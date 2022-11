Vida contemplativa?

Susan Sontag va arribar a dir en una ocasió que el temps existeix perquè no passi tot alhora, i l'espai perquè no t'ho passi tot a tu. Per la seva banda, Hugh Feiss proposa ordenar el temps i l'espai, ho fa al llibre Sabiduría monástica (Elba). És un monjo que va néixer als Estats Units i que declara no tenir ni desig ni dret a dir a ningú com ha de viure. La seva vida comunitària es basa en la regla de sant Benet, que al segle VI dividia l'activitat diària entre el treball, la pregària i la lectura; així, als monestirs que segueixen les seves directrius, cada setmana un monjo llegeix els altres, mentre estan menjant al refectori, donant aliment també per a l'ànima. Així mateix, en aquesta classe de vida hi ha d'haver temps per oferir hospitalitat als hostes i suport als companys. Sempre amb flexibilitat i adequant-se a les circumstàncies.

Si tothom, inclosos els monjos, diu Hugh Feiss, aprengués a anar més a poc a poc ia treballar menys, es tindria temps no només per a la pregària i la lectura, sinó per a “plantejar-se l'estat de la nostra societat i intentar canviar allò que no està bé”; però això dóna també molta feina. Els benedictins van arribar als Estats Units a la segona meitat del segle XIX, i es van integrar en una Església curta de personal i de diners.

En aquestes pàgines, Feiss recopila i transcriu idees que creï útils per a qualsevol. Així, saber escoltar i estar disponible per als altres i sense jutjar-los . És conscient que no només s'ensenya amb la paraula, sinó amb l'exemple. Per això cal parlar al servei de la veritat amb el cor i amb la boca . La cèlebre monja alemanya Hildegard von Bingen va escriure al segle XII que “els mentiders s'emboliquen a les mentides exactament com la serp s'amaga al cau”.

¿S'ha de defensar el propi punt de vista amb una xerrameca inoportuna o d'una manera tossuda i obstinat, amb actituds adustes o ressentides per possibles greuges? Feiss reclama frenar l'hostilitat i l'hosquedat, també la revenja . I permetre, en tot moment, que els sentiments bondadosos et transformin i que aflori la dolçor davant de l'orgull. La pitjor temptació seria la de deixar de preguntar i de buscar, pretendre saber-ho tot. Molts donen per fet el que no saben amb certesa, i s'allunyen del concret i específic .

Això vol dir que cal tenir un ull posat en un mateix (sentit autocrític) i tractar amb un cert grau de benvolença i comprensió els qui tenen por d'enfrontar-se a la veritat sobre ells mateixos. Com va escriure Sor Joan Chittister: “L'humor ens dóna forces per suportar allò que no podem canviar, i ens permet veure allò humà després del pompós”. La veritat sobre nosaltres inclou tant els nostres errors i fracassos, com les nostres virtuts i el nostre bon fer.

A l'humil, afirma aquí, no li molesten els sentits elogis que pugui rebre. El bon discerniment ens allunya de la ingenuïtat. “Si accepto que sóc algú corrent, feble, fràgil, dit d'una altra manera, completament humana i dependent de Déu, em desfaig de la idea de ser en cert sentit algú a part, diferent o superior. Aleshores el jo autèntic i real pot començar a sorgir”, és un text que aquí es recull d'Esther de Waal, una anglicana sense vots de monja.

Nascut a França, de pare neozelandès i mare nord-americana, el trapenc Thomas Merton veia la condició de monjo com la d'algú que viu retirat en solitud i en silenci, lluny del soroll i la confusió de l'existència mundana activa. Posava en valor la llibertat interior i l'alliberament de preocupacions trivials, idea que porta avui Hugh Feiss a considerar que sostenir valors i virtuts al marge de la cultura que ens envolta suposa un moviment contracultural, per lleu, tènue i callat que sigui.