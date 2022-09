Mor Isabel II, la Reina de la unitat del seu país

Dijous passat 8 de setembre, a la tarda, els mitjans de comunicació donaven la notícia de la mort de la Reina Isabel II d'Anglaterra a la seva residència de Balmoral, posant fi a 70 anys de regnat. Feia mesos que la salut de la Reina no era bona. La mort del seu marit, Felip d'Edimburg , fa un any i mig, l'havia deixat tocada. La seva salut se n'havia ressentit i no va tornar a ser la mateixa des de llavors.



La notícia de la mort de la Reina ha produït entre els britànics una sensació de desconsol i tristesa, enmig de la greu crisi política i econòmica que travessa el país. Per cert, la nova primera ministra, Liz Truss , havia estat el dia anterior despatxant amb ella. Després de saber la notícia Truss declarava que “la Reina va ser la roca sobre la qual s'ha construït el modern Regne Unit, que és un gran país gràcies a ella”.



La notícia de la seva mort ha estat sens dubte la notícia més important del dia. Al món, Isabel II ha estat una Reina respectada, fins i tot per als que no són monàrquics. El país s'està abocant als actes que s'estan celebrant tots aquests dies. Les televisions de tot el món emeten diàriament imatges dels actes que s'estan celebrant. Ningú discuteix, ni critica el paper tan important que ha jugat al seu país i la família. Els llocs que estan servint d'escenari als actes s'omplen de gent que plora la mort d'Isabel II i segurament serà la reina que més admiració, afecte i respecte hagi tingut en els darrers temps.



Isabel II no ha tingut un regnat fàcil: la mort de Diana de Gal·les , Lady Di, la separació de l'ara rei Carles III, els escàndols del seu fill Andreu, i alguns membres de la seva família amenaçaven l'estabilitat de la monarquia anglesa. Sense comptar amb les infidelitats del marit. Tot i això, Isabel II ha sabut remuntar aquests problemes i al final dels seus dies ha aconseguit reconquerir l'afecte, respecte i admiració dels britànics i altres ciutadans del món. Ho ha fet amb intel·ligència, sacrificis personals i perseverança. No li ha tremolat la mà quan ha hagut de prendre decisions, fins i tot les que afectaven membres de la família. Ja amb l'edat, s'havia tornat més sensible.



Crida l'atenció allò que està succeint amb la mort d'Isabel II. Ningú del món de la política, ni la gent del carrer, no està sent crítica amb algunes de les decisions preses al llarg del seu regnat, que no ha estat curt. El respecte, la consideració i l'afecte és la lliçó que estan donant els britànics i això que no han estat una família exemplar. Tant se val, senten veritable devoció per ella. Una altra cosa ben diferent és el nou Rei, Carles III, que s'haurà de guanyar l'afecte i el respecte de la ciutadania. Ho aconseguirà? Aquesta és la gran incògnita. Ara caldrà esperar per veure com actua, els canvis que introduirà al seu mandat i si els escàndols deixaran pas a una nova era de la monarquia britànica, perquè ell no és Isabel II.Les imatges que cada dia arriben a les cases són un exemple de comportament cívic.