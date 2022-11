El G20 es reuneix a Bali amb la guerra d'Ucraïna de teló de fons

Amb un escenari complex per les conseqüències econòmiques i derivades del COVID i en plena guerra a Ucraïna per la invasió de Rússia, Bali és l'escenari de la reunió dels mandataris que integren el G20. És una bona oportunitat per discutir els problemes que més constrenyen aquest món convuls i canviant econòmicament, geopolíticament i mediambientalment

Sota el lema "Recuperar-se junts, recuperar-se més forts", durant dos dies, 16 i 17 d'aquest mes, transcorrerà amb les tensions pròpies entre països per la guerra que ha complicat la possibilitat d'assolir consensos sobre el canvi climàtic, millorar la salut alimentària, construir sistemes de salut més sòlids i afrontar de la millor manera possible el control de la inflació i evitar una recessió.

En paral·lel, la cimera està servint per a reunions en privat entre els diferents mandataris per tractar els seus interessos individuals. Enmig de les converses, les discussions i els possibles acords, arriba l'incident del míssil que aquest dimarts causava dos morts a Polònia, país que pertany a l'OTAN. La crisi es va desfermar en pocs minuts en creure que havia estat Rússia la causant del greu incident. Després dels primers moments, al final –queda pendent una investigació més a fons– les coses van quedar aclarides i va resultar ser un incident desafortunat. Així que, de moment, l'“alarma” quedava desactivada i la possible intervenció de l'OTAN, que en recull la intervenció quan qualsevol país membre és atacat, també.

Encara no s'han donat a conèixer públicament les decisions aprovades ni les conclusions d'alguns temes debatuts, però seria bo conèixer si s'ha tractat i com decidiran els països rics el deute dels països més “fràgils”, que és un element molt important de solidaritat. El president francès, Emmanuel Macrón, declarava que “hem de sortir de l' statu quo dels països més pobres i mobilitzar massivament el sector privat, en tot cas mobilitzar-lo molt més per a la revolució energètica, agrícola i industrial”, afluixant “algunes de les restriccions a l'accés al finançament”. Cal esperar que la intenció es plasmi no només en un paper, sinó que finalment es porti a l'acció.

Una altra de les propostes que s'han presentat a la cimera fa referència a la integració al G20 de la Unió Africana com a element clau de la recomposició de les regles de govern de les institucions internacionals. És una demostració que la solidaritat amb el Sud no és només una teoria. La Unió Africana, com la Unió Europea, han de ser presents a la taula del G20. Seria una bona decisió.

Amb la guerra a Ucraïna, els posicionaments estratègics d'alguns països, com la Xina, l'Índia i el paper mediador de Turquia en el conflicte, tot allò que puguin explicar públicament els mandataris mundials és menys del 50 per cent del que realment s'ha negociació entre bambolines. Això forma part de l'estratègia i del secretisme que sempre acompanya aquest tipus d'esdeveniments on els poderosos imposen les regles i una mica més.