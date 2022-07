Carles Ruiz, alcalde de Viladecans / @WIkipedia

Que la justícia va lenta ningú no ho dubta. Que triga més del que als afectats els agradaria, també. Que més d'una sentència de senyories presenten dubtes més que raonables, és cert. Cada any s'amplia més la distància entre els que administren justícia i la ciutadania . La desconfiança continua pujant. ¿Fins quan seguirà així?, crec que la solució està a les mans, no de la societat. Tots els jutges són iguals?, no, com en qualsevol col·lectiu n'hi ha de tots: bons, dolents, regulars i pitjors, el que passa és que un error en les seves sentències pot arruïnar-li la vida a qualsevol, com els metges.



El 2013 va ser quan la CUP va denunciar el llavors alcalde de Tarragona, Félix Ballesteros - actualment regidor- de presumpta prevaricació , juntament amb vuit persones més entre elles la regidora, Begoña Floria , encara edil, i Gustavo Cuadrado , ex cap de gabinet de l'alcalde Ballesteros .



Han passat 9 anys des de la denúncia i s'està esperant que se celebri el judici a l'Audiència de Tarragona encara. A la trama se l'acusa de desviar uns 276.000 euros de l' Institut Municipal de Serveis Socials per captar votants. En paral·lel, i fruit de la investigació, es va obrir una peça a l'Ajuntament de Viladecans, on INIPRO i les empreses satèl·lits tenen la “mina d'or” dels seus ingressos. Per donar una petita “pinzellada” des del 2007 l'empresa va guanyar el 99,2% dels concursos, a banda, dels decrets que no van a “concurs”. En el període que va del 2007 al 2015, el grup INIPRO va ingressar de l?ajuntament de Viladecans 23.640.068 d?euros. Cal tenir en compte que aquesta empresa treballa amb l'ajuntament de Viladecans, des dels seus inicis per o que a aquesta quantitat caldria sumar-li la de tots aquells anys des de fundació. I és que INIPRO és una empresa que sap fer de tot el que calgui: porta temes de joventut, formació, escoles bressol, cultura, etcètera. A més de presumptament fa portes giratòries. Gent que ha treballat acaba treballant a l'ajuntament com a tècnic o assessor o regidor i viceversa perquè això és una “gran empresa familiar SA”, per això sempre han estat unides i estenent-se.

Amb la peça judicial Inipro Viladecans , s'ha produït una mena de partit de "ping pong" entre jutjats Al jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona, el titular del qual, Joaquín Elías, era l'encarregat d'instruir la peça, quan ja la tenia pràcticament acabada, ho van ascendir a Magistrat-Jutge d'Adscripció Territorial a la Província de Barcelona . Des del 2020 Joaquín Elías Gadea és jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l' Audiència Nacional en una carrera brillant. Aquest va ser substituït per la magistrada Chantal Prieto que va demanar més documentació a l'equip de recerca de la UDEF de la Guàrdia Civil que fins aleshores havia portat el cas. La nova magistrada va considerar que Viladecans era una peça que havia d'anar separada de la peça de Tarragona, i va enviar l'expedient al jutjat d'instrucció número 8 de Gagá el titular del qual, Rubén Vallejo , González després de mirar-s'ho va decidir tornar-lo per entendre que era Tarragona qui havia de seguir amb la instrucció, posteriorment la jutgessa del número 1 de Tarragona el va tornar de nou a Gavà , i de moment allà segueix. Al final el jutge Vallejo va acceptar el cas, va prendre declaració a tots els "imputats-investigats" i testimonis i ha decidit mantenir com a investigats 12 persones . Tots els investigats a través dels seus advocats han demanat ! l'arxiu de la causa, mentre que el jutge ha traslladat recentment a Fiscalia les seves conclusions per si ho considera proposi diligències a practicar. El tema està sota secret de sumari, i per tant, menys alguns dels declarants coneguts, del 80% d'investigats no se saben qui són.



La pregunta que se'n fan molts és: ¿està entre aquestes 12 persones l'alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz i alguns altres regidors més que no són del PSC ?. Una altra pregunta per què el jutge no ha cridat a declarar més testimonis quan té documentació la seva senyoria per fer-ho? Se suposa que quan la seva senyoria aixequi el secret de sumari, es podrà tenir més informació i s'aclariran els dubtes i fins i tot potser ens emportem alguna sorpresa.



Si el jutge no ha cridat a declarar al màxim responsable de l'ajuntament de Viladecans, com sí que va fer a Tarragona –essent la quantitat malversada infinitament inferior- a què es deu? ¿ Carlos Ruiz encapçalarà una altra vegada la candidatura a les eleccions 2023 pel PSC a Viladecans? Recordem que Félix Ballesteros ja ha anunciat que no anirà a la candidatura del 2023 i això que ha estat a l'ajuntament de Tarragona 18 anys, 12 com a alcalde.

Mentre que Carlos Ruiz en porta a l'ajuntament de Viladecans 35, d'ells 17 com a alcalde i la resta com a regidor. Carlos Ruiz, encara no s'ha pronunciat, només es coneix el pamflet del “ cor Roig ”. ¿S'atrevirà el PSC a tornar-lo a presentar? El partit socialista català té alguna informació més que desconeixem?

El que sí que és clar és que seguirem fins a l'últim minut el desenllaç del cas INIPRO Viladecans i totes les altres peces que han suposat “l'ascens” del jutge Elías , el desmembrament de l'equip de recerca de la UDEF que va portar el cas i després el partit de pin posa entre jutjats.

Passarà alguna cosa més?, no ho descartem. El que si esperem és que no es compleixi la frase de Publio Siro: “L'absolució del culpable és la condemna del jutge”.