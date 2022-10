Noblesa de posar i treure

No caldrà recordar la història política del nostre país, rica en mots, cops d'Estat i guerres civils. I, per tant, amb una àmplia panòplia de personatges que van intervenir en aquests esdeveniments amb plena disponibilitat sobre la vida d'amics i enemics als quals sempre s'ha aplicat un doble ras: per als primers, tot; per a l'enemic, ni aigua. De manera que quan s'ha produït a Espanya un canvi de règim -cosa que ha passat amb una farta reiteració en els dos últims segles- s'ha desencadenat un procés inquisitorial per tal d'abolir els privilegis, canongies i mercedes que hagués pogut atorgar el anterior.

La cosa ve d'antic. El desenllaç de la guerra de Successió va deixar la noblesa austriacista privada de tots els títols que havia concedit l'arxiduc. D. Manuel Godoy, distingit per Carles IV, del qual va ser vàlid i favorit, amb el ducat d'Alcúdia i el principat de la Pau, va ser desposseït d'aquestes mercedes quan Ferran VII va tornar a Espanya (encara que la noblesa del guàrdia de corps paceño va quedar fora de perill amb l'adquisició del títol pontifici de príncep de Bassano) I els preclars militars carlins de les guerres civils del segle XIX van quedar així mateix privats de les seves dignitats. Heus aquí alguns precedents del que s'ha fet ara amb la llei de la memòria democràtica, que ha desposseït tres desenes de personalitats de règim franquista dels títols nobiliaris concedits pel cabdill per considerar els seus adjudicataris responsables de morts o còmplices de la guerra civil (encara que m'és difícil comprendre algunes presumptes responsabilitats com la de Calvo Sotelo, assassinat abans que s'iniciés la contesa, o la pobra Pilar Primo de Rivera, que per descomptat no crec que fos feminista, però que amb seguretat va ser incapaç de matar una mosca)

Què no s'hauria d'autoritzar la pervivència de cap títol nobiliari atorgat a qui va matar espanyols? Lloable propòsit que hauria d'obligar a un treball ímprob de revisió històrica. Recodem a títol d'exemple que quan a Ramon Maria de Narváez el seu confessor li va indicar al llit de mort la conveniència que, per tal del mandat cristià, perdonés els seus enemics, va respondre, sense que li torcés el gest, “no puc pare, els he matat a tots”. Doncs bé, el ducat de València que li va ser atorgat segueix des de llavors vigent en tots els successors. Proposo la supressió immediata. Com també la de tots aquells que, distingits amb un títol de la corona, van ser responsables de la mort d'altres espanyols. Repassin la guia de la noblesa comencin a apuntar candidats.

De totes maneres, penso que els exnobles no haurien de preocupar-se gaire, sobretot si coneixen la història d'Espanya, un país on el que és definitiu resulta gairebé sempre provisional i els provisional sol esdevenir definitiu. N'hi haurà prou de recordar que els títols carlins van ser rehabilitats bé pels monarques de la Restauració, bé per Franco, i tots els altres títols nobiliaris, cancel·lats d'una copa per la segona república, restituïts el 1947. L'únic que no va ser rehabilitat va ser el principat de la Pau, però això per la senzilla raó que a Espanya no hi ha més príncep que l?hereu de la corona, perquè el ducat d?Alcúdia el va recuperar Godoy amb Isabel II i ha tingut successors fins al dia de la data. A més, si molt m'esgoten que mirin França, que és una república des del segle XIX i l'Estat ni concedeix, ni reconeix títols, però la noblesa del qual està plenament vigent. Dit d'una altra manera: que la possessió d'un títol nobiliari constitueix avui més un reconeixement social que un mer acte jurídic publicat al BOE ¡Velay!