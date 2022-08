Les espases als museus, i alguns polítics a casa seva

Al llarg dels anys, per a la defensa dels enemics, tribus i animals, les armes utilitzades pels homes per a aquests menesters es van anar perfeccionant. D'aquesta primera que va utilitzar l'ésser humà, la pedra , fins a arribar a l'espasa, que va ser un instrument clau de defensa i ocupació de territoris, caigudes de civilitzacions i aparició d'altres de més poderoses. L'espasa ha arribat fins a servir de defensa de l'honor d'algunes persones. Aquestes etapes han passat a la història i el desenvolupament de la civilització ha portat també la “evolució” de noves armes d'aniquilació –defensa?– de l'ésser humà, no és broma.

El Rei Felip VI saluda el recent investit President de Colòmbia, Gustavo Petro



Així que la realitat i la fantasia d'algunes de les històries de les espases més famoses de la història s'entremesclen : la mítica Excalibur , del Rei Arturo; Joyeuse de Carlemany, que servir per unificar la major part de Europa Occidental ; la Misericòrdia ; l'espasa dels Reis Catòlics; l'espasa de Cortès; l'espasa de Boabdil, el millor i més ric exemplar de les escasses espases cortesanes nassarís, denominades com “genetes”; Colada i Tizona, les dues espases més famoses del Cid. Podríem continuar parlant d'aquestes armes. Algunes, com hem vist, han passat a ser mites dels seus amos, però no és la fi daquest article.



Aquests dies, l'espasa de Simón Bolívar ha tornat a ser protagonista durant la presa de possessió del nou president de Colòmbia, Gustavo Petro , economista de professió que en la joventut i militant del grup guerriller M-19 . Quan al pas de la famosa espasa -que no estava previst al programa protocol·lari- el Rei Felip VI no es va aixecar, la polèmica sí que es va aixecar, curiosament a Espanya, i no a Colòmbia. Van ser els de Podem, la ministra Belarra i el diputat Echenique, que es van escandalitzar que el Rei no s'aixequés i li van demanar enèrgicament que demanés perdó, en faltaria més. Com que no hi ha temes importants en aquest país, van buscar l'excusa per carregar una vegada més contra la monarquia espanyola en aquesta campanya que ja han començat fa un temps. Però es van oblidar de diverses coses: que el president de l'Argentina -amic dels podemetes- tampoc no es va aixecar al pas de l'espasa, que cal recordar que no és un símbol del país, sinó més un tema més sentimental ia ningú se li acudeix utilitzar una espasa històrica en un acte de presa de possessió dun president. Ni tan sols Petro s'ha sentit molest, però els podemetes i Gabriel Rufián d'ERC han hagut de ficar cullera, faltaria més, ells són més papistes que el papa, que es diu.



Les espases han d'estar exposades als museus per ser contemplades per aquelles persones que ho desitgin, i que interpretin la història com vulguin, perquè al final no deixen de ser instruments que han matat persones. És molt fàcil analitzar fets històrics amb la mirada del segle XXI, que de ben segur ens equivoquem.



Belarra, Echenique, Rufián i companyia són tan purs, tan exemplars, equànimes i sense interessos polítics pel mig que s'atreveixen a criticar tot ho vulguin, són els intocables i respectuosos amb el cap de l'Estat.



El Rei Felip VI ha complert la seva obligació d'assistir a la presa de possessió del president de Colòmbia , ia ningú a Espanya se li acudiria posar l'espasa dels Reis Catòlics o del Cid en un acte perquè sigui homenatjada. Deixem ja de tanta ximpleria i hi ha problemes al país prou impotent per distreure el personal en aquestes memeces. Ja sabem que el país està en campanya electoral permanent, i qualsevol ocasió és bona per treure'n profit.