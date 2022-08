Comença la lliga i el Barça llença la casa per la finestra

Que ja comença el futbol! És l'alegria de les aficions al futbol. Aquesta temporada s'inicia abans a causa del Mundial de Qatar que es jugarà d'aquí a uns tres mesos. Amb l'aturada a les competicions nacionals i europees, cal avançar l'inici. Moltes són les ganes dels devots del futbol, que estan desitjant veure presenciar o televisivament els seus equip preferits. Alguna diversió cal tenir en aquests temps de restriccions, imposicions i incendis.



La vista en aquest inici de temporada està posada com sempre als grans equips i als fitxatges que han realitzat per aconseguir més títols que els reportin més trofeus que col·locar a les vitrines de les seves instal·lacions, il·lusionar els socis i simpatitzants i per descomptat atraure més patrocinadors que aportin ingressos a les seves “febles” finances.



El Reial Madrid , després del gerro d'aigua freda rebut pel desvergonyiment del jugador Mbappé, que va preferir els petrodòlars de l' Emir de Qatar i el peculiar president del PSG, Nasser Al-Khelaïfi , quan Florentino Pérez ja donava per fet el seu fitxatge. Tota una operació que ha deixat l'equip blanc minvat, sense un fitxatge de renom i amb una “neteja” d'algunes de les figures que Florentino ha acomiadat. Però com sempre, el Reial Madrid segueix sent el Reial Madrid, com s'ha vist en aconseguir, fa uns dies, un nou títol per sumar a la seva llarga llista.



L'altre gran club, el Barça , que amb la marxa de Messi –per trobar-se les finances del club en molt males condicions, gairebé en fallida, segons el seu president, Joan Laporta – resulta que ha fet fora la casa per la finestra, i està sent el club que més fitxatges ha fet fins ara. Pel que sembla, Laporta ha realitzat “miraculosament” malabarismes financers i espera poder pagar aquests deutes que ha anat acumulant. La penúltima jugada econòmica l'ha dut a terme amb l'ajuda del seu amic Jaume Roures que ha comprat a través de la seva empresa Orpheus Media, el FC Barcelona , el 24,5% del Barça Studios per 100 milions d'euros. Amb aquesta injecció podreu inscriure els nous fitxatges. Tota una operació que genera més dubtes.



La veritat és que Laporta ha passat d'anar plorant per la manca de diners a llençar la casa per la finestra. ¿Li sortirà bé la jugada al president blaugrana? Això esperen els socis i aficionats. Que l'equip compta amb excel·lents jugadors ningú no ho dubta, igual que aquesta temporada aspira a tot també, com el Reial Madrid i altres grans equips. El problema pot ser els resultats econòmics i veure si els números quadren al final.



Que el Reial Madrid i el Barça són els dos grans motors de la lliga, és cert, amb permís d'altres clubs, i és bo que tinguin grans jugadors per tenir més possibilitats i oferir un bon espectacle que animi les diferents competicions. Així que l'expectació de l'inici de la lliga està garantida i als que els agradi el futbol gaudiran de valent, que cal per oblidar els mals glops.