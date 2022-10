¿Es poden perdre 3.000 milions amb la crisi actual?

Ja han passat uns quants dies des de la marxa de Junts del govern de Catalunya . Una decisió que ha fet un bon trencat als republicans i que deixa a la teulada l'aprovació dels pressupostos del proper any. Seran els primers de Pere Aragonés com a president, elaborats per un conseller de Junts, Jaume Giró . Ara els postconvergents afirmen que els pressupostos no són els seus, - de Giró tampoc? - el que sinterpreta com que no estan per la tasca de donar els seus vots per a laprovació. És d'una coherència total i una “responsabilitat” de país, com els agrada dir a alguns.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès (c), encapçala el primer Consell Executiu amb consellers només d'ERC, al Palau de la Generalitat, a 11 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Els set nous consellers nomenats pel presi



Si Junts no recolza els pressupostos - la CUP està en la mateixa postura, encara que per motius diferents- la pregunta és: Amb qui compta Aragonés perquè tirin endavant? És una incògnita, si es té en compte que no vol comptar amb el PSC, ni els Comuns, ni de bon tros amb Ciutadans, PP i VOX. Ho han dit per activa i per passiva, sobretot Junqueras, que s'ha avançat per si el president té la temptació d'arribar a un acord amb el PSC i els Comuns. Una jugada de Junqueras que deixa Aragonés amb les mans lligades.



També pot succeir, no és descartable, que republicans i socialistes s'hagin repartit els papers de l'obra “com a dissimular sense que es noti gaire” i els pressupostos tirin endavant. Quin paper hi juga en tota aquesta història el Parlament? Doncs més aviat poc si es té en compte que el president, si no compta amb els vots dels grups que el van recolzar i volen deixar-lo caure, hauria de parlar amb la resta de grups polítics i li agradi o no intentar pactar amb ells. Per això hi ha el Parlament. El que passa és que en els darrers anys la institució ha quedat molt tocada amb les coses que s'han aprovat saltant-se les lleis amb una actitud partidista que han aprofitat “les majories”. Hi ha una frase que va dir al seu dia Robert Kennedy que defineix molt bé la situació: “El problema del poder és com aconseguir-ne un ús responsable sense caure en la irresponsabilitat i la indulgència”.



El problema és que, en la situació actual de crisi de tota mena, prorrogar els pressupostos amb una pèrdua de gairebé 3.000 milions d'euros – necessaris– és indignant. Perquè ara -sempre també- les persones són la primera prioritat del govern. La pobresa a Catalunya ha augmentat substancialment. La crisi econòmica provocada per la guerra a Ucraïna ha fet que tot pugi: llum, gas, cistella de la compra i una llista interminable. Hi ha gent que s'està morint al carrer, i sembla que no importa. Per tot això, aquests 3.000 milions són necessaris per contribuir a millorar la situació de la gent.



Alguns partits parlen de moció de confiança i de convocar noves eleccions. De debò cal posar les urnes una altra vegada quan aquest govern no ha complert els dos anys? Qui ho demana està pensant en clau partidista i no en les persones?