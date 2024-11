Carlos Mazón sap cantar, sap menjar i no sap res de DANAs

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón - EP

Diu un refrany popular que “la millor defensa és un atac” i també ho afirmen aquelles persones que, sent culpables, assenyalen els altres sense assumir els errors propis: tots són culpables menys ell.

Aquest divendres compareixia a les Corts Valencianes el president de la Comunitat, Carlos Mazón. Una compareixença molt esperada per conèixer la versió sobre l'actuació del seu Govern, especialment la d'ell, amb la Dana amb un balanç encara provisional de 226 morts i destrosses materials que han deixat desolats els habitants de les poblacions afectades.

La veritat és que la seva intervenció ha estat molt pobra. La culpa ha estat d'altres, no seva: de la força de la DANA, el Govern de Pedro Sánchez, la ministra Ribera, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les comunicacions que no han funcionat, el trànsit,... I en va justificar la tardança en arribar a la reunió al Centre de Coordinació d'Emergències per la saturació del trànsit. Tots són culpables, ell no hi té res a veure. Mazón ha fet la impressió de ser un mer observador i no el responsable d'una actuació tardana i desastrosa. No sé qui va dir que “assumeix la responsabilitat per les teves accions, ningú més que tu té culpa de les seves conseqüències”. Però això no ha passat amb el president.

Com era d'esperar, no va parlar per res de l'“important” dinar amb una periodista, amb llarga sobretaula inclosa, sense fer cas de les trucades o avisos que li havien enviat. Tan interessant havia de ser la conversa que el va abstreure de les seves veritables responsabilitats: tenir cura dels seus conciutadans que estaven vivint un drama de dimensions tan grans que els afectats trigaran anys a superar-lo, si és que ho arriben a superar.

En aquestes dues hores d'intervenció a les Corts del president valencià el seu objectiu principal no era altre que presentar un projecte “de futur” amb l'objectiu de passar de llarg de la possible dimissió que tots, menys alguns membres del seu partit, estaven esperant, especialment la ciutadania valenciana. El científic, investigador escocès/britànic, deia que “l'única diferència entre l'èxit i el fracàs és la capacitat d'actuar”. Aquesta percepció no és percebuda per Mazón, perquè no li interessa. El que sap fer molt bé és fer balons fora, se li dóna molt bé, a més de cantar.

La proposta del president valencià ha estat crear una Vicepresidència de Recuperació que segons ell serà el cor de l'estratègia de recuperació i la porta d'entrada dels projectes del renaixement. L'encarregada de portar-la serà Susana Camarero, que a més assumirà també el portaveu. Serà la dona forta del govern.

Que hagi comparegut el president Mazón donant les seves explicacions que no han convençut ni la majoria dels seus diputats, ni bona part dels polítics del carrer Gènova, encara que de cara a la galeria ho defensen, no vol dir que el tema hagi acabat. És més, acaba de començar per la transcendència de les conseqüències humanes i materials de la DANA. no és poc, està sentenciat a mitjà termini.

Els caps pensants del PP nacional han ideat la resposta per desviar l'atenció: ficar-se amb la ministra i aspirant a Comissària Europea, Teresa Ribera, a la qual Feijóo ha pres en les seves oracions, i de passada està a més involucrant els populars europeus perquè l'espanyola no aconsegueixi el càrrec. Una acció que el desacredita com a espanyol, ell que tant parla d'Espanya, del seu país. És una actuació d'un “mal patriota”, Paraula de què s'omple la boca. Una oposició que us passarà factura.

Amb aquesta situació de drama a València i l'estratagema dels populars per desviar l'atenció, i veient com pot acabar, recordem l'actuació estel·lar de Carlos Mazón, cantant, que diu molt d'ell: “Només tu, només jo. Un mateix, tu i jo. Només tu, només jo”. Una lletra d'un calat intel·lectual innegable. Així és el president valencià. Manifestava la filòsofa valenciana Adela Cortina que “hi ha la integritat personal, però també hi ha una integritat molt interessant que és la professional.”. Li sona president?