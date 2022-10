Compte amb els extrems: són perillosos per a la democràcia

Els extrems és clar que no són bons, i encara menys per a la democràcia que solen posar en perill. Tot i que no és una cosa nova d'aquests temps, - sempre han existit- , ara s'estan donant amb més insistència. A Europa, l?auge de l?extrema dreta és una realitat constatable. A Llatinoamèrica, l'esquerra ha anat guanyant terreny. Però algunes han derivat en extrema, o en dictadures plenes. Són els casos de Nicaragua, Veneçuela i Cuba , on els seus presidents són autèntics dictadors que tenen els seus països atemorits. A Veneçuela, diversos milions de persones han hagut de marxar del país. La misèria del poble contrasta amb la riquesa del seu dirigent i el grup d'amics que són còmplices.



El Brasil, amb un president d'extrema dreta, Bolsonaro -això sí, elegit a les urnes- està pendent de la segona volta que se celebrarà el proper 30 d'octubre. Hi pot haver sorpreses i no sortir del Govern? Pot, atès el poc èxit de les enquestes realitzades a la primera volta.



A Europa, l'extrema dreta governa a Hongria, Polònia, Eslovènia i, des de fa poc, al bressol de les polítiques socials que sempre s'ha considerat Suècia. Això ha suposat una gran commoció als països europeus que han vist com s'ha esfondrat un altre mite. No és un fet de menor importància, és una mica preocupant i que porta a preguntar-se les causes del creixement de la ultradreta.

Giorgia Meloni @ep



L'últim país conquistat per ultradreta i que confirma la tendència ha estat Itàlia, on una coalició amb el partit Germans d'Itàlia i el seu líder Giorgia Meloni ha aconseguit el govern, cosa que ha convertit el seu país en el primer d'Europa occidental governat per l'extrema dreta a la història més recent. La preocupació a la Unió Europea és important tenint en compte el programa electoral de la candidata i el seu rebuig al club dels 27. Al govern de coalició hi haurà també la Lliga d'extrema dreta de Mateo Salvini i Silvio Berlusconi , amb Força Itàlia. Tres potes per a un banc que posa els pèls de punta.



Els dubtes de per on anirà la nova presidenta italiana s'han vist amb “l'elecció” del president del Senat, Ignazio La Russa , el primer pas cap a la constitució del govern més dretà d'Itàlia des de la Segona Guerra Mundial. Però qui és el nou president de la Cambra baixa? A més d'un dels fundadors del partit Germans d'Itàlia, va ser ministre de Defensa, i el seu pare va ser secretari del partit feixista de Benito Mussolini . El 2018 va fer un vídeo amb filmacions dels records feixistes que guarda a casa seva, incloses fotos, medalles i una estàtua de Mussolini, en exhibició a casa seva. “Fins i tot hi ha un símbol comunista, però el vam posar sota els peus [de l'estàtua de Mussolini]”, diu La Russa al vídeo. D?aquests records el nou president del Senat se sent orgullós, tota una demostració de per on pot anar la línia d?aquest polític.



La sessió inaugural va anar a càrrec de Liliana Segre de 92 anys, senadora permanent, supervivent de l'Holocaust que, en un discurs - que va provocar una ovació dreta- va recordar als parlamentaris el centenari de la Marxa de Mussolini sobre Roma que es commemora a finals aquest mes.



La nova tendència de la deriva d'alguns països cap a la ultradreta és preocupant. No cal banalitzar el fenomen, sinó que s'ha de produir una reflexió profunda del que s'ha fet malament i reconduir la tendència . Cal fer-ho amb autocrítica: les coses no són casuals, sinó que en són conseqüències. Posar remei ha de ser una de les prioritats dels polítics, però també de la societat. Els extrems deriven en dictadures en tots dos sentits.