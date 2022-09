Núvols de tempesta a l’horitzó

Foto: Getty

En alguns dels meus articles d'opinió anteriors ja havia reflexionat sobre temes que tenien a veure amb la situació i les expectatives de l'economia, com les repercussions de la guerra d'Ucraïna en les pimes i en la geoeconomia, o sobre els devastadors efectes d'una inflació elevada i accelerada que impacta clarament en el poder adquisitiu de les persones i famílies. En el context actual s'ha instal·lat un sentiment que barreja negativitat, pessimisme i por sobre el futur immediat de l'economia.

Abans de l'estiu se sentien multitud de veus que deien que al setembre l'economia es desplomaria. De fet, gent del meu entorn em preguntaven per la meva opinió del que succeiria l'1 de setembre, a la tornada de les vacances. La meva resposta sempre era la mateixa; que l'1 de setembre la situació seria aproximadament idèntica a la del 31 d'agost. L'economia no s'enfonsa sobtadament d'un dia per a un altre, si bé davant nostre s'estan generant uns núvols negres que presagien una forta tempesta.

En l'actualitat ens trobem amb una sèrie de fenòmens que afecten negativament l'economia i provoquen forts motius de preocupació. D'una part, una inflació elevada i accelerada que està requerint i requerirà de fortes i decidides pujades de tipus d'interès per part dels bancs centrals per a contrarestar-la. Aquestes pujades tindran un intens efecte de desacceleració en l'economia. A més, generaran un gran impacte sobre el cost del deute públic de països com Espanya, altament endeutats al voltant del 117% del seu PIB. Alhora, la pujada de tipus d'interès també tindrà un impacte negatiu en les famílies endeutades amb hipoteques a tipus d'interès variable. Així mateix, la previsible reducció de la demanda privada per la forta pèrdua de poder adquisitiu generada per la inflació i de la demanda d'inversió de les empreses pel rellevant increment del preu del diner són uns altres dels factors negatius de l'equació. En els últims mesos també s'ha començat a veure una desacceleració del mercat de treball que a l'agost va perdre 187.000 cotitzadors a Espanya i amb l'atur ampliant la seva xifra en 40.000 persones en la fi de la temporada turística.

D'altra banda, tenim la guerra a Ucraïna que, previsiblement serà molt més llarga del que calia esperar, està provocant la restricció i possible tall total de subministrament de gas per part de Rússia als països d'Europa, que són molt dependents d'aquest. Alhora, la guerra també provoca escassetat i encariment d'alguns productes alimentaris bàsics.

La llista d'adversitats és llarga perquè un altre fenomen que està afectant l'economia són les ineficiències en la cadena de subministrament de productes essencials com microxips que estan castigant fortament algunes indústries importants d'Europa com la de l'automòbil (SEAT va plantejar fa pocs dies un ERTO de 3 mesos fins al 23 de desembre per l'escassetat global de semiconductors). Alemanya, que ha estat el motor d'Europa fins ara, està flirtejant amb la recessió a causa dels problemes amb els quals s'està enfrontant la seva indústria. I, per si no fos prou, se suma la coneguda teoria dels economistes de “la profecia autocomplerta”, és a dir que, si tots pensem que l'economia anirà malament, adoptarem una posició conservadora. D'una banda, els consumidors reduiran el consum de béns i serveis i, d'altra banda, les empreses, amb unes expectatives negatives sobre el futur i un cost dels diners elevats, reduiran les seves inversions. En definitiva, desacceleració de l'economia.

Per a contrarestar la inflació, la setmana passada el BCE va decidir una forta pujada de tipus del 0,75%, situant-los en el 1,25%. Una decisió que comporta riscos de desacceleració de l'economia, però necessària per a lluitar contra la disparada inflació que a l'agost es va situar a Europa en el 9,1%. Encara que estem davant la major alça de tipus des de la creació de l'euro, la mateixa presidenta del BCE ha reconegut que seran necessaris més increments de tipus per a combatre eficaçment la inflació i situar-la en l'anhelat nivell del 2%. En aquest punt cal recordar que el banc central estatunidenc -FED- ha tingut fins a aquest moment una política més decidida en la pujada de tipus, en USA els tipus se situen en l'actualitat en el 2,25%.

L'encariment del dòlar també és un fenomen que fomenta la inflació a Europa (en les últimes setmanes l'euro s'ha depreciat i ha cotitzat per sota de la moneda nord-americana), ja que els contractes energètics es denominen en dòlars. D'aquí ve que el BCE tampoc pugui mantenir un elevat diferencial de tipus d'interès amb USA que continuï erosionant l'euro, factor que encoratja les pujades de tipus a Europa.

Pel que fa a Espanya, de moment, tal com preveia en el meu anterior article sobre la inflació, sembla que el paquet de mesures que ha anat impulsant el govern amb l'objectiu de reduir-la no han aconseguit els efectes esperats, per la qual cosa la inflació s'ha situat el mes d'agost en el 10,5%. Si bé aquesta taxa és 3 dècimes inferior a la del mes anterior, la inflació subjacent (evolució dels preus de tots els béns i serveis exceptuant els productes energètics i els aliments) es va situar en el 6,4%, tres dècimes superiors a la de juliol, col·locant-se en el nivell més alt des de 1993.

Al juliol, segons les estadístiques dels Convenis Col·lectius del Ministeri de Treball, els sous havien crescut el 2,56%. La bretxa entre l'increment de preus i el creixement de la inflació se situa per primera vegada per sobre dels 8 punts, xifra que representa un màxim històric. Amb aquest panorama és fàcil pensar que la mobilització social a la tardor per part de sindicats i treballadors per a recuperar part del poder adquisitiu perdut està servida. Així mateix, tal com comentàvem anteriorment, el consum de les famílies es ressentirà notablement.

Pel que fa a les empreses, moltes d'elles han arribat a l'actualitat amb una situació financera tensa pels efectes negatius que van sofrir pel Covid. A més, s'estan veient obligades a començar a amortitzar els crèdits ICOs que van sol·licitar durant la pandèmia fet que, al costat de l'erosió de marges que està provocant el fort increment dels preus de l'energia i de les matèries primeres, generen un greu risc d'insolvència.

A la vista de la conjuntura descrita fins aquí què podem esperar d'aquesta tardor? serà com diuen la majoria dels endevins una tardor calenta?

Quan intento respondre a aquestes preguntes es barreja la meva visió més racional i tècnica d'economista, amb la meva mirada més optimista i emocional d'empresari. Si bé la ment racional d'economista em diu que anem de cara a una tempesta gairebé perfecta, la meva ment optimista d'empresari ho matisa.

Els possibles efectes dels factors negatius que afecten l'economia seran més o menys intensos i duradors depenent de diversos elements. Un d'ells serà la conseqüència de la decidida política de pujada de tipus dels bancs centrals sobre la inflació. Tal com hem comentat anteriorment, el BCE ha emprès una política dura de pujada de tipus per a combatre la inflació. Com menys temps es trigui a contenir i desaccelerar l'elevada inflació, menors seran els efectes negatius sobre l'economia.

Cal ressaltar que l'origen d'aquesta inflació és d'oferta, és a dir, hi ha hagut un encariment dels preus de les matèries primeres i del cost dels nolis motivats pels problemes en les cadenes de subministraments generats per la pandèmia que van provocar escassetat d'oferta. A aquests increments es va sumar la guerra a Ucraïna i les restriccions imposades a Rússia, amb la conseqüent resposta per part d'aquesta de reduir el proveïment de gas a Europa. Això ha provocat un increment espectacular dels preus de l'energia, principalment del gas, electricitat i carburants. En aquest sentit, caldrà veure quant durarà la guerra i quant hàbils seran els diferents països d'Europa a l'hora de buscar fonts de subministrament d'energia alternatives que relaxin la pressió sobre els preus. La mateixa presidenta del BCE preveia la setmana passada una recessió en 2023 si Rússia tallava el gas a Europa i aquesta no trobava manera de reemplaçar-lo per altres fonts. Pel que fa al cost dels nolis marítims, en els últims mesos estan baixant sensiblement des dels màxims que van aconseguir a la fi de 2021, fruit de la desacceleració de la demanda. El mateix hauria de succeir amb les matèries primeres, l'alentiment de l'economia i conseqüent baixada de la demanda hauria de comportar reduccions de preu.

No es pot negar que la situació és complexa i incerta. En general, les previsions no són positives per al futur de l'economia, però, almenys ara, el BCE sembla disposat a lluitar decididament contra la inflació que és el major problema que afrontem a nivell econòmic. Esperem que Europa sigui capaç de trobar fonts de proveïment de gas alternatives de manera ràpida per a relaxar l'escassetat de subministrament i la pressió sobre els preus. Finalment, tots desitgem la finalització com més aviat millor del conflicte bèl·lic a Ucraïna que representa, a més d'una gran catàstrofe humanitària, uns efectes devastadors per a l'economia europea.