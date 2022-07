Que la celebració de l'Orgull LGTBI a Madrid sigui notícia amb què s'inicia un telenotícies significa que hi ha almenys algunes coses que han canviat copernicanament al nostre país. Fa cinquanta anys la diversitat sexual era per aquests pagaments un tema tabú i els qui se separaven del que es considerava l'ortodòxia sexual podien ser considerats “perillosos socials” amb greus conseqüències sobre la llibertat personal. I, malgrat el que es creu, no és que Espanya fos un país particularment retrògrad respecte a la resta del món, perquè a tot arreu coïen faves. No estarà de més recordar que l'Associació Nord-americana de Psiquiatria va deixar de considerar l'homosexualitat com una “malaltia mental” el 1973 i l'Organització Mundial de la Salut va haver d'esperar el 1990! perquè abandonés la seva classificació com a patologia.

Malgrat tot, encara hi ha nombrosos països que la persegueixen i sancionen severament, alguns fins i tot amb la pena capital, i encara que en el nostre regeix actualment una legislació que protegeix i empara aquesta diversitat i és clarament perceptible un consens majoritari a la societat espanyola al voltant de la seva acceptació, no és menys cert que periòdicament es produeixen fets summament preocupants. Notícies que esquitxen una vegada i una altra les pàgines dels diaris i les notícies de ràdio i televisió i que es fan ressò d'agressions de més o menys importància. Des de la qual va causar la mort del jove Samuel a causa de l'agressió homòfoba ocorreguda a Corunya a la celebració a Barcelona, la mateixa setmana de l'últim Orgull gai, d'un judici contra els agressors d'un altre jove ocorreguda al Metro de la ciutat comtal a 2019. Però n'hi ha moltes més. El mascle ibèric és una espècie que es resisteix a l'extinció.

Fets d'aquest tenor posen en relleu fins a quin punt cal una pedagogia de la diversitat que ha de tenir la seva expressió als centres escolars i, per descomptat, als mitjans informatius, però, sobretot, al si les famílies. No tothom té la sort de trobar a casa seva uns pares capaços d'acceptar la identitat sexual dels seus fills i filles de donar-los suport en la lliure elecció de la seva sexualitat. Encara hi ha qui prefereix “un fill mort que un marieta”.

Dit tot això, la celebració de l'Orgull resulta molt oportuna tant pel que fa d'expressió d'una aspiració que encara necessita ser reivindicada, com pel caràcter lúdic, festiu i integrador. Resulta, a més, reconfortant la valerosa sortida de l'armari de personatges amb projecció pública, des de la molt recent de la cantant María del Monte a les dels policies José Pedro Sageras, Arantxa Miranda, Elena Sánchez i Rufino Arco o de l'atleta eivissenc Marc Tur ( quan hi haurà un futbolista, preferiblement de postí, perquè de segon rang ja hagut algun valent, capaç de “sortir de l'armari”, i disculpi el lector la grolleria, amb “dues pilotes”?) Penso que la normalitat en l'acceptació de la diversitat només serà plena quan ningú no tingui necessitat de “sortir de l'armari” perquè la identitat de cadascú haurà deixat de ser notícia. És clar que per això encara ens cal temps i… sentit comú.

Una cosa final: la celebració de l'Orgull ha coincidit amb la setmana de Sant Fermí a Pamplona. ¿S'han adonat que pràcticament tots els mossos que corrien davant dels caps de bestiar eren homes? On eren les dones? (vaig sentir a TVE que només hi havia un testimonial 5%) Molt em temo que deu ser de les poques manifestacions majoritàriament no igualitàries que sobreviuen al nostre país. Tenint en compte que a Navarra també se celebra l'Orgull gai, no estaria de més que els seus participants reivindiquin la presència igualitària i la diversitat també per San Fermín i que entre tant mocador vermell hi hagi molts altres portats per dones, gais (alguns n'hi haurà hagut, per descomptat, però ocults), binaris o neutres, i que la bandera de l'arc de Sant Martí aparegui als tancaments perquè ningú pugui confondre'ls innecessàriament com una festa per als “mascles alfa”…