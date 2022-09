Un nou curs polític amb horitzó electoral

Aquest nou curs polític, que s'ha iniciat després de les vacances, té un element diferencial respecte als anteriors, hi haurà eleccions municipals al maig i és molt probable que coincidint-hi, si Pedro Sánchez no és capaç d'aconseguir els suports dels secessionistes per aprovar els PGE del 2013, feu coincidir les eleccions generals per a aquesta mateixa data. La base territorial municipalista del PSOE, molt més estesa que la de qualsevol altre partit, abundaria aquesta tesi.

Els dissensos “ in crescendo ” dels seus socis de govern són un anunci de manual de màrqueting polític. Disputant-se un mateix espai electoral, necessiten diferenciar-se i marcar agenda pròpia, si més no, un any abans de les eleccions següents, i aquest és el cas. Els ministeris governats per U.Podemos ja han abandonat la tasca de governar el dia a dia, i s'han passat a la pantalla electoral, per això la febre de propostes per diferenciar-se del PSOE.

Pedro Sánchez ja ha recollit el testimoni i també ha iniciat la carrera electoral. Aquí el manual de màrqueting polític suggereix treure un nou llibre del candidat, tres mesos abans. En aquest cas D. Pedro substituirà el llibre per una sèrie televisiva per a la seva millor lloa personal, el dubte és si de 2 o de 4 capítols.

El PP està disputant a cara de gos el proper os electoral amb el PSOE, negant-se a cap mena d'acord d'Estat. Rememorant la terrible frase que va fer famós Cristóbal Montoro el 2010 quan negava des de l'oposició qualsevol acord amb el Govern Zapatero. Ho va resumir en una frase de vuit paraules: “ Que caigui Espanya , que ja l' aixecarem nosaltres ”. I en aquestes segueixen; ara amb un problema afegit, no deixar que VOX els “ mengi la torra ” amb les seves propostes feixistoides, i això ho compensen deixant fer Ayuso amb les seves ocurrències radicals, extravagants i sense tot rigor.

Les enquestes, com el temps, amenaça amb tempestes elèctriques. Les previsions a mitjà termini són un govern de dretes, molt conservador: PP+VOX. És més que probable que “ el remei sigui pitjor que la malaltia ” i des de l'esquerra institucional se'ns demani a les altres esquerres que siguem responsables i no dividim més aquest espai polític, però és que ja no podem aguantar més aquesta malaltia permanent d'uns representants polítics que prometen unes coses quan estan a l'oposició i fan just el contrari quan arriben al govern . Fa falta una esquerra decent, que cliqui reset , que faci un reinici, encara que això signifiqui tornar a picar pedra i passar una altra travessia del desert.

Cal emplenar un espai ara buit, el d'una nova esquerra, de l'esquerra espanyola que es confessi obertament i sense complexos com a tal, territorialment unitària i socialment de l'esquerra democràtica , amb un programa avançat, tant en drets civils i polítics com en drets socials i econòmics. En aquest espai no hi ha ningú més; no tenim competidors. BILDU i ERC ja han demostrat prou que el seu únic objectiu és la secessió, és a dir, la divisió de la classe obrera per fer-la més feble, en benefici de les burgesies nacionalistes.

PODEM Ens va dir des del seu naixement que no era ni d'esquerres ni de dretes. Té una pràctica populista, centrada a atomitzar Espanya, recolzant-se contínuament en els cantonalistes provincians. La seva demagògia populista s'ha desemmascarat molt aviat i estan baixant amb la mateixa velocitat que van pujar.

El PSOE està pres del seu tacticisme a curt termini i dels interessos personals del seu secretari general. La seva dependència vergonyosa dels que volen canviar la Constitució Espanyola, per fer del nostre país una confederació de mini-nacions , li resta tota credibilitat, i ha acabat practicant justament el contrari del que prometia en campanya electoral. La incoherència política de Sánchez portarà el PSOE a la seva destrucció orgànica, quan perdi l?única argamassa que els uneix: el poder de les institucions públiques .

De SUMA ens separa el postureig obsessiu de la seva candidata per la imatge, que crida els altres a sumar-se a una formació política que ni s'ha molestat a presentar un programa . Persisteix en el mateix error dels anteriors cabdills cesaristes – Rivera; Esglésies; Sánchez- “ seguiu-me que jo us salvaré ”

L'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRES) es va constituir com a partit polític el gener del 2022, encara que figura registrada al Ministeri de l'Interior des del juliol del 2021.

Els seus components són quadres polítics de llarg recorregut, provinents majoritàriament del PSUC, IC, PODEMOS i PSOE, estan vacunats contra els lideratges messiànics. El cesarisme, el cabdillisme, en la presa de decisions d‟un partit, eduquen en negatiu. Són radicalment contraris a la pedagogia que ha d'imperar en una organització, que, amb el seu exemple ètic i democràtic de funcionament intern, ha de projectar un exemple social, i impregnar de principis i valors el conjunt de la societat a què aspira liderar.

Alguns portem 25 anys fent classes en cursos d'especialització universitària sobre Comunicació, Habilitats Directives i Lideratge Social i Polític i els alumnes sempre se sorprenen quan expliquem que “ el millor líder, és el líder prescindible” el que fa créixer tant els seus equips, individual i col·lectivament, que es pot substituir en qualsevol moment, perquè deixa garantida la continuïtat del projecte. La màxima del pro-comú hauria de ser: “Els líders passen, el projecte roman”.

Hem nascut per transcendir. La nostra finalitat última és continuar la tasca d'avenç cap al Socialisme Democràtic. Això passa avui per transformar la societat espanyola, dotant-la d?un partit d?esquerres seriós, coherent, territorialment unitari, sense ambigüitats. Un partit que reculli al seu si tots els que se senten orfes d'una esquerra ortodoxa, orgullosa de la seva tradició marxista i que ha après dels errors del comunisme autoritari .

Som un partit per a defensa de la classe treballadora. És a dir, per al 90% de la població espanyola.

Amb nosaltres no hi haurà sorpreses ni doble joc amb els supremacistes del secessionisme.

Nosaltres SÍ tenim principis irrenunciables, que constitueixen les nostres línies vermelles per a qualsevol acord polític: La unitat territorial d'Espanya i la defensa dels més desafavorits. Lluitem per aconseguir més unitat territorial; més democràcia política i més democràcia econòmica i social.

Pel que fa a properes eleccions, no volem avançar esdeveniments. Estem centrats en la tasca de crear, enfortir, estendre el Partit i formar quadres polítics sòlids . Hem fonamentat l'edifici, penjat parets i encara no hem tancat el sostre organitzacional. Estem en contacte amb altres grups d'esquerra per ampliar les bases i el conjunt de l'edifici. No tenim pressa. Hem après d'experiències pròpies i alienes, del que els ha passat als qui han aixecat castells de fang sense fonaments.

Estem centrats a elaborar propostes i programes per donar resposta als problemes immediats que té per resoldre la societat espanyola: L'ocupació; l'atur juvenil; la pobresa; el control sobre la inflació i l'alça dels preus, que ha desactualitzat els salaris un 14% durant l'últim any. accés a l'habitatge; la corrupció; les portes corredisses, és a dir, la connivència política amb les empreses del mercat oligopolista de l'energia, que està enriquint uns quants i empobrint la majoria social; el frau fiscal; la competència fiscal entre autonomies; la dignificació de la sanitat pública, acabant amb les retallades pressupostàries i les llistes espera. La millora de l'educació i l'exigència de la cooficialitat de la llengua espanyola en un pla d'igualtat absoluta amb les llengües autonòmiques; la regulació de la Immigració; la Justícia i la Seguretat Pública. És a dir, la millora de la qualitat de vida de la població espanyola. Aquests seran els fins estratègics que guiaran la nostra acció política; per això hem nascut.

Assolir quotes de poder polític institucional és una part imprescindible de les nostres tasques per, des de les institucions, contribuir a transformar la realitat social actual.

Qualsevol tipus d'acord de col·laboració institucional amb altres forces polítiques estarà sempre subjecte a respectar aquestes finalitats estratègiques de defensa de la classe social majoritària, la classe treballadora; i per això necessitarem moltes mans; també la de tots aquells que després d'haver militat o votat a l'esquerra alguna vegada, han llençat la tovallola fruit de la frustració pels incompliments dels seus dirigents. Només hi ha mals dirigents polítics als partits ia les institucions, quan la majoria social s'inhibeix de la política i s'absté de participar-hi. La indiferència i l'abstenció només condueixen a la depauperació més gran del que és públic, del que és de tots.

I aquestes propostes no només cal elaborar-les, cal defensar-les des del carrer, amb mobilitzacions populars. Per això aquest diumenge 18 de setembre serem l'únic partit polític d'esquerres que anirem a la manifestació de L'ESCOLA PER TOTHOM; L'ESCOLA PER A TOTS exigint la fi de la segregació lingüística de l'idioma espanyol a les escoles públiques.