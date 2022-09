Laura Borrás també aprofita que “el Pisuerga passa per Valladolid”

Hi ha una expressió que reflecteix molt ben determinades situacions o actituds de persones: “aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid…”. Això és el que fent l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borras que, després de conèixer-se el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU, on s'afirma que l'Estat Espanyol va vulnerar els drets polítics de Junqueras, Turull, Romeva i Rull per suspendre'ls de diputats sense una sentència condemnatòria. Una resolució que no hi és vinculant. per altra banda. Però per això del Pisuerga, el partit que presideix Borràs –és a dir, Junts– demanava aquest dijous a la Mesa del Parlament que Borrás tornés a ocupar el seu lloc de presidenta i revocar l'anul·lació dels seus càrrecs. Vaja, que la líder de Junts vol aprofitar l'ocasió per seguir barrejant temes independentistes amb actituds personals de possible corrupció per salvar el càrrec. Sense importar-li que està fent un flac favor a l'independentisme del qual ella s'erigeix la “màxima” representant. Buda deia que “aferrar-se a la ira és com beure verí i esperar que l'altra persona es mori”.

Arxiu - La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. ARXIU.

La jugada a Junts no li ha sortit bé. La Mesa del Parlament, inclòs ERC, que sempre ha mantingut la mateixa actitud de treure Borrás del càrrec si li obrien judici, ha mantingut la suspensió a Borrás. Això ha provocat un nou episodi de desacord entre els dos partits que governen a Catalunya. ”L'ésser humà és un mer mortal amb defectes i virtuts i no adquireix entitat divina pel fet d'exercir càrrec públic”, escrivia Eivissa Melián al seu llibre La corrupció a Espanya i les seves causes , una afirmació que ve a confirmar actituds com la de Laura Borrás, que es creu per sobre de les lleis sense assumir la responsabilitat dels seus actes. Ho hem vist abans i durant el càrrec de presidenta, que ha fet el que en cada moment li ha vingut de gust sense importar-li que moltes vegades el seu comportament estigués molt lluny de l'ètica institucional.

La tornada a la “normalitat” després de les vacances és precisament veure que les disputes entre Junts i ERC continuen. I no pas perquè ho vulguin els republicans, és perquè Borràs té un mal perdre i el seu ego es troba clínicament molt malament. No li importa Catalunya, ni el seu partit, li fa mal la seva vanitat que està molt ferida. Això ha fet que arrossegui alguns dirigents postconvergents, entre ells Jordi Turull, que fa uns dies que llança “advertiments” a Aragonès i ERC trencant el govern. Decisió que crec que és una “xuleria”, hi ha massa interessos en joc per marxar sense més ni més. Mentrestant, una altra part de Junts no està d'acord amb la postura de Borràs: està fastiguejant els candidats de les properes eleccions municipals que es veuen amenaçats en les seves aspiracions d'aconseguir bons resultats.

L'11 de setembre és a tocar de les discrepàncies entre ANC, Òmnium i els partits ERC, CUP i Junts, encara que aquests últims estan intentant arreglar les diferències amb les dues entitats, més encara després que el president Aragonès hagi manifestat que no anirà a la manifestació de la Diada que preparen -enguany no és unitària-. Els republicans s'esperaven la rebuda que al seu dia va tenir el llavors president José Montilla, que va ser escridassat i se'n va haver de marxar. Ara Aragonès fa bé de no assistir-hi, no necessita passar per aquesta situació. Així que Junts ha confirmat la presència després del no del president.

Tota l'atenció estarà posada a la Diana d'aquest any, després, depèn de com hagi anat, les relacions entre ERC i Junts es poden suavitzar, o el contrari . El que és clar és que Borràs seguirà amb la seva rebequeria, barrejant-ho tot i intentant continuar sent la protagonista, sense paper institucional. Quina és la Borràs i el seu petit cercle que la protegeix i la gelea.