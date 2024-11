Pedro Sánchez - EP

En un text recent, “Pa y Circo”, asseverava que, molt freqüentment, oblidem la història i, com se sol dir, correm el risc de repetir-la. Però també afegia que, moltes vegades, només recordem intencionadament els pitjors exemples pretèrits per aconseguir satisfer els nostres apetits insans i inconfessables, mitjançant recursos deleznables del passat. Un cas més de recuperació actual d'un mal exemple pretèrit, referit també a la lluita política, és l'adagi romà “divideix et impera” (“divideix i dominaràs”).

Els romans, a partir d'un petit territori (El Lacio), situat al centre de l'actual Itàlia, es van expandir i conquerir la resta de la Península Italiana, la major part dels països de l'Europa actual, així com els països riberencs del Mediterrani. Això últim els va permetre batejar aquest mar com a “Mare Nostrum”. Ara bé, en aquesta expansió i conquestes va jugar un paper important l'adagi “ divideix et impera ”, fonament estratègic sobre el qual es forjaria l'imperi. Aquesta estratègia va permetre als romans trencar les estructures de poder existents als territoris que van conquerir i/o evitar la unió de grups de poder petits, que podrien dificultar les conquestes o posar en perill el seu domini als territoris conquerits.

La pertinència i la funcionalitat d'aquesta tècnica està ben acreditada històricament. En primer lloc, pels mateixos romans, que la van utilitzar per doblegar els nous territoris de l'Imperi i evitar disturbis i revoltes. Al món modern, els reis cristians van aprofitar la divisió dels musulmans en regnes de taifes per avançar en la Reconquesta, conclosa pels Reis Catòlics , el 1492, amb la conquesta del regne nassarita de Granada. Per la seva banda, Hernán Cortés la va utilitzar també per conquerir Mèxic: va aprofitar la divisió i el conflicte de les tribus indígenes, enfrontades a la tribu majoritària dels asteques, que les tenien esclavitzades. D'altra banda, podem citar, per donar només tres exemples recents més, el seu ús pels anglesos per crear l'Imperi Colonial Britànic a l'Índia: van alimentar les dissidències entre les diferents tribus de l'Índia per construir i consolidar el domini colonial. Al camp de la política, F. Mitterrand la va utilitzar també per arribar a la presidència de França; va dividir a la dreta, aglutinada al gaullista RPR ( Rassemblement pour la République ), afavorint el naixement de l'FN (Front National) de JM Le Pen . Una cosa semblant va fer Pedro Sánchez amb el seu suport a Yolanda Díaz per crear Sumar i així debilitar i acabar amb Podem. Tots aquests casos il·lustren la persistència de l'ús de recursos —eficaços però menyspreables— del passat per dividir i dominar i manar així.

Pedro Sánchez, el mestre del “divideix i dominaràs”

Pedro Sánchez és un alumne avantatjat en l'ús de l'adagi romà “divide et impera”. En efecte, aquest constructor de murs, per una banda, ha provocat crispació, odi, ressentiment, dissensos i enfrontaments, polaritzant i dividint sistemàticament la societat espanyola: “progressistes” (?) vs. “fatxes” (?); homes vs. dones; jubilats vs. joves; llogaters vs. arrendataris; funcionaris vs. treballadors per compte aliè; Policia Nacional i Guàrdia Civil vs. Mossos i Ertzaintza; CC.AA. solidàries, lleials i legals vs. CC.AA. insolidàries, deslleials i il·legals ; etc.

I, d'altra banda, s'ha associat amb el pitjor de cada casa —hereus d'ETA, independentistes, colpistes o partits de l'antiEspanya, que busquen acabar amb Espanya com a país— per arribar a la Moncloa i mantenir-se al poder a qualsevol preu, encara que sigui a costa de la degradació de la Constitució, que va propiciar la transició i és el fonament de l'ordre legal i del sistema democràtic actuals. Només cal recordar la “Llei de l'amnistia”, que trenca el principi de la igualtat davant la llei de tots els espanyols. Només cal recordar el “ cuponàs basc ” per als catalans, així com la quitació de 12.000 milions d'euros de deute català (uns 88.000 milions d'euros), dividint els espanyols des del punt de vista de l'esforç fiscal. Només cal citar la “Llei de Memòria Històrica”, transmutada a “Llei Memòria Democràtica”, que ha revifat les “dues Espanyes” de què va parlar Antonio Machado . N'hi ha prou amb…

La ruïna de l'Espanya de les autonomies

Però el fet més greu i transcendent de l'ús del “divideix i dominaràs” es va produir amb “Espanya de les Autonomies” (cf. títol VIII de la Constitució de 1978). I són responsables tots els partits polítics, que van propiciar la Transició, i també els d'ara. Davant la deriva centrifugadora actual, només VOX preconitza una nova recentralització de competències i la fi dels regnes de taifes de l'Estat de les autonomies.

Per als politòlegs, l'Espanya de les Autonomies va ser el resultat del cafè per a tothom, proposat per fer front a les pretensions insolidàries de certes regions d'Espanya (País Basc i Catalunya). I, avui, excepte VOX, cap partit no la posa en dubte, ja que és una bicoca que permet, per banda, satisfer la gana de poder de la casta política; i, de l'altra, proporcionar un mitjà de subsistència a un exèrcit de paniaguados que no tindrien on caure morts. Per als economistes, representa un malbaratament de recursos (es dupliquen i se superposen les estructures del Govern Central) i un increment de la “burrocràcia” (resultat de la hiperregulació), que només posa traves a l'activitat econòmica i que complica la vida de els ciutadans.

Alguns analistes titllen aquesta Espanya de les 17 taifes com un Estat fallit, com una “xapuzacràcia”, que no ha sabut o pogut afrontar situacions en què han pintat bastos: entre d'altres, pandèmia del Covid-19 i el diluvi actual sobre certes comarques de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia, per donar-ne només dos exemples. Per això, cada vegada són més els ANTI-CC.AA. que pensen que o acabem amb l'Estat Autonòmic o acabarà amb Espanya, donant així una nova raó de pervivència a l'adagi romà “divide et impera”.

“La unió fa la força”

Així resa un refrany popular —que els romans sàviament havien formulat també amb l'adagi “ Unus pro omnibus, omnes pro un ” (“un per a tots, tots per a un”) – per assolir l'èxit o sortir airós d'una situació difícil. Per això, un es pregunta com els partits d'esquerra i les seves corretges de transmissió, els sindicats de classe, poden ser partidaris de l'Estat de les Autonomies (l'Espanya dividida), oblidant aquell eslògan amb què s'acaba el Manifest Comunista: “ Proletaris de tot el món, uniu-vos !”

Tot i això, la gestió de la “res pública” per part de Pedro Sánchez, i la deriva centrífuga de l'Estat de les autonomies militen per la confrontació i la divisió per seguir d'inquilí a La Moncloa (Pedro Sánchez) i per seguir gaudint de les prebendes del poder (la hipernombrosa casta política “apesebrada”). Com va escriure algú, si estem units, podem perdre i ser derrotats; ara bé, si estem dividits, estem irremeiablement perduts. I serem víctimes propiciatòries de l'egòlatra, corrupta i cleptòmana casta política, que no és part de la solució sinó part del problema; i Espanya tindrà els dies comptats com a entitat política amb personalitat pròpia.