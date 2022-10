La guerra interna del partit de Puigdemont que deixa a Borràs tocada

L'expresidenta del Parlament de Catalunya i presidenta de Junts, Laura Borràs, i el diputat al Parlament Francesc de Dalmases @ep

Moltes persones han pogut veure al llarg del temps que quan Laura Borràs, la llavors presidenta del Parlament de Catalunya - després també-, apareixia a qualsevol lloc: estades de la institució, actes institucionals, de partit i altres, al costat gairebé sempre, però també darrere apareixia la figura d'un home que es va fer famós per ser la seva ombra. El seu nom, Francesc de Dalmases, diputat, que amb el temps va anar pujant entre els predilectes de Laura fins a convertir-se en la persona de confiança d'ella. Alguns dels seus companys l'anomenaven “ l'ombra ”, no s'enlairava del seu costat. Es podria aplicar aquell refrany que diu: “A qui bon arbre s'acosta, bona ombra l'aixopluga”. Així ha estat fins ara que, en una de les seves moltes aventures, se li va acudir cridar l'atenció a una periodista de TV3 per algunes de les preguntes que havia fet al seu “cap” a l'entrevista que li acabava de fer, en aquest recorregut als mitjans que la Borràs estava realitzant per criticar la injustícia d'haver estat “desposseïda” del seu càrrec, per una persecució política. Ja se sap que no era veritat, però continua pensant que és així. Alguns es deixen enganyar, d'altres no. Però tornant a Dalmases, posseïdor del do de dir i fer el que li ve de gust, a més de recriminar-li les preguntes, va utilitzar un to més elevat del normal, - a crits per ser exactes- amb “advertiments inclosos”. Aquí van venir les protestes dels professionals que ja estaven del diputat fins a la pinta.



Les coses es van començar a moure fins a arribar al Parlament ia l'executiva de Junts, que es va veure obligada a demanar a la comissió de garanties un informe. Magda Oranich ha estat la instructora del cas i responsable de l'informe en què conclou que el diputat va tenir una actitud "incorrecta", després de "perdre els nervis de manera exagerada" , en la seva discussió amb la subdirectora de FAQS el 9 de juliol passat .



Després de conèixer-se l'informe, es va convocar urgentment l'executiva del partit, amb absència del protagonista que li havia donat un atac d'ansietat, segons comunicava Borràs als seus companys. La reunió va ser tensa i discrepant entre els que demanaven la dimissió i els afins de Borràs, que deien que no. Al final, des de la distància Dalmases renunciava al seu càrrec com a vicepresident - abans que el cessessin-, però declinava deixar la seva acta de diputat. S'entén, perquè al carrer hi ha molta atur, hauria de pensar.



El tema no s'ha tancat i ara toca a la Mesa de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que es reunirà aquest dijous, decidir si Dalmases ha de deixar o no el seu escó com demanen la resta de partits.



Els fidels a Borrás, entre els quals hi ha el diputat Jaume Alonso-Cuevillas , afirmen que el que ha passat és un atac no només a Dalmases, sinó contra la mateixa Laura Borrás, presidenta del partit, que és caça major. En una entrevista en un mitjà de comunicació, Cuevillas afirmava que dins del Junts hi ha dues ànimes: els que formaven part del Govern amb els republicans, que ja són fora de l'executiu, i els altres. Segons es desprèn de les declaracions del diputat Cuevillas, la situació és com una venjança dels que s'han quedat sense “treball”, que han de pair la seva nova situació. No entra al fons de la qüestió que és greu, tenint en compte que no és la primera vegada que Dalmases ho fa amb periodistes, però és que també ho ha fet amb companys seus del Parlament i del partit.



Francesc Dalmases que es fa dir periodista i polític, quan en realitat és educador social - qui ho diria!-. No és precisament un angelet com ho pretenen presentar. Ha crescut a l'empara de la política del “negoci” i està sent investigat pel Jutge Aguirre per suposadament lucrar-se amb més de 224.000 euros de subvencions per a la “cooperació”. Les subvencions procedien de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació. Les entitats beneficiàries de les mateixes: Igman i Catmon, El judici encara no s'ha celebrat i s'espera que sigui entretingut.



La situació a Junts no està en el seu millor moment, alguna cosa s'ha trencat dins del si , i Borras ha perdut aquesta batalla: li han tallat el braç dret i, coneixent-la, no es quedarà amb els braços plegats, ja ho veuran. Confuci deia que “abans d'embarcar-se en un viatge de venjança, cava dues tombes”.