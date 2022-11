Comença Qatar 2022, el circ dels xeics i la FIFA

Aquest diumenge comença Qatar 2022 , o el que és el mateix, el Mundial de futbol que tant s'espera i que molts denuncien que se celebri en un país on els drets humans brillen per la seva absència En què les dones no gaudeixen de llibertat, igual que els homosexuals, que s'han d'amagar per no ser castigats. En el qual, malgrat ser un país on els petrodòlars els surten fins i tot per les orelles a les quals governen, l'explotació dels treballadors estrangers ha estat d'escàndol, després de ser tractats com els esclaus del segle XXI. Condicions de treball amb temperatures de 50 graus i amb una seguretat que ha deixat molt a desitjar, com ho demostren els més de 6.500 treballadors morts al llarg dels anys de treball que ha portat les construccions dels estadis i altres infraestructures d'aquest fascinant campionat. Un país ric en diners i pobre en valors i drets, amb uns xeics que han explotat els més necessitats sense importar-li res en absolut.

Imatge exterior de l'Estadi de Lusail a Qatar, escenari de la final de la Copa del Món del 2022 @ep



Aquest Mundial passarà a la història per ser en què més s'han vulnerat els drets humans , davant la complicitat de les institucions futboleres, les seleccions i tot allò que envolta el gran negoci que és el futbol. Tots han mirat cap a una altra banda, com si d'aquesta manera no hagués passat res.



Qatar 2022 compta amb “peculiaritats” com que és l'edició més cara fins ara, amb una inversió de 220.000 milions de dòlars , que es diu ben aviat. Que per primera vegada es canvia la data a causa de les altes temperatures que adornen el país del petroli i el gas, que compra tot el que se li posi a tret per sortir-se'n. Per si no n'hi hagués prou, les limitacions que han imposat reflecteixen l'autoritarisme del règim dels xeics que la FIFA s'ha empassat, no amb patates fregides, sinó amb petrodòlars, que és més plaent. És el Mundial d'uns quants – O massa? – “egipcis” i de molts muts i sords.



Com que els diners poden gairebé el 99% les coses i les voluntats, cal assenyalar que aquest país no és més gran que Múrcia, que no fa tant de temps - fins que van descobrir el gas i el petroli- estava habitat per pirates i pescadors de perles , s'ha transformat en pocs anys en un “regne” modern de luxe que pretén ser el model ambicionat per països veïns. És una manera de netejar el que hi ha darrere del glamour que diuen tenir, tot el que envolta el seu inventor el xeic tàmil bin Hamad Al que espera netejar la seva imatge i oferir al món la cara més bella i amable del seu país. Per aconseguir-ho no escatima en diners, li sobra i espera que el Mundial serveixi d'aparador per atraure el turisme adinerat.



Tot és gran a Qatar2022, però les prohibicions també ho són. Fins i tot als periodistes que cobriran l'esdeveniment més gran d'aquest 2022 els han llegit la cartilla acotant la seva mobilitat, i amb una sèrie de limitacions a la feina que mai fins ara no s'havien produït.



Ja ho deia el poeta romà Juvenal allà per finals del segle I que “al poble pa i circ”, que era l'estratègia aplicada pels governants de l'època per tenir-los entretinguts i contents. Els segles han passat, però l'ésser humà continua amb els mateixos “defectes”. Diuen que el president Sánchez està prenent una sèrie de decisions polèmiques aprofitant el Mundial de futbol en què la gent estarà entretinguda. Segons les darreres dades, les vendes de televisors per veure el Mundial no s'equivoquen més d'un 46%. Les xifres també ho diuen tot.



El Mundial de Qatar serà el punt d?inflexió de milions d?aficionats que estaran enganxats a la pantalla per veure els partits de les seves seleccions esperant que els guanyin o que almenys quedin en un bon lloc. La resta tot és secundari calculant que un cop s'acabi la competició mundial, el Nadal és a tocar i s'ompliran els carrers de llums de colors i per als que s'ho puguin permetre. Seran dies de grans menjars i de retrobament amb els familiars.