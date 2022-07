Com que al nostre país ens pirra la reescriptura del passat, una de les notícies que han ocupat aquests dies el seu lloc als mitjans d'informació és el projecte de supressió de la major part de títols nobiliaris concedits per Franco o pel rei a personalitats que hi van estar vinculades a l'antic règim. No a totes, perquè entre els ennoblits n'hi havia “bons” i “dolents”, una divisió que convida a subtils apreciacions. Sense anar més lluny, ens ha cridat l'atenció la supressió del ducat de Calvo Sotelo, quan el seu primer titular va ser assassinat per agents de policia -ara en diríem “les clavegueres de l'Estadi”- abans de l'inici de la guerra civil en què no va tenir, per tant, art, ni part; o del comtat del Castell de la Mota , concedit a la pobra Pilar Primo de Rivera, la belicositat de la qual va ser inexistent i el seu feminisme tan parvo, però alhora tan allunyat de l'actual, com el de la majoria dels seus congèneres de l'època; mentre que ens ha sorprès l'absència de Dalí , del qual s'ha “oblidat” molt discretament el seu indissimu- lable franquisme i el suport a les darreres condemnes a mort del règim. És clar que amb el pintor de Figueres quin maco s'hauria atrevit!

Com que no hi ha res de nou sota el sol, valdrà la pena recordar que a Espanya aquest tipus de mesures ja s'havien adoptat anteriorment. La Casa de Borbó es va negar a reconèixer els títols atorgats per l'arxiduc durant la guerra de Successió i després va passar el mateix amb els concedits pels pretendents carlins, mentre que la segona república els va suprimir tots de cop. Però també cal dir que el que es va decidir un dia se'n va rectificar un altre, perquè a Espanya les decisions irrevocables duren molt poc temps i les de la segona república encara menys.

La qüestió rau a considerar el significat de la supressió de la majoria dels títols nobiliaris del franquisme, tenint en compte que, pels anys transcorreguts, es pot suposar que tots els guardonats han mort. O sigui, que els que van ser ducs, marquesos, comtes, barons o senyors van morir com a tals sense que ningú els hagués desposseït, com sí que ha passat en vida, per exemple, amb la duquessa de Palma . Per això els descavalcats “post mortem” de la seva noblesa han de pensar allò que “a bones hores, mànigues verdes”.

La mesura té per tot aspecte de ser irrellevant i només es pot interpretar pel que fa al gaudi del títol pels seus successors. Doncs bé, no tenim cap empatx a afirmar que, en aquest sentit, sí que ens sembla encertadíssima, encara que força insuficient. No perquè siguem contraris a la supervivència d'aquest tipus d'honors, sinó perquè, en ple segle XXI, els títols nobiliaris s'han d'entendre com allò que ha de ser: una recompensa personal i intransmissible. No té cap sentit que algú pugui, sense cap mereixement, ostentar el títol que va ser atorgat a un avantpassat proper o llunyà en el temps, l'espai, i fins i tot sovint fins i tot en la relació familiar, com bé saben els experts en arbres genealògics que saben engegar imaginatives filigranes successòries.

Benvinguts siguin, doncs, els títols nobiliaris atorgats per una monarquia a persones mereixedores. Ara bé, atorgats a proposta del govern i amb caràcter vitalici, sense més ni més. I afegiríem que això és una cosa que s'hauria de fer amb més prodigalitat, ja que hi ha nombroses conductes que mereixerien una distinció d'aquest tenor: artistes de tota mena, científics, escriptors, persones heroiques i/o d'acreditada conducta solidària, servidors públics, a més de un llarg etcètera.

Per arrodonir tot el que hem deixat escrit afegirem que si Isabel II va distingir Manuel Mencos i Manso de Zúñiga amb el marquesat de l'Empara per haver-li salvat la vida en l'intent de regicidi de la reina comès a la basílica d'Atocha pel sacerdot Martín Merino , el senegalès Mohammad Diuf que va salvar la vida d'un ciutadà caigut accidentalment a la ria de Bilbao seria mereixedor sens dubte si no d'una mercè anàloga… com a mínim d'una feina, un habitatge i un permís de residència, coses molt més valuoses per a ell que un marquesat perquè, amb títol o sense, l'africà heroic va demostrar la seva noblesa de cap a peus.