Pablo, el polític que mai se'n va anar

Hi ha qui diu una cosa i fa la contrària. Podrà enganyar-ne uns quants, però a aquesta que escriu, no. Se'l veu venir i les seves accions en aquest temps que ha estat fent de predicador, se li ha vist el plomall. Parlo de Pablo Iglesias que es va apropiar com ningú del moviment 15M, en benefici propi i uns quants amics que ha anat deixant pel camí-era previsible-però que també han sabut ressituar-se.



Pablo Iglesias fa un any que, després dels mals resultats electorals obtinguts a les eleccions madrilenyes -abans ja havia aconseguit altres fracassos- en què era cap de llista, va anunciar públicament que deixava la política, que s'apartava. Molts es van quedar gelats per la sorpresa, altres sabíem que era una més de les seves moltes mentides. ! ¡Amb el que li agrada ser protagonista! Però com a bon “cap” democràtic va nomenar la seva successora, sense passar per aquestes assemblees tan democràtiques que solia fer -continuen igual- i tots en públic van acceptar la nominació de Yolanda Díaz com a candidata a les properes eleccions generals. No va passar res, ni ningú -aparentment- es va queixar. És clar que les coses es fan i diuen a “la cuina”. Allí hi havia Ione Belarra i Irene Montero - el gran mèrit del qual és ser la dona de Pablo esglésies - esperant amb les ungles esmolades.



Yolanda Diaz se les veia molt feliços perquè havia estat ungida amb el bàlsam Iglesias. Però no volia veure que la seva elecció no era gratuïta, sinó que hauria de seguir les instruccions del seu “cap”. La gallega que mediàticament està ben situada, s'ha arribat a creure que és la reina de l'esquerra., i que Pablo Iglesias la seguiria. Però ho coneix bé? És clar que no. Per a més emprenyament de les podemetes, Díaz ha manifestat que el seu projecte és una plataforma, en què els partits estan en "segon pla". Aquí va ser on va signar la seva sentència de “mort política”. El duet Belarra Montero s'han confabulat per posar-li la traveta. Mentre que el líder “espiritual”, Pablo Iglesias ja li ha posat també la proa, no la deixarà que vagi per lliure. O se sotmet a les directrius o la deixarà caure, com sol ser la seva tàctica de sempre.



El líder podemita, el que se n'anava d'aquest món polític, no només no ho ha fet, sinó, com a bon predicador populista és més present que mai a través de la seva inclusió profunda als mitjans de comunicació on aprofita per donar lliçons d'ètica a els periodistes i de tant en tant imparteix classes "magistrals" a aquelles universitats que el conviden, previ pagament. Iglesias ha arribat a dir que ara guanya més diners que abans. Quina sort!, el que va venir a regenerar la vida política, periodística i tot allò que vulgui d'aquest país, o del món sencer, ara resulta que guanya més que molts els que anomenava capitalistes. Hi ha persones que s'ho munten molt bé, dient què han de fer els altres, però no el que fa ell.



Així que l'exiliat polític que mai se'n va anar, vol públicament domesticar Yolanda Díaz, una postura molt feminista, demòcrata i pròpia d'aquest personatge i la seva cort no precisament celestial. Què passarà ara? Doncs que Yolanda Díaz li faci la pinta, que segueixi, o que, si l'estrenyen molt, agafi l'avió camí de la seva terra, que és el que n'esperen molts . Això sí, abans de fer-ho-si és que ho fa- donarà la batalla amb aquesta suavitat que el caracteritza.