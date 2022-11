Pablo Iglesias “torna”amb la seva esquerra que diu la veritat

El mascle Alfa, Pablo Iglesias “tornava” de nou -mai se'n va anar- a rodo polític per carregar contra la que el dedocràticament havia nomenat cap de llista després del seu desastre electoral a la comunitat de Madrid. El maig del 2021, després de conèixer els mals resultats obtinguts, va declarar que se n'anava i deixava la política. Molts s'ho van arribar a creure i d'altres, entre els quals em trobo, no. Però estava tan cremat políticament que molt a pesar seu va fer l'escenificació. Com Paquito del Ferrol, ho va deixar tot gairebé lligat, o això pensava ell: dues dones, després tres, al capdavant del teatre de marionetes - ell darrere manejant els fils- i fins i tot va triar Yolanda Díaz sense consultar les bases - no compten per res provocant el cabreig de Belarra i la seva dona, que aspirava a succeir-lo. És clar que en aquella època no podia ser perquè es parlava de les males relacions de la parella, fins i tot es va arribar a dir que s'havien separat.

Arxiu - L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias, intervé durant la presentació del seu llibre 'Verdades a la cara. Records dels anys salvatges', a la llibreria Altair de Barcelona.



Iglesias va pensar que Yolanda Díaz era bufar i fer ampolles. Poc coneixia la gallega, també del Ferrol, que ha lluitat amb totes les seves forces, cops de colze inclosos, per arribar on és , encara que el seu amic Pau vagi dient que ell la va posar de vicepresidenta, cosa que per a ell significa que li deu obediència cega , sense dir ni piu. Qui no compleix amb el “codi de bones pràctiques Iglesias” ja sap el destí que l'espera.



En el seu discurs davant dels seus i sabent l'expectació que havia aixecat l'absència de Yolanda Díaz a l'acte per aplaudir-lo, Pablo Iglesias es va despatxar a gust, i sense dir el nom de la va qualificar, d'“ingènua”, “reaccionaria” i fins i tot “estúpida” . Li va arribar a recordar qui la va situar com a candidata i li ha fet una seriosa advertència que Podem - que no Unides Podem, - lapsus? - “s'ha de respectar” com la força més important de l'esquerra. Les tres dones; Montero, Belarre i Verstrynge , les tres potes del banc, estaven encantades de la vida perquè estaven guanyant-li la batalla –que van començar el mateix dia que Díaz va ser ungida per Iglesias- a la gallega. Tant és així que fins i tot Montero li va fer un petó apassionat al seu “company” de vida davant la mirada de Verstrynge, que havia estat el seu drap de llàgrimes en aquells dies tan durs de la seva crisi amb Montero. I és que la “dona” es veu com a candidata si el seu marit desisteix a tornar per salvar Espanya, que potser ho fa. Va dir en aquest discurs de diumenge que “el que cal és una esquerra que digui la veritat”. Una afirmació tan rotunda que ha remogut els pilars de la Casa Natal Simón Bolívar a Caracas. M'imagino les cares que hauran posat els seus excompanys i fundadors del partit, aquests de la famosa foto de Vistalegre, dels quals només en queda ell i la resta estan tots fora. Com el “recaptador” ideològic de Podem i viatger per Llatinoamèrica, Juan Carlos Monedero . Tots els excompanys no surten de la seva sorpresa, o potser no ho coneixen bé.



El problema de Pablo Iglesias és que pensa que la gent és tonta - alguna sí- i no recorda el que fa, diu, o promet el mascle Alfa. En una entrevista a la Sexta, cap al 2014, Iglesias reconeixia a l'entrevistadora la seva admiració pel règim chavista del qual va manifestar sentir enveja de les polítiques que no s'apliquen a Espanya. Va exhibir plantejaments tan polèmics com que l'existència de mitjans privats ataca la llibertat d'expressió. El que en realitat vol el “líder” de l'esquerra que diu la veritat és el model de mitjans de comunicació del seu amic Maduro, que està tancant tots els mitjans que són crítics i empra “els públics”, els seus, per impartir doctrines bolivarianes de diverses hores de durada que dormen fins a les ovelles, o les que quedin se suïciden al final.



Ja li han començat a respondre, entre ells , l'exportaveu al Senat i pertanyent al seu dia al nucli dur fins que va marxar, Ramón Espinar , que criticava al Twitter la política de terra cremada que atribueix a Pablo i el seu entorn. Revela la croada d'Esglésies i Podem contra qui no els obeeixi i la seva obsessió per construir un aparell de comunicació espectacular per arrasar primer amb Yolanda i amb tots els altres després. És la política d'aniquilar els que gosen opinar i tenir criteris no coincidents amb els seus.



Pablo Iglesias, el líder de l'esquerra que diu la veritat i el mascle Alfa d'Espanya, ve per salvar-nos tothom i posar ordre . També als mitjans de comunicació públics per treure's de sobre els privats que només expliquen mentides, a excepció del diari del seu amic Roures on cada dia imparteix doctrina acompanyat de gent molt jove a qui pot embrutar. Però això dels mitjans de comunicació i la seva obsessió pels mateixos, mereix un altre article a part.