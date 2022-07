La Ministra Irene Montero amb les seves assessores a Nova York

Que el president Pedro Sánchez fa d'amfitrió a la cimera de l' OTAN que s'ha celebrat fa pocs dies a Madrid, ja que Irene Montero se'n va dies després als EUA per demostrar que bé que s'emportarà amb els capitalistes nord-americans.

El seu viatge no el realitza en un vol regular com qualsevol fill de veí, com seria coherent amb la seva teoria ideològica , sinó que ho fa al FALCON per no ser menys que la seva companya Yolanda Díaz quan en el seu viatge a Roma para de visita al Papa Francisco també ho va fer al mateix avió.

Ella és ministra del govern d'Espanya i, com a tal, fa ús dels privilegis que li “corresponen”. Bona és ella per a aquests menesters.

No va sola, sinó que es fa acompanyar per la seva “companyes de ministeri” que ella va col·locar al seu ministeri ia més són les seves amigues perquè cal protegir l'entorn. Els tres “càrrecs” són: la directora de gabinet, Lidia Rubio; la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez ; i la portaveu de Podem i assessora d'Igualtat, Isa Serra , El sequito es completava amb xofer i escorta oficial.

Per què ha anat la ministra Montero i el seu seguici al país model del capitalisme? A part de fer-se un bon àlbum de fotografies com si fos una turista que se'n va de vacances amb les seves amigues, diuen que per "reforçar" l'"agenda feminista dels dos països" i abordar també aspectes relacionats amb la reforma de la llei espanyola de l'avortament.

Montero ha arribat als Estats Units dies després que el Tribunal Suprem d'aquest país hagi anul·lat la protecció del dret a l'avortament, per fer-se veure i vendre “les accions del departament”

Segons la seva agenda, la ministra Montero han mantingut reunions amb la directora executiva del Consell de Polítiques de Gènere, Jennifer Klein , i amb l'assistent adjunt de president dels Estats Units, Chirac Bains. També ha tancat una trobada amb representants de Human Rights Committe ia Washington .



Ja a Nova York , la “delegació feminista” va mantenir una trobada amb la directora executiva de l' ONU Dones , Sima Bahous . Per deixar immortalitzada per a la història. La ministra va visitar la feminista Gloria Steiner i conèixer els "recursos específics per a dones relatius als drets sexuals i reproductius".



Aquesta és la part “oficial”, que justifica el viatge de Montero i la seva "colla d'amiguetes" que han immortalitzat en una col·lecció de fotos , que han anat publicant amb gran frenesí al seu compte de Twitter, sinó com s'assabentaria la gent del seu viatge de pel·lícula. Una fotografia o dues podria passar, però una col·lecció sencera deixa ben retratada la ministra i el seu seguici .



Que els ministres han de viatjar, forma part del seu treball, ara bé, l'actuació d'Irene Montero és d'una desvergonyiment tal que deixa en molt mal lloc el govern i el seu propi partit a què tant se li omple la boca de teories ètiques, però que a la pràctica es contradiuen.



Si Montero vol veure i intercanviar propostes del seu ministeri doncs hi ha països que són models en la pràctica de polítiques feministes , com ara Suècia i Finlàndia que ella hauria de saber. Aquí no hi va, serà perquè aquests dos països han sol·licitat entrar a l'OTAN en contra de l'opinió de Rússia? Però si per aquest tema no li agrada, hi ha altres països per visitar: Noruega, Canadà, Islàndia , per exemple. Montero va preferir els EUA per donar-se el gust d'un viatge ¿l'últim per si no és al proper executiu? El viatge a Falcon ha costat la minúcia de 95.200 euros a què cal sumar, les despeses d'hotels, manutenció i clar, dietes també? .



La ministra Montero s'ha equivocat en aquest viatge als EUA ia fer servir el Falcon en els seus desplaçaments. Un comportament molt allunyat d‟una ministra d‟Espanya i no diguem de l‟“ètica” del seu partit. Podem.

La Miniestra irene Montero i les seves assessores de turisme a Washington

No es pot predicar una cosa i fer la contrària, perquè al final els dirigents podemites i els seus amics han vingut a la política a enriquir-se com es pot comprovar amb l'augment considerable dels seus patrimonis i comptes corrents que han pujat com l'escuma des que es dediquen al lucratiu servei a la “gent”.



Això que els podemetes entraven en política per fer fora la casta i netejar-la s'ha vist que no és cert i no ho han fet, sinó que hi ha sucumbit, perquè al final han de pensar que “a ningú li amarga un dolç” i n'hi ha molts per menjar…