Una intel·ligència artificial europea ètica i fiable

La Comissió Europea ha fet una aproximació a la intel·ligència artificial completament diferent que els seus competidors directes, apostant per fer-la ètica, fiable i transparent, de manera que no perjudiqui cap persona i col·lectiu, i que porti benestar a la ciutadania europea. Davant el model nord-americà dirigit pels interessos del mercat, i el xinès que està guiat per les prioritats del Govern, l'europea pretén establir un marc normatiu molt rígid per al desenvolupament i l'ús de sistemes intel·ligents, que protegeixi les persones dels biaixos que poden sorgir i de les males pràctiques, salvaguardant el dret a la privadesa ia la seguretat, i la protecció de les dades personals.

L'estratègia de desplegament de la intel·ligència artificial que ha dut a terme la Unió Europea sempre s'ha centrat a limitar els possibles efectes adversos que pot comportar aquesta tecnologia. Des de l'informe del 2019 Directrius ètiques per a una IA fiable fins al Llibre blanc sobre la intel·ligència artificial – un enfocament europeu orientat a l'excel·lència i la confiança, els esforços de les autoritats comunitàries s'han centrat a definir una estratègia per al desenvolupament de la IA a la zona que reposi sobre els valors europeus. L'abril del 2021, el Parlament Europeu va presentar el que serà l'esborrany de la futura Llei d'intel·ligència artificial a què estarà sotmesa tota empresa o institució que vulgui desenvolupar aquesta tecnologia o oferir-hi serveis basats dins del mercat de la Unió.

La llei defineix de forma àmplia la intel·ligència artificial com el programari que es desenvolupa emprant una o diverses de les tècniques i estratègies (aprenentatge automàtic, sistemes lògics i experts o aproximacions bayesianes o estadístiques), i que pot, per a un conjunt determinat d'objectius definits per éssers humans, generar informació de sortida com a continguts, prediccions, recomanacions o decisions que influeixin en els entorns amb què interactua. I distingeix entre tres tipus de pràctiques: prohibides, de risc alt i sistemes amb risc limitat.

A grans trets, les pràctiques prohibides són aquelles que:

Se serveixin de tècniques subliminals que transcendeixin la consciència d'una persona per alterar-ne de manera substancial el comportament d'una manera que provoqui perjudicis físics o psicològics. Aprofitin alguna de les vulnerabilitats d'un grup específic de persones a causa de la seva edat o discapacitat física o mental per alterar substancialment el comportament d'una persona. Permetin a les autoritats públiques avaluar o classificar la fiabilitat de persones físiques durant un període determinat de temps atenent la seva conducta social o característiques personals o la seva personalitat. Utilitzeu l'ús de sistemes d'identificació biomètrica remota en temps real en espais d'accés públic, excepte en casos específics tipificats. Per exemple, les tècniques didentificació per reconeixement facial.

Per part seva, es consideren d'alt risc aquells sistemes d'intel·ligència artificial que tinguin conseqüències perjudicials importants per a la salut, la seguretat i els drets fonamentals de les persones de la Unió.