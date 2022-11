Pedro Sánchez, la sedició, Junqueras i l'Estat repressor

Julián Marías, filòsof, alumne d'Ortega i Gasset, defensor de les persones als seus tractats, va escriure molt d'Espanya amb el seu estil peculiar. Hi ha una frase que diu: “ Espanya és un país formidable, amb una història meravellosa de creació, d'innovació, de continuïtat de projectes. És el país més intel·ligent d'Europa, però el que passa és que la gent s'entesta a no entendre'l ”. Quants dels polítics actuals han llegit el filòsof i humanista castellà? Possiblement menys del que pensem. Partint d'aquesta frase, és curiós com moltes persones –especialment determinada classe política– sempre en despotriquen per justificar altres interessos. Encara més, arriben a afirmar que és la causant de tots els seus mals, per justificar no sé quines coses.

Aquests últims dies, l'anunci de Pedro Sánchez en una entrevista que l'endemà s'enduria al Congrés una proposició de llei per reemplaçar el delicte de sedició, que ja coneixen tots, ha aixecat més d'una ampolla a l'oposició i entre alguns barons socialistes. Creus d'acusacions entre les formacions que estaven a favor i les que s'oposen, a més de cops de colze i pengi de medalles dels “pares” de les negociacions del canvi - de cromos?-. La veritat és que la gran polèmica està servida. És humà que diria una amiga meva.



Amb aquest clima d'encreuament d'acusacions, de batalles dialèctiques en temps electorals, on sembla que tot està permès, ve Oriol Junqueras , l'indultat, i es munta un viatge per terres llatinoamericanes - fa més de quatre anys que no viatja i li feia il·lusió donar-se un garbeo- amb l'objectiu de traslladar el cas català i la repressió de l'Estat espanyol” -això diu la nota de premsa del seu partit, ERC-.



El dirigent republicà i aspirant a president de Catalunya és, des d'aquest dissabte, a Colòmbia, Argentina i Xile, on sembla que es reunirà amb representants governamentals, institucionals i per descomptat amb moviments i organitzacions en defensa dels drets humans. Per rematar el tour “pacifista” i “solidari” amb el govern de Pedro Sánchez, impartirà conferències a les universitats de Buenos Aires i Bogotà per explicar als assistents els mètodes repressius de l'Estat Espanyol , que això de parlar malament del teu propi país queda molt bé. La pregunta és: Estaran presents en aquesta conferència de Bogotà algun representant de les FARC?, que com saben van ser “represaliats” pel govern del seu país.



No sé quina cara se li haurà quedat al president del govern, el defensor més gran de reformar el codi i que suposarà rebaixar considerablement les penes. Cara de ximple? És possible veure el resultat del vostre gran anunci, amb una resposta està a la vista . I és que tornant a Julian Marías, aquest afirmava: “No s'ha d'intentar acontentar els que no s'acontentaran” . Raó no faltava al gran coneixedor de les persones.



Però per enredar més la troca política, aquest dilluns, el gran Aladí de Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha obert la porta a reformar el delicte de malversació, després que el president català, Pere Aragonés, hagi manifestat que el pas següent en la negociació amb el govern sigui reformar el delicte de malversació. El següent, a la negociació, referèndum pactat? Els barons territorials amb responsabilitats de govern i altres càrrecs electes municipals han d'estar contentíssims amb la cessió que està donant Pedro Sánchez, president, quan només falten sis mesos per als comicis, han d'estar dels nervis. Deia Francisco de Quevedo que “la hipocresia exterior, sent pecat en allò moral, és la gran virtut política”.



Amb aquest escenari de confrontació, amb Junqueras de representant “institucional” i amb les urnes tan a prop, ¿no creu Pedro Sánchez que tot això li passarà factura? O potser està convençut que el que ve no és millor i al final la gent acabarà votant el PSOE. És clar que “no es pot ser i no ser alguna cosa alhora i sota el mateix aspecte”, deia Aristòtil. Això al socialisme espanyol no se l'hauria d'oblidar. El socialisme de Pedro Sánchez, no és el que molts dels seus afiliats, simpatitzants i votants volen, s?equivoca pensant així.