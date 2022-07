La presidenta del Parlament de Catalunya ha de dimitir

És clar que per molt que es resisteixi Laura Borrás , presidenta del Parlament de Catalunya, ha de dimitir, li agradi o no. Ella sabia que la seva renúncia arribaria tard o d'hora. Borras ha fet tot el possible per escapolir-se de les acusacions inicials que la justícia havia donat a conèixer. Per això va jugar fort per aconseguir el control del seu partit, que el podia recolzar quan arribés el moment. No comptava amb la presentació d'una altra candidatura encapçalada per Jordi Turull . Al final, a l'últim minut van arribar a un acord i es van repartir el poder: per a Borràs la presidència del partit (amb competències executives) i Turull secretari general. La constitució de l?executiva va ser consensuada i les vicepresidències del partit es van repartir a parts iguals. Borres amb les dues persones de confiança Aurora Madaula i Francesc Dalmases, a qui considera la seva ombra. Mentre que les altres dues van recaure a Josep Rius i Anna Erra. Les votacions al congrés del partit van posar Borràs una mica més a prop del terra: Jordi Turull va aconseguir més vots que ella.

La gent s'ensumava que alguna cosa podia passar amb una possible imputació de la nova presidenta del partit. Ara que es coneix que està a punt de seure a la banqueta després dels delictes dels quals se l'acusa - delicte continuat de prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat en document mercantil i delicte continuat de malversació de cabals públics quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes- s'entén el resultat de la votació.

La nova presidenta de Junts, Laura Borràs, al congrés que el partit celebra a Argelès-sur-Mer (França)

Laura Borràs, que no té la virtut de la moderació i la prudència, s'ha arribat a creure que és la reina del mambo i que ha utilitzat la ja tan coneguda estratagema “estic patint una persecució policia” quan la realitat és una altra per molt que intenteu emmascarar-la. Pensava que els seus actes no tindrien conseqüències, és clar que no està sent així. No sé qui va dir que “cal triar les paraules amb la mateixa cautela que els amics”, és clar que això no va amb ella.

Donada la situació creada, Laura Borrás ha de marxar a casa li agradi o no. Borràs s'asseurà a la banqueta i la segona institució de Catalunya no pot patir una nova degradació. Amb aquest escenari, Turull ha de decidir que no es pot produir una altra crisi institucional perquè Catalunya està per sobre dels personalismes. Amenaçar de trencar el govern no és la millor solució. Esborranys com Oltra, per motius diferents, ha de renunciar. Aquesta decisió de “sacrifici”, li agradi o no, és el que cal ara.

La presidència del Parlament, per repartiment de poder amb els republicans, correspon a JxCat. Doncs que elegeixin una altra persona que ells considerin ja seguir endavant sense tornar la vista enrere perquè Catalunya no es converteixi en una estàtua de sal.

La responsabilitats dels polítics són prendre decisions i assumir-ne les conseqüències, els agradi o no. Laura Borras n'ha estat víctima, no dels jutges.