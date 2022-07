Sánchez i Aragonès no trencaran la baralla

Pedro Sánchez. Foto: Europa Press

Els mitjans de comunicació han esdevingut el lloc escollit perquè els polítics facin això que s'anomenen política. S'envien missatges entre ells, es donen pistes falses i pretenen explicar tant com són de bons i com treballen molt pel benestar de les persones. Als polítics se'ls omple la boca de parlar de com són de transparents en la seva gestió, de l'ètica que fan servir i no sé quantes coses més. És la part de màrqueting extern. Però la política real és ben diferent. En massa ocasions es fan a la rebotiga, sense transparència, sense informar l'opinió pública i fent el contrari del que expliquen. Això és fer política: el 90% del que es pacta, parlen o decideixen es queda per a ells; el 10% restant és el que declaren a la seva manera.

"La política és l'art de servir-se dels homes fent-los creure que se'ls serveix". Apuntava l'escriptor Louis Dumur



Aquest divendres, màxima atenció a la reunió que celebraran el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès per intentar salvar la Mesa de Diàleg que ha estat en “aturada politicoestratègica” durant uns quants mesos". Les propostes de cadascun d'ells, aparentment no són coincidents, és més, segons diuen, contràries, el que porta -almenys públicament- a desacords i pocs punts que puguin assolir consens. Això és el que es veu i se sent el que no s'explica és una altra cosa?

És cert que l'escenificació de l'última reunió preparatòria a la trobada presencial ha estat més “amable”: la consellera Laura Vilagrà va sortir a la planta baixa del Palau a rebre l'emissari de Moncloa, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños. Els gestos dels dos protagonistes es mostraven més relaxats, encara que després les declaracions per separat als mitjans cadascú escombraria per a la seva “casa”. És allò que s'esperava.



Així que, la reunió, a Moncloa , dels dos presidents ve precedides del debat de l'Estat de la Nació , on els republicans en boca del seu portaveu al Congrés Rufián ha tingut una actitud desafiant- va per lliure?, cosa que no ha agradat res a Moncloa ni al carrer Ferraz.

A més, aquest dijous, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha manifestat que Bèlgica es va extralimitar en denegar l'execució d'una ordre de detenció que al seu dia emetés el Jutge Llaneras sobre l'abast de les euroordres contra els líders independentistes i sobre la capacitat dels estats membres de la Unió Europea per rebutjar-les. Això vol dir que li dóna la raó al jutge. Un pronunciament que cau com un gerro d'aigua freda al moviment independentista , que esperava que aquesta i altres sentències que hi ha pendents els fossin favorables.



Els temes judicials seran de les primeres propostes que presentarà Pere Aragonès , per veure si la tardor que es preveu moguda judicialment es pugui “suavitzar” amb permís dels jutges, la fiscalia, ja és una altra cosa, com s'ha anat comprovant últimament.



Els republicans juguen per aconseguir els objectius coneixedors de la necessitat que té el president Sánchez per aprovar no només els pressupostos sinó les mesures econòmiques i poder esgotar la legislatura. Una postura que alguns cataloguen de xantatge.



Els republicans esperen que Sánchez cedeixi en algunes de les seves propostes, però hi ha peticions en què no està disposat a cedir, màxim amb les dades que està donant les últimes enquestes que no li són gens favorables.



Sigui com sigui, la pregunta és, seran capaços de fixar la nova reunió de la taula de diàleg? . I si és així, què dirà JxCat que està nerviós per la decisió de la Fiscalia de demanar sis anys de presó i inhabilitació de la presidenta del Parlament, Laura Borras que ja ha anunciat que no pensa dimitir i endossa al Parlament la seva cessament?. Una situació complicada políticament i judicialment. Aragonès és conscient que amb el PSOE al govern li és més fàcil negociar, mentre que, si arribés Feijóo a la Moncloa, les coses es complicarien més.



Deia Sir Francis Bacon filòsof, polític, advocat i escriptor del segle XVII”: “És molt difícil fer compatibles la política i la moral”.