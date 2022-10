La reindustrialització imprescindible de Catalunya

El mes de setembre passat, la Generalitat de Catalunya, les patronals i els sindicats van signar el “Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025”. Segons es va explicar a la seva presentació, el Pacte pretén transformar el model industrial, impulsant una indústria generadora de valor compartit . Aquesta indústria ha d' enfortir la resiliència de l'economia catalana , creant ocupació de qualitat i vertebrant el territori. Alhora, es vol recuperar l' autonomia estratègica i actuar de palanca per accelerar la doble transició climàtica i digital.

El pacte preveu un total de 152 actuacions i una mobilització de 2.817 milions d'euros que podrien arribar als 3.270 milions si s'acaba materialitzant l'obtenció d'uns fons europeus que en el moment de la firma encara estaven pendents d'assignació.

El rellançament de l'activitat que persegueix el pacte hauria d' incrementar el pes de la indústria a l'economia productiva i , alhora, fer que la indústria sigui més digital, innovadora i sostenible. Un dels objectius més importants del pacte és aconseguir que el pes de la indústria a Catalunya arribi a ser el 22% del VAB el 2025, en línia amb l'objectiu que representi el 25% del VAB el 2030.

La indústria representava el 26,9% del VAB de l'economia catalana l'any 2000 , però aquest pes va anar disminuint i va assolir el percentatge més baix del 17,81% el 2009. El 2021, el pes de la indústria catalana va representar el 20 ,3% del VAB, el percentatge més alt dels darrers 14 anys, mentre que a Espanya aquesta xifra va ser del 16,9%. A títol de referència podem dir que, a l'any 2020, el pes de la indústria sobre el VAB va ser el 24,6% a Polònia, el 23,4% a Alemanya o el 13,2% a França. Una altra dada rellevant és que l'any 2000 el 28,8% de l'ocupació era generada pel sector industrial a Catalunya, mentre que el 2021 aquesta xifra era del 16,8%. A Espanya aquest mateix percentatge va representar el 13,7% el 2021.

Després de l'experiència que vivim durant els pitjors moments de l'inici de la pandèmia, ningú no posa en dubte la importància de comptar amb un sector industrial ben dimensionat, sòlid, tecnològic i competitiu que garanteixi un creixement econòmic sostingut, la competitivitat estratègica de l'economia, la innovació i la generació estable de llocs de treball de qualitat . Els països amb un pes més significatiu de la indústria a les seves economies van ser els que van patir menys l'impacte negatiu provocat per la pandèmia i els que van patir menys taxes de desocupació. Una indústria sòlida confereix més estabilitat d'un país davant de les fluctuacions de l'economia.

A més, durant l'emergència sanitària provocada per Covid-19 vam patir les mancances d'alguns productes bàsics imprescindibles i es va constatar la manca d'indústries locals que els poguessin produir. La crisi logística que va propiciar la interrupció de les cadenes de subministrament globals va posar de manifest la necessitat que els països disposin de la capacitat productiva interna per a la fabricació de productes estratègics essencials.

Un cop superats els moments més greus de la pandèmia, a Europa també ens vam adonar de la dependència que tenien algunes indústries importants , com la de l'automòbil, d' elements essencials que no es fabricaven localment , com ara els microxips. L'escassetat d'aquests components encara afecta la producció de moltes grans empreses. La guerra d'Ucraïna no ha fet més que amplificar tots aquests problemes i ha posat a l'agenda dels diferents governs temes essencials com la necessitat de treballar per buscar-hi solucions solvents.

La indústria té grans avantatges per a leconomia dun país. La indústria és el motor de la innovació i genera ocupació de més qualitat i més estable que altres sectors . La indústria representa una base sòlida per a l'exportació de productes i garanteix el proveïment de productes estratègics , assegurant la cadena de subministraments en moments de crisi. Així mateix, juga un paper important en la captació d'inversions locals i internacionals . Un altre tema molt important que s'ha constatat és la necessitat de generar tecnologia pròpia per reduir la dependència tecnològica d'altres països.

Per aconseguir els objectius ambiciosos de reindustrialització qualitativa que pretén el Pla Nacional per la Indústria de Catalunya 2022-25 hem de centrar l'atenció en els aspectes crítics que es discuteixen des de fa molts anys, però que no s'han sabut resoldre fins ara . Assignatures pendents com l' aposta decidida per la inversió en R+D i l'impuls d'una política eficaç de transferència tecnològica . Un altre tema recurrent és el de la formació del talent necessari al sector industrial, la reforma de la formació professional i la consolidació d'un model de formació professional dual imprescindible per cobrir les necessitats de personal qualificat al sector industrial. La digitalització, la implantació efectiva de les noves tecnologies de la indústria 4.0 i les polítiques de suport a la productivitat ia la sostenibilitat també han de ser elements clau d'una política industrial moderna.

El model de producció “low cost” que es va basar en la cerca de costos baixos de la mà d'obra i que va portar a la deslocalització de la indústria està esgotat. En vista dels desajustos a la cadena logística i l'encariment dels costos del transport marítim, s'ha iniciat un procés en sentit contrari, un procés de relocalització de la indústria . En un entorn marcat per la revolució tecnològica, les indústries d'alt valor afegit ja no dependran dels costos de mà d'obra sinó de l'accés a la investigació, el talent i la innovació.

En aquest sentit, la innovació contínua i la cerca de solucions disruptives és essencial per a la competitivitat de les empreses i dels països. Per això, cal exigir més implicació de les administracions en la inversió en R+D. L'any 2020 a Catalunya, la inversió en R+D va representar l'1,61% del PIB (a Espanya va ser de l'1,41%), mentre que, a altres països, els governs dels quals aposten obertament per la innovació, aquesta xifra va ser sensiblement superior. Per citar alguns exemples, a Israel va representar el 4,95% del PIB, a Corea del Sud el 4,81%, a Suïssa el 3,37%, a Suècia el 3,34%, a Alemanya del 3,09% i a Dinamarca el 3,06%. A més, cal afavorir una política de transferència tecnològica eficaç que asseguri que el coneixement que es genera al món de les universitats i la recerca arribi efectivament i de forma pràctica al sector industrial. En aquest sentit, caldria reforçar el paper de les empreses industrials en l'orientació de la investigació.

L?aposta per una indústria tecnològica orientada a incrementar la competitivitat de l?economia catalana és fonamental. Catalunya ha de ser generadora de tecnologia. Per això, hem d'aprofitar el gran potencial de Barcelona com a hub de creació i atracció de startups tecnològiques . Una política que fomenti l'emprenedoria tecnològica és clau per reforçar la innovació en el sector industrial.

En aquest complex camí de reindustrialització, les pimes han de jugar un paper fonamental . Per això, serà essencial el suport de ladministració perquè puguin optar a programes específics de transformació tecnològica i digitalització. No hem de deixar passar l'oportunitat de la reindustrialització per millorar l'equilibri territorial tan necessari i dotar de més solidesa la nostra economia productiva.

En aquest entorn dominat per la tecnologia i la digitalització, el factor humà i el talent continuaran sent fonamentals per a les empreses. Formar i atraure el talent necessari i aconseguir mantenir-lo a l'organització serà un element clau per a la competitivitat de les empreses, especialment per a les pimes.

Per poder cobrir les demandes de professionals de les empreses industrials, cal prestigiar la formació professional, actualitzar-la i adequar-la a les demandes de les empreses. L'èxit de la formació professional dual en altres països com Alemanya, on es considera que és responsable, en gran mesura, de l'èxit i de la competitivitat del seu model industrial, ens hauria de guiar per conferir un paper molt més rellevant a les empreses al procés de formació dels nous treballadors.

Les nostres pimes tenen, a més, un problema endèmic de manca de dimensió. Diferents estudis demostren que la rendibilitat de la pime industrial catalana és creixent a mesura que augmenta la dimensió de l'empresa. A més, una dimensió més gran d'una pime també afecta positivament en la seva capacitat per captar talent, per innovar, per internacionalitzar-se i en una solvència financera més gran. En aquest sentit, el Pla Nacional per la Indústria 2022-25 es fixa com a objectiu augmentar la dimensió de les empreses industrials catalanes fins a 17,5 persones per empresa el 2025.

Durant la vigència de l'anterior Pacte nacional per a la Indústria 2017-2020 que havia de mobilitzar 1.835,5 milions d'euros, es van acabar executant el 90,9% dels fons, però amb pobres resultats a les partides més innovadores. Aquest pla es fixava l'ambiciós objectiu de situar la indústria com a motor principal de l'economia i va assolir un pes del 25% sobre el VAB el 2020, objectiu que es va situar molt lluny del 19,62% real.

L'actual “Pla Nacional per la Indústria 2022-25” aprovat el passat mes de setembre, hauria de ser el pla que consolidi una vegada per totes el sector industrial català , impulsant la reindustrialització necessària i imprescindible de la nostra economia productiva i adequant-lo a les necessitats digitals i tecnològiques imprescindibles per assolir el grau de competitivitat òptim. Ha de ser considerat com un projecte estratègic de país , per sobre ideologies i partidismes. I ha de ser dotat dels recursos econòmics necessaris per aconseguir els objectius ambiciosos plantejats. Ens trobem davant d'una de les darreres oportunitats de tornar a situar Catalunya com el motor industrial i tecnològic del sud d'Europa. Esperem que aquest cop siguem capaços d'aprofitar-la.