La pime i la cultura digital

La introducció de tecnologia a l'operativa i els processos de les pimes pot ajudar-les a enfrontar els reptes imposats per la seva mida petita, ia millorar la seva estratègia de negoci i la seva resiliència davant d'un entorn incert i canviant. La digitalització contribueix a la reducció de costos de l'empresa optimitzant els processos existents, ja que permet mesurar-los i controlar-los amb precisió. A més, proporciona nous canals per conèixer millor els mercats on es mou la companyia –CRM, xarxes socials-, i per arribar a nous clients potencials, a través del comerç electrònic i la possibilitat de vendre a través de plataformes i marketplaces . El big data i l'analítica han esdevingut eines fonamentals de suport a la presa de decisions, ja que proporcionen una informació rellevant per conèixer en temps real tant factors interns de l'empresa com de l'entorn en què es desenvolupa. Això és especialment important per poder conèixer els canvis a la demanda, l'aparició de noves preferències i necessitats dels consumidors, i poder actuar en conseqüència amb la flexibilitat requerida.

La cultura digital permet que l'organització utilitzi el coneixement derivat de la gestió de les dades per prendre decisions, i per funcionar amb un enfocament centrat en el client, i alhora estableix un marc de col·laboració entre totes les àrees, i fomenta lesperit dinnovació permanent. Tot això ha de redundar la creació de valor per a tots els actors implicats i grups d'interès.

En aquest sentit, el Fòrum Econòmic Mundial fa reposar la cultura digital sobre quatre pilars: la col·laboració dins de l‟ecosistema de l‟organització per al desenvolupament conjunt de solucions innovadores; la dada com a timó que guia les actuacions; lenfocament centrat en lexperiència de client; i, finalment, la innovació, concebuda com la millora contínua de productes i processos, provant coses noves i assumint riscos.

La cultura digital implica flexibilitat i tenir una plantilla capaç d'assumir reptes nous, de manera que l'organització no es quedi enrere. La tecnologia ajuda a adaptar-se a entorns en canvi ràpid com els actuals, aportant la possibilitat que els equips treballin en remot, de manera que es generin xarxes col·laboratives deslocalitzades. D'altra banda, permet desenvolupar productes i serveis innovadors que satisfacin les necessitats del client i crear models de negoci i nous canals de distribució.

La digitalització del teixit productiu és molt present en les polítiques públiques. El pla Espanya Digital 2025 inclou fins a cinquanta mesures, entre les quals hi ha l'accelerar la digitalització de les empreses, amb especial atenció a les micropimes ia les startups . En concret, s'ha fixat com a objectiu que almenys el 25% del volum de negoci de les pimes provingui el 2025 del comerç electrònic. D'aquesta manera, es pretén vertebrar les accions liderades per l'Estat per mobilitzar la inversió pública i privada, i maximitzar l'avenç en la digitalització de les empreses i reduir les bretxes de gènere existents, cercant alinear prioritats, assegurar economies d'escala , sinergies i el desenvolupament de programes, infraestructures i capacitats comunes per contribuir i accelerar les diferents iniciatives.

Aquesta acció pretén arribar amb ajuts a almenys 1.350.000 pimes, xifra que podria pujar fins a les 1.500.000 en funció de les intensitats d'ajudes establertes. Entre les companyies objectiu, cal destacar l'aposta per la digitalització de microempreses i autònoms mitjançant el Programa Digital Toolkit, amb un impacte esperat entre 1.200.000 i 1.350.000 microempreses i autònoms.