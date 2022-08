La diva Laura Borràs segueix donant titulars

Si algú creia que Laura Borràs , l'expresidenta del Parlament de Catalunya i diva de Catalunya, que estaria calladeta durant un temps i intentar passar desapercebuda, s'equivocava totalment. Laura Borràs és la Borràs: la nena al bateig, la núvia al casament i fins a la morta a l'enterrament . Coneguda per les seves ànsies de notorietat, el seu afany de protagonisme desmesurat i la seva creença que és la més de tot i la posseïdora de les essències d'una Catalunya irreal que només existeix: Catalunya és de tots, no d'uns quants que volen imposar el discurs únic, salvadors de la pàtria i que es creïn els amos del país. Catalunya és un país mestís, plural, no uniforme i la seva cultura també, a la qual s'han incorporat elements culturals d'altres gents que ja formen part d'aquest país, perquè han contribuït amb el seu esforç perquè sigui així, per més que a persones com Borràs els molesti. Aquesta és la realitat, no s'està a l'època dels que alguns anomenaven “ charnegos ”.

L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs @ep



Laura Borrás, que està imputada per presumptament fraccionar contractes a un amic quan dirigia l'Institut de les Lletres Catalanes , ha volgut ser la protagonista de l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat terrorista del 17-A que va tenir lloc a Barcelona i Cambrils. Allí es va presentar ella com si tal cosa, amb aquest aire prepotent que porta a sobre i que no abandona ni en actes com aquest.



Al minut de silenci a la Rambla de Catalunya, un petit grup, saltant-se els més elementals modals de respecte i consideració, van llançar udols contra el govern espanyol que el van anomenar assassí i altres ulleres, com de costum. Al final de l'acte “la Borràs” es va acostar a saludar-los com a estrella del succés.



Ningú no es podia creure que Borràs aprofités un acte d'aquest tipus per fer-se veure i donar suport als impresentables que no van voler estar calladets ni un minut, per respecte als morts i als seus familiars. El que pretenen aquests posseïdors de la veritat absoluta és que el CNI es declari culpable dels atemptats. No els val que el Trapero més gran hagi declarat que el CNI “va ser el més lleial” després dels atacs terroristes ia més el que més va ajudar a la investigació dels fets. Però això no interessa perquè Trapero ha passat d'heroi a traïdor per a bona part de l'independentisme. Ells volen seguir amb la teoria conspirativa perquè ven millor ia més genera més odi.



Borrás està sent qüestionada per aquest tema per una part del seu partit que s'ha vist obligat a treure una nota de premsa retraient l'actitud de la seva presidenta. La diva no deixarà fins que hagi aconseguit - la deixaran? - que es trenqui el govern. És el que vol, tant se val el partit.



La penúltima actuació de la presidenta de Junts, fa tan sols uns dies, quan en una entrevista a la ràdio del Govern, es despatxava dient que la Guerra Civil espanyola va ser contra Catalunya , i s'ha quedat tan panxa. Ella funciona a força impulsos traduïts en titulars que el fa estar present als mitjans de comunicació que tant li agraden, encara que no els periodistes als quals intenta renyar quan li fan una pregunta que no li agrada.



La diva Borràs que se sent per la seva “ideologia”, així ho ven als qui la volen escoltar, porta un camí de destrucció contra tot el moviment independentista i contra el seu soci de govern, els republicans . Ara queda esperar una altra nova actuació estel·lar l'11 de setembre si és que no la embolica abans, perquè callada no sap ser-hi.