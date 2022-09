La humanitat ha retrocedit cinc anys

Arxiu - Representació creativa de les partícules del virus del SARS-CoV-2, causant de la COVID-19.

Estan començant a publicar-se diferents informes sobre les conseqüències que han tingut -continuen tenint- sobre les persones els efectes de la pandèmia del Covid-19 . D'aquests estudis se'n dedueixen que n'han estat molts, uns més visibles que altres. Potser per això, la gent que els ho ha pogut permetre està sortint a gaudir uns dies de vacances, o anar a prendre alguna cosa en una terrassa, l'important és sortir de casa. S'ha desfermat com una febre col·lectiva de ser al carrer, s'entén que això sigui així.



Un informe de l'ONU, que ha estat presentat aquest dijous, indica que una sèrie de crisis, principalment la pandèmia del Covid, han fet retrocedir el progrés de la humanitat cinc anys i potencia una onada global d'incertesa . Un element que contribueix significativament al declivi és la caiguda global de l'expectativa de vida que ha passat de 73 anys el 2019 a 71,4 anys per al 2022.



Què significa aquestes dades de l'estudi de PNUD? Doncs una cosa tan senzilla com que morirem abans, les persones estan menys educades i els ingressos van costa avall . Aquests tres paràmetres poden donar una idea dels motius que estan portant la gent a sentir-se desesperada, frustrada i molt inquieta pel futur .



L'informe apunta a la pandèmia del Covid com un dels motors d'una reculada mundial i de diverses crisis: polítiques, econòmiques i ambientals, que no han donat temps als pobles a recuperar-se.



La reculada és global , ha afectat - segueix afectant- més del 90% dels països del món , segons l'estudi, encara que hi ha països com Suïssa , Noruega i Islàndia que encara es mantenen en el topo de la llista, mentre que el Sudan del Sud , Txad i Níger figuren en els últims llocs. Els pobres són sempre els més afectats en tot allò que afecta les desgràcies i la discriminació.



Mentre alguns països començaven a recuperar-se del Covid, altres a Llatinoamèrica, Àfrica subsahariana, Àsia del Sud i el Carib no s'havien aixecat quan a Putin se li va acudir envair Ucraïna i s'ha produït una nova crisi: la guerra a Ucraïna que ja porta el 197 dies. Els efectes de la invasió russa d' Ucraïna en els aliments i la seguretat energètica no s'ha calculat fins ara a l'índex de l'any, però no hi ha cap dubte que el panorama per a aquest 2022 és ombrívol. Molts efectes, sense estudiar ja s'estan patint.



El Covid , la deixadesa en temes mediambientals les conseqüències dels quals s'estan vivint, i per si no n'hi hagués prou, la guerra a Ucraïna, no són temes per quedar plàcidament mirant la tele, queixar-se i seguir sense fer res. Els que tenen responsabilitats –la ciutadania també– han de posar-se sense més preàmbuls a prendre mesures i executar-les.

Segons PNUD les millores poden enfocar-se en tres àrees principals, però n'hi ha més: preparació per a futures pandèmies, inversions en energies renovables; assegurances per sufragar els impactes i innovacions per enfortir la capacitat afrontar les futures crisis . I un altre tema, augmentar els ajuts –s'havien baixat– al desenvolupament dels països més vulnerables. Si no s'hi fa res, el futur de noves generacions estarà en perill, no és alarmisme sinó la realitat.