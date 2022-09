Al president Aragonés no se'l dirigeix “telemàticament”

Diuen que en algunes ocasions, encara que a alguns no els agradi, cal donar un cop de puny - metafòric- a la taula per dir prou, s'ha acabat, fins aquí hem arribat i no sé quantes coses més. Si ho prefereixen per no ferir els més sensibles, quan arriba un moment que el got s'ha omplert, unes gotes més fan que aquest es desbordi. I és sabut el que passa en aquests casos.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès (c), al final del debat de política general anual, al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).



Això és el que li ha passat aquest dijous al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , quan en una ostentació de coherència institucional ha cessat el vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts. Ho ha fet perquè està cansat de tots els envits que està rebent des de començament de govern, poc més d'un any, i en què ha tingut pocs moments de tranquil·litat per governar i intentar arreglar els múltiples problemes que té Catalunya, a més de els adquirits per la pandèmia, i ara la guerra a Ucraïna.



Les diferents ànimes que componen Junts fan que no hi hagi unes directrius clares, en una sola línia. Si no n'hi havia prou amb Puigdemont dirigint des de la distància el cotarro, ara, Laura Borrás, reeixida per haver perdut la presidència del Parlament de Catalunya, busca venjar-se de la millor manera possible d'ERC. És un tema personal, sense importar-li les conseqüències que estan tenint al país la inestabilitat en què es troben les dues principals institucions de Catalunya. A Junts hi ha gent realista i preocupada per la situació, però està sent apartada. Ara es vol donar la batalla, encara que sigui mediàtica, per donar vidilla als militants i simpatitzants.



El que han de fer els postconvergents amb sentit comú i de país és treure's de sobre Puigdemont, Borras, i algun talibà més que estan fent més llenya al foc perquè cremi el país.



Des que Artur Mas , molt aficionat a tot allò relacionat amb el mar, fos elegit president de la Generalitat de Catalunya el 2010, en el seu discurs d'investidura manifestava que “malgrat els forts cops de vent i de mar que han fet escorar i algunes vegades embarrancar el vaixell de la nostra història, la vitalitat del catalanisme ha proporcionat a la gent una brúixola i un mapa molt valuosos". Aleshores, amb l'eufòria del guanyador, manifestava que posava rumb a Ítaca, portant el timó.



La tranquil·litat que el caracteritzava, la poca cintura política i el seu interlocutor a Madrid, un gallec amb retranca, Mariano Rajoy , president del govern d'Espanya, van ser “decisius” per canviar el rumb del vaixell. Va passar de cop de ser liberal nacionalista a independentista amb voluntat de separar-se d'Espanya. Així que el vaixell de Más es va convertir en el vaixell del procés, que amb la mala mar que havia estat condemnat a estavellar-se contra les roques. En aquest naufragi en van caure uns quants: el mateix Artur Mas quan a les eleccions del 2015, en què el seu partit va perdre 15 diputats, la CUP, per recolzar el nou govern, va demanar el seu cap, que li va ser servida per poder governar. La persona escollida, Carles Puigdemont , amb unes característiques conegudes per tothom i que sense pensar-s'ho dues vegades va posar la directa per xocar amb el mur del govern Rajoy. La consulta il·legal li va valer ser processat. Amb aquest panorama, Puigdemont va marxar a Brussel·les, des d'on ha pilotat telemàticament i mediàticament el Govern fins a l'arribada d'Aragonès, que ha posat la proa, per a la indignació dels dirigents de Junts. Puigdemont, que va deixar en el seu lloc Quim Torra, el pitjor president que ha tingut la institució i “marioneta” del fugit, es va fer mereixedor del “com més pitjor millor”. La situació va canviar amb les eleccions que van fer Aragonés president amb un pacte de govern amb els de Junts i el suport des de fora de la CUP.



Algú s'ha equivocat si pensava que Aragonès, petit ell, es deixaria manejar. Ja deia el Dalai Lama que “si penses que ets massa petit per marcar la diferència, intenta dormir amb un mosquit”. Doncs això és el que ha passat a Puigdemont, Borrás i companyia amb respecte al republicà.



Amb aquesta situació complicada, no es creguin que Junts trencarà el govern. Seguirà, perquè hi ha massa interessos pel mig. La situació, que està sent tensa, es resoldrà la setmana que ve, i les aigües tornaran de nou a la seva llera. Només ha estat una petita tempesta de l'estiuet de Sant Miquel… per tensionar la corda, però sense trencar-la.