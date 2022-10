El futbol femení espanyol, un exemple de guanyar campionats

Ho he comentat més d'una vegada, el futbol ja fa temps que ha deixat de ser un esport d'homes, les dones estan oferint una qualitat de joc que no li ha d'envejar res al dels seus col·legues masculins , només que, per desgràcia, els sous disten molt de semblar-se. Però tot arribarà, amb esforç, reivindicacions i amb permís dels dirigents – sempre homes- de la Federació i fins i tot del mateix ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta que segur que estarà per la feina.

La selecció Sub17 celebrant la victòria @ep



Aquest diumenge d'eleccions a Brasil, entre molts altres esdeveniments, el futbol femení espanyol va tornar a fer història . La Selecció Sub17 va aconseguir el seu segon campionat del Món després de guanyar la selecció de Colòmbia. Aquest nou èxit aconsegueix mantenir la seva hegemonia. Un èxit que demostra que el futbol femení espanyol té planter per seguir collint triomfs en totes les competicions en què participa. No és gens gratuït, és el resultat de la feina feta amb esforç, dedicació i sacrifici.



Els mitjans de comunicació, uns més que altres, segueixen sense parar-li l'atenció que es mereix: poc espai, i no a les primeres pàgines – en paper, en digital – gairebé sempre al final. Per què? Senzillament perquè són més importants els grans equips masculins, especialment el Reial Madrid i Barcelona,- l'ordre de la publicació varia segons les “simpaties del mateix-.



Que les dones estan aconseguint guanyar trofeus, ja és una constant i, potser per això, se li dóna poca importància, vull pensar. Però a ningú no se li escapa que el futbol femení ha convertit Espanya en la reina del món.



Aquest 2022 al que només li queden dos mesos per acabar està ple d'èxits a les categories inferiors de la Selecció Espanyola -Mundial Sub-17, Eurocopa-Sub-19 i Mundial Sub-20-. El 2023, La Rojita tornarà de nou als estadis per continuar ampliant el seu palmarès.



L'excel·lent situació dels equips espanyols ha estat gràcies a tantes i tantes dones, moltes anònimes, que han fet possible el nivell de joc actual. Des de la corunyesa Irene González , considerada la primera jugadora de futbol del nostre país tot i que no va arribar a complir els 20 anys, passant per la malaguenya Ana Carmona , fins a arribar a Vero Boquete, Jenni Hermoso, Virginia Torrecilla o la gran estrella Alexia Putellas , que ha esdevingut el referent del futbol espanyol. Totes han fet possible el lideratge del futbol espanyol.



Alexia Putellas, la jugadora del Barça, ha guanyat la Pilota d'Or i s'ha convertit en la segona persona d'origen espanyol a guanyar-lo després que Luis Suárez ho fes el 1960. Per arrodonir el seu any Alexia Putellas, també va obtenir el premi The Best FIFA 2021, sent la segona esportista a aconseguir-ho en tota la història després de Megan Rapinoe el 2019.



Tot i tots els triomfs aconseguits tant per la Selecció Espanyola com pels diferents equips, no ha estat fins a la temporada 2021-2022 que la Primera Divisió femenina seria professional , no sense clares diferències salarials amb la categoria masculina. Això sí, la FIFA va anunciar que imposaria als 211 països membres el dret a una baixa de maternitat d'almenys 14 setmanes, així com la prohibició d'acomiadar les jugadores si estaven embarassades.



Amb tot el que està passant, ara el que falta al futbol femení és que els mitjans de comunicació els dediquem l'espai que es mereixen, que s'ho han guanyat a pols. Felicitats!