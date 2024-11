La DANA que s'acosta des d'Amèrica | Europa Press

Una poderosa turbulència, forjada als Estats Units, descarregarà la seva força sobre Europa. L'esquerra ha d'estar atenta als avisos que arriben des de l'altra banda de l'Atlàntic, perquè les forces progressistes han aixecat les construccions més recents en terreny inundable. Cal deixar de llegir els resultats electorals que han portat Donald Trump a la presidència dels Estats Units com el simple triomf de la demagògia populista i de les fake news –que, per descomptat, ho ha estat. El que va passar el 5 de novembre representa abans que res el rotund fracàs d'una esquerra que, ja fa anys, va abandonar les classes laborioses del país per les franges il·lustrades de les grans urbs i va reemplaçar la lluita de classes per una pugna inane d'identitats.

Trump ha sabut captar el ressentiment i la ira de tots els que se senten humiliats. Ha polsat hàbilment el ressort de la revolta contra “les elits”, identificant-les amb una esquerra arrogant i incapaç de millorar les condicions de vida del poble pla. I ha verbalitzat aquesta revolta com un exabrupte racista i misogin. Això no ha estat obstacle –abans al contrari– per congregar el vot de minories racials i dones. Sí, Trump ha arrasat. Però ho ha fet malgrat perdre cinc milions de vots respecte als resultats dels anteriors comicis presidencials… gràcies al fet que Kamala Harris ha registrat, per la seva banda, una pèrdua de quinze milions de sufragis. Com diu el politòleg Yascha Mounk, professor a la Universitat Johns-Hopkins, “el problema no rau únicament en l'existència dels populistes, sinó en la impopularitat de les alternatives al populisme”. (“Le Monde”, 10-11/11/2024).

En un mateix sentit, després de descriure els estralls que la desindustrialització i l'ascens d'unes classes urbanes vinculades a les finances ia l'“economia del coneixement” van provocar al llarg dels anys entre una població treballadora, en altre temps dignificada, David Brooks escrivia a les pàgines del New York Times: “Teníen un abisme de desigualtat davant dels seus nassos i, d'alguna manera, molts demòcrates han estat incapaços de veure'l. (…) Suposo que és difícil abordar la desigualtat de classe quan has anat a una universitat amb una dotació multimilionària i dónes conferències sobre eco-blanqueig ambiental i diversitat cultural per a una gran empresa. Donald Trump és un narcisista monstruós, però alguna cosa falla en una classe instruïda que es mira al mirall d?una societat i només es veu a si mateixa”.

I és que els mateixos corrents de fons, propiciats per la crisi de la globalització neoliberal, es manifesten a les diferents nacions postindustrials, on la classe treballadora tradicional s'ha vist en gran mesura precaritzada i atomitzada, les classes mitjanes veuen perillar el seu estatus i el horitzó s'omple d'incerteses per a tothom. El neguit i la sensació de desemparament es dobleguen en desconfiança i ira contra les institucions, i arriben al mateix ordre democràtic.

Això explica l'èxit del discurs antiimmigració. La deportació massiva d'immigrants il·legals ha estat una de les promeses estrella de candidat Trump. “Si la immigració constitueix un terreny propici per a la intoxicació informativa i les mitges veritats amplificades –escriu el cronista Philippe Bernard– és perquè el tema s'ha convertit en un atràpal tot emocional de gran potencial electoral, la base que permet llançar una multitud de missatges destinades a respondre a les frustracions socials ia les inquietuds sobre la identitat, designant els estrangers com bocs expiatoris.”

La intensitat pròpia d'aquest discurs explica, si més no en part, l'adhesió a Trump d'una franja important del vot llatí. Accedir a la regularització ia la nacionalitat dels Estats Units no constitueix només una millora administrativa, sinó un autèntic canvi existencial, una “humanització” del migrant. Molts dels que ho aconsegueixen miren amb inquietud els nous “il·legals”, veient-hi el reflex de les penúries que van deixar enrere i el recordatori del recent ingrés a la nació. El penúltim tanca la porta al darrer. Tot un advertiment per a l'esquerra, que ha de posar en pràctica unes polítiques serioses d'acollida i integració dels fluxos migratoris –que continuaran produint-se els propers anys i constitueixen una aportació imprescindible per al benestar de les nostres nacions envellides–, però sense ignorar ni anatemitzar els temors que la ràpida transformació de l'aspecte de les societats suscita en sectors de les classes populars autòctones.

No menys perplexitat ha causat el vot de les dones. I no, les americanes no s'han tornat boges. Trump ha pogut guanyar als Estats on les dones, per altra banda, en referèndum, han continuat defensant el dret a l'avortament. Fins a quin punt el frenètic transactivisme de l'administració Biden ha contribuït al desastre?

Potser no és fàcil avaluar-ho amb exactitud. Però passar de la lluita legítima contra la discriminació per raó d'orientació sexual a l'acceptació dels autodiagnòstics de menors i adolescents –als malestars dels quals, de possibles orígens multifactorials, es dóna com a sortida tractaments experimentals d'efectes irreversibles–, ha contribuït sens dubte al desastre demòcrata. L?esquerra ha abandonat la ciència per les creences sectàries. I Trump ha pogut enarborar la bandera del sentit comú, cridant a protegir nois i noies de mutilacions i medicacions hormonals. La gent corrent entén el discurs simple i directe de Trump, no el fosc argot de Judith Butler. Però quan l'esquerra cedeix la raó a l'extrema dreta, aquesta sap aprofitar la bretxa oberta per anar introduint tota la seva agenda de tornada a les velles pautes patriarcals. L'amarga lliçó americana reclama a crits a l'esquerra que en recomposi la vinculació històrica amb el feminisme de la igualtat.

“La victòria de Trump –assenyala també Yascha Mounk– situa Europa en una profunda crisi geopolítica, econòmica i identitat. El seu primer mandat hauria hagut de fer comprendre als europeus que el seu model històric pot acabar i que la seva defensa no pot dependre del tot dels Estats Units. El continent hagués hagut de desenvolupar la seva autonomia estratègica, de la qual se'n parla molt però que segueix sense existir. (…) Tot just ara, Europa comença a entendre que Trump representa molt més que un estrany parèntesi en la història americana. Europa haurà de resoldre els seus problemes de manera autònoma en un context molt més perillós, a causa de la guerra a Ucraïna”.

L'existència de lideratges propers a Trump, com els de Giorgia Meloni i Viktor Orban, demostra que “el perill que els populistes s'imposin a països que fins ara se'ls han resistit és molt real. Després del 5 de novembre, Marine Le Pen té més possibilitats de convertir-se en la propera presidenta de la República francesa. La crisi institucional i epistemològica (de l'esquerra) que es dóna a Amèrica també està avançant, encara que sigui de manera més lenta, a França.” I a la resta de la UE, caldria afegir.

Aquesta és la mateixa preocupació de portar Thomas Piketty a llançar una crida a reaccionar davant el xoc trumpista, proposant la constitució del que anomena “un nucli dur per salvar Europa”. És a dir, la superació de la paràlisi que pot induir la presa de decisions a partir de la regla de la unanimitat entre 27 Estats membres de la Unió, mitjançant l'ampliació de la ja existent Assemblea parlamentària francoalemanya a països com Espanya i Itàlia per a acordar polítiques d‟impuls comunitari, amb un efecte tractor sobre el conjunt d‟Europa.

Observa l'economista que, si bé Alemanya ha estat sempre reticent a l'endeutament mancomunat, “una part creixent de l'opinió alemanya comprèn ja que el país té una necessitat urgent d'invertir en infraestructures, a les regions desheretades de l'Est i al conjunt del territori . Aquesta és l'opinió compartida per la majoria dels economistes alemanys, a la qual s'ha sumat recentment una àmplia franja de la patronal. I és aquesta qüestió la que ha fet esclatar la coalició entre socialdemòcrates i liberals”.

Tot i això, perquè aquest nucli dur fos operatiu, precisa Piketty, hauria de fer possible la confluència de diferents visions polítiques. “L'informe Draghi té un enfocament liberal i tecnòfil: l'antic president del BCE insisteix sobre les subvencions públiques a determinades inversions privades, a la indústria, la intel·ligència artificial i els pols d'excel·lència de les grans metròpolis. (…) L'esquerra, per la seva banda, posarà l'accent en la inversió social, en educació i sanitat, a les infraestructures obertes a la majoria, als barris pobres ia les perifèries urbanes, així com als objectius de la justícia fiscal ”. (“Le Monde”, 10-11/11/2024)

Interessant proposta. Més enllà del debat sobre la seva viabilitat i pertinença, és indiscutible que l'esquerra s'ha de ressituar davant del canvi d'escenari que s'està produint a nivell mundial i accelerar l'impuls federal de la construcció europea. Els desafiaments són majúsculs

