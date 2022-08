Polítics i periodistes, un binomi d'interessos?

El món de la informació sempre ha estat i continua sent molt atractiu per a alguns polítics en actiu o quan han deixat la seva activitat. Més d'un tria la “nova” professió d'analista polític o tertulià – predicadors- als mitjans amics o en aquells altres que cobreixen la quota de partit. Perquè la quota “ideològica” està a l'ordre del dia a la majoria de mitjans.



Els periodistes hauríem de ser crítics amb els que governen a les diferents administracions. Ho som? Tinc seriosos dubtes que això sigui així. Hi ha molts periodistes que ja els va bé fer-se amb els polítics perquè se senten importants. I això els agrada als dirigents perquè pensen que tenen a les mans els periodistes. Els agrada controlar el sector i creuen que han d'escriure, parlar i opinar d'acord amb les seves directrius. La veritat és que avui més que mai hi ha periodistes que actuen així, encara que cal aclarir que més que periodistes són predicadors ideològics: són a la dreta, l'esquerra, la ultradreta, el nacionalisme i l'independentisme. Els que van per lliure no estan ben vistos perquè no els poden controlar: són un perill.



En els darrers temps la connivència de polítics que trien els seus periodistes de capçalera, i els periodistes que trien - s'ho creu ells- als seus polítics és cada cop més evident. Tan evident que la professió està acceptant que les rodes de premsa es facin amb retards de més de mitja hora, que no s'admetin preguntes, o que només les facin determinats periodistes de mitjans que ha elegit el poder. No hi ha un plançó als “polítics” que fan aquest tipus de coses. És més, els diferents presidents de govern ho han pres com una cosa normal, llibertat? Cada vegada hi ha més traves al treball de periodista -els que no són de la corda, i hi ha unes quantes cordes- i les associacions del ram treuen notes de premsa -teoria, però l'acció es queda només en això-. Albert Camus escrivia que “una premsa lliure pot ser bona o dolenta, però sense llibertat, la premsa mai no serà una altra cosa que dolenta”.



La connivència entre polítics i periodistes té com a objectiu la influència recíproca. Crec que aquesta no és la funció d'aquesta professió, encara que n'hi hagi molts que el practiquin ia més se n'enganxin. George Orwell deia que “ periodisme és difondre allò que algú no vol que es difongui. Tota la resta són relacions públiques o propaganda ”. Una frase molt gràfica que no necessita cap explicació.

Arxiu - L'exvicepresident del Govern i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, signa el seu llibre el mateix dia que se celebra el Dia Internacional del Llibre a la caseta de Casa del Llibre, el 23 d'abril del 2022, a Barcelona, (Espanya) . (Foto del fitxer).



Quan Pablo Iglesias va dir que deixava la política –gairebé ningú s'ho va creure, com s'està veient– no va tornar a la seva anterior feina de docent universitari, sinó que va triar ser “periodista” amb programa propi al diari del seu amic Roures, ia més tertulià d'algunes emissores de ràdio, entre les quals la cadena Ser, on comparteix tertúlia amb Carmen Calvo del PSOE i García Margallo del PP. En aquesta nova faceta, aprofiten els mitjans per fer adoctrinament polític. No és l'únic, els altres també ho fan. Crida l'atenció la quantitat d'expolítics dedicats als mitjans. N'hi ha que estan en programes del cor, cas de l'expresidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, donant lliçons d'ètica en alguns comportaments de “famosos”.



Què tindrà la professió de periodista que tant atrau els polítics? Que cadascú faci la seva pròpia interpretació, però és clar que el periodisme és el millor ofici del món i com deia Garcia Márquez, “el periodisme és una passió insaciable que només es pot digerir i humanitzar per la seva confrontació descarnada amb la realitat”. Això és així, encara que ara és una altra cosa i els menys adequats per fer-ho són els expolítics ficats a periodistes, tertulians entrevistadors i fins i tot mestres que volen donar lliçons.