Uns 2.871 militants de Junts trenquen el govern català

Amb una participació del 79,18% dels 6500 afiliats de Junts en les votacions sobre la continuïtat del seu partit al govern de la Generalitat de Catalunya, el 55% ha votat a favor de marxar, mentre que el 42% és partidari de continuar. El que vol dir que, tal com volia Puigdemont i Borràs , Junts ha de sortir del govern.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ofereix una roda de premsa després de la decisió de Junts d'abandonar el Govern, a les portes de la seu de la formació, el 7 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Des d'ahir dijous, 6 d'octubre fins a h



Analitzem les dades de la votació en què han participat 5.200 persones de les quals 2.871 són partidàries d'abandonar el Govern, davant dels 2.184 que volen continuar. La diferència és - arrodonint les xifres- de 687 vots. Molt ajustada com es pot comprovar. Vist això, 2.871 militants han decidit que cal sortir, desestabilitzar el govern que té 16 mesos de vida i tot perquè Puigdemont i Borras no tenen comandament a plaça, que en realitat és el que els preocupa, encara que ho vesteixin d'una altra cosa. La situació és d‟una irresponsabilitat alarmant, mereixedora d‟anàlisi, no per un politòleg, sinó per un psiquiatre “independent”.



Què passarà ara, a Junts i al Govern? Després de la breu reunió de l'executiva, Laura Borrás i Jordi Turull van comparèixer davant dels mitjans de comunicació per fer-ne la valoració dels resultats. La presidenta, que considera que el seu partit ha estat responsable i coherent - s'ho creu de veritat?- ha dit que Junts guanya i Pere Aragonés perd. Una frase que vol ser un titular, en sap molt. Ha declarat que deixen el govern i marxen a l'oposició. El full de ruta que han de traçar els propers dies reflectirà que ells seran els autèntics independentistes els que recullen el moviment . Vaja, que són els únics, els autèntics que poden assolir l'objectiu d'independència. Turull - alineat amb Borràs?- ha repetit diverses vegades que el partit surt reforçat, no dividit. De debò s'ho creuen? Pensa que la gent és idiota? Que un 55% davant d'un 42% no reflecteix divisió? El cinisme que caracteritza Borràs és tan gran que qualsevol cosa que digui no té credibilitat. I per descomptat això de coherència i responsabilitat són paraules que a la boca el que provoquen és una ganyota d'indignació, no de sorpresa



Els pronunciaments a favor de continuar governant de consellers, alcaldes i diputats davant dels que volien marxar obre una bretxa important en el partit -insalvable?-. En política tot pot passar, i els ganivets ja han estat afiliats per passar comptes als derrotats amb càrrecs. Es trencarà el partit? Caldrà esperar els propers dies i veure com es recol·loca Junts a l'oposició i els canvis que farà els propers dies



Què passarà ara al Govern? La pregunta ha estat contestada pel president Aragonès que ha comparegut també en roda de premsa i ha manifestat que no convocarà eleccions , que continuarà governant i que nomenarà nous consellers per cobrir els llocs que fins ara ocupaven els de Junts. Aragonès ha dit “Constituiré un govern que representarà el 80% de la ciutadania de Catalunya. Responent a la frase de Borràs, Aragonès ha manifestat que "que qui guanyi sigui el país".



Es donava per fet que Aragonès i ERC tenen dissenyat un pla B i fins i tot un C pensant en el que podria passar amb la consulta. Els republicans continuaran governant i la possibilitat que entrin a formar part del Govern els Comuns de Colau és més que possible. A més del suport extern dels socialistes, que sembla que està garantit per donar “estabilitat”. Ara són necessaris, com ho són els republicans a Madrid.



Una altra de les possibilitats és que Aragonès governi només amb els suports externs del PSC i els Comuns, encara que aquests últims aspiren a entrar-hi. Seria un acord fins després de les eleccions municipals i Aragonès podria avançar els comicis. Tot depèn de com transcorrin les coses la setmana que ve. El president no vol donar la sensació de provisionalitat en aquests temps tan convulsos en què cal donar estabilitat i confiança a la ciutadania.



Encara que vulguin mostrar que no passa res, és evident que els nervis estan fent estralls a la seu dels postconvergents davant el panorama d'incertesa “salarial” que se'ls presenta als que es quedaran al carrer, que són molts.



Tots estàvem convençuts que no passaria res, però quan un partit està dividit pot passar de tot . La reflexió que cal fer és: Com és possible que 2.871 persones posin en perill un govern? Doncs és possible quan els que dirigeixen la formació: Puigdemont, Borrás i els seus talibans, anteposen qüestions personals davant un país de set milions i mig de catalans. Les conseqüències són a la vista.