Ha mort Gorbatxov, el pare de la Perestroika i la Glasnost

Aquest dimarts, a darrera hora, ens arribava la notícia de la mort de Mikhaïl Gorbatxov , l'últim líder soviètic i un dels personatges més importants del segle XX, pare de la Perestroika i la Glasnost. Una llarga i greu malaltia l'ha vençut els últims anys de vida, però seguirà present perquè ha deixat un llegat tan important que la història fins i tot en vida l'ha reconegut, no així l'actual president Putin, que hi representa tot el contrari. Gorbatxov era estimat, admirat i reconegut pels grans líders mundials - sempre hi ha excepcions- els qui han lamentat la seva mort. A Rússia, el reconeixement al seu gran treball de canvis al seu país, transformació i obertura, no sempre ha estat reconegut. La proposta de Gorbatxov era reestructurar el sistema polític i econòmic soviètic de manera que fos més eficient i satisfera les necessitats dels ciutadans, encara que fos adoptant elements de l'economia liberal que no agradaven als comunistes més rancis. Una de les frases que va generar controvèrsia va ser : “ El mercat no és un invent del capitalisme. Sempre ha existit ”. No tots estaven dacord amb les seves propostes, moltes vegades han estat controvertides. Alguns deien que era més estimat i reconegut fora que a dins.

Mijail Gorbatxov @ep



El 2 de març del 2021, amb motiu dels 90 aniversaris, l'agència russa de notícies ITAR-TASS - l'hereva dels serveis informatius de l'antiga Unió Soviètica- entrevistava l'expresident rus Mikhaïl Gorbatxov. En ella, al líder rus se li preguntava per allò més destacat que havia dut a terme durant el seu mandat, a la qual cosa ell va respondre sense dubtar-ho ni un moment: ”la Perestroika, sens dubte, i tot el que comporta. Tinc la profunda convicció que la ' Perestroika ' era necessària i que ens estàvem movent en la direcció correcta. El nostre èxit més gran dins del país va ser que la gent guanyés llibertat, i acabar amb el sistema totalitari; tot això explica perquè l'intent de retrotreure el país al passat, a través d'un intent de cop d'estat [el 1991] va acabar fracassant". Gorbatxov va tenir la valentia de posar fi a la Guerra Freda i va dur a terme retallades en armes nuclears .



És plausible com Gorbatxov va ser capaç de restablir les relacions amb els EUA, és més, durant el mandat de Ronald Reagan - capitalisme i comunisme- van arribar a tenir unes magnífiques relacions. El mateix va passar amb Margaret Thatcher, primera ministra del Regne Unit, amb qui també va establir unes bones relacions, amb admiració mútua.



La gran reforma i transparència de Rússia i els grans acords amb països que semblaven impensables els va fer Gorbatxov . A més, va mantenir contactes amb els grans líders europeus després d'anys d'aïllament de Rússia. Felipe González, president del govern d'Espanya, en aquella època, era el líder amb què més còmode es trobava el president rus. Sentien admiració l'un per l'altre i ho deien públicament.



Gorbatxov estava preocupat en els darrers temps per la invasió de Putin a Ucraïna. El preocupava que això fos l'inici de la Tercera Guerra Mundial . Estava veient com els seus èxits estaven sent revertits: Rússia tornava a abraçar l'autoritarisme i tornava a la confrontació. Els últims mesos de l'expresident rus van ser tristos, no només per la malaltia, sinó per totes les decisions de Putin, a qui tots ja qualifiquen com l'aspirant a Tsar de la gran Rússia que volen reconstruir a través de les armes i la violència.



La mort de Gorbatxov aquest dimarts significa també la mort de les seves reformes, i la tornada de temps que es creien superats. És més evident que mai en aquests “nous” temps del mandat de Putin està omplint de preocupació molts governs. Tornarà a convertir-se Rússia a l'eix del mal” com era coneguda abans de l'arribada de Gorbatxov al poder? Això és el que vol aparentar Putin amb l'ajuda de la Xina, l'Índia i alguns països més que s'hi han alineat. Mentrestant, s'està introduint a Llatinoamericana on compta amb la col·laboració dentre altres, de Veneçuela, Cuba…