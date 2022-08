L'onada de calor afecta especialment els polítics

Diuen que la calor afecta greument el cervell, que un cop de calor pot ser mortal per a qui el pateix. Aquests dos efectes s'estan donant aquestes dates atesa l'onada de calor que pateix tot Espanya, unes zones més que altres, però totes en general.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareix després de la celebració del Consell Executiu al Palau de la Generalitat, el 2 d'agost del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Durant la roda de premsa, el president de la Generalitat ha apostat



Aquest dimarts, com a antesala de les vacances, compareixia en roda de premsa el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , que no està vivint les millors hores per diverses i diferents raons. Potser per fer una picada d'ullet al seu soci de govern després de la borrasca que ha produït a Junts que ERC, juntament amb socialistes i cupaires, demanessin el cessament de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Així, ha sortit a desafiar Pedro Sánchez a “posar les urnes si creu que la taula de diàleg ha aconseguit minimitzar l'independentisme. Si no les poses, és perquè no guanyarà”. Tota una declaració dirigida als seus socis de govern i de recerca: Junts, CUP i els Comuns d' Ada Colau . No sé qui va dir que “tots sabem que hi ha aparences que enganyen, però hi ha una cosa molt pitjor: enganyar per aparentar”.



També en aquest “petit” viratge - ¿només és un posat?- ha assenyalat que “tot i que els primers acords que surtin de la taula de diàleg siguin parcials o menors, el Govern manté inalterable el seu objectiu d'aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació”. Seguint amb el seu “apropament” als independentistes no ha tingut el més mínim rubor a manifestar que “ hi ha molta gent compromesa amb la llibertat de Catalunya que són víctimes de la repressió de l'Estat . I mai, ni l'independentisme, ni el Govern ni jo com a president, els deixarem sols".



El que vol dir, explicat, és que ningú no entri a la presó pel seu compromís polític en defensa de Catalunya: "Ningú més ha d'anar a l'exili, veure perillar casa seva i el seu patrimoni pel seu compromís amb una ideologia, i ningú més ha de ser inhabilitat per defensar un referèndum i la llibertat del país ha sentenciat.” El que s'oblida el representant del govern espanyol, que és el president de la Generalitat, és que els que han anat a la presó o han fugit a l'estranger no ha estat pel seu ideologia, sinó perquè s'han saltat les lleis.Espanya és un país democràtic on no es persegueixen les persones per les seves idees, sinó pels seus delictes.Aquests casos que parla el president s'han produït per saltar-se les lleis. sap, que les accions tenen conseqüències i les han d'acceptar, sense que siguin demòcrates, ningú no ha d'estar per sobre de la llei, els agradi o no.



Aragonès ha comentat també als mitjans de comunicació que espera aprovar els pressupostos del proper any amb Junts, La CUP i els Comuns d'Ada Colau. Res no ha dit del possible suport dels socialistes. En aquests moments no us interessa parlar-ne públicament. Una altra cosa és fer-ho de portes endins, sense llum ni taquígrafs. Menys fins i tot després de l'última enquesta del CIS català que donava la victòria al socialista Salvador Illa, amb un important augment de diputats.



La veritat és que unes vacances els va molt bé a tots i especialment a Aragonès, que més d'un independentista anomena traïdor per voler trobar una sortida a la crisi política , social i econòmica que viu Catalunya. Així que, a descansar uns dies que els vindrà molt bé a tots i potser l'onada de calor deixa un respir.