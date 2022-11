El Mundial de Futbol i l'exemple de la selecció de l'Iran

Estadi del Mundial de Qatar @ep

El Mundial de Futbol que s'està celebrant a Qatar també és un aparador de gestos solidaris dels jugadors d'algunes seleccions que mostren el seu desacord amb el país organitzador, la “democràcia” i respecte dels drets humans del qual deixa molt a desitjar. És conegut que els petrodòlars blanquegen gairebé tot, i si no que ho preguntin al president de la FIFA, Gianni Infantino , que no té ni un pèl de tonto a l'hora treure diners, d'aliar-se amb qui millor li convingui ia sobre té la cara de pedra tosca en fer unes declaracions que el desautoritzen per presidir la institució futbolera. El president de la FIFA és més que un estómac agraït, i es defensa així mateix amb les paraules abocades, sense importar-li als que representen. Un personatge així pot presidir la FIFA? És més que probable que a Infantino li quedin tres telenotícies per la seva irresponsabilitat i prepotència. Les coses a la FIFA canviaran quan s'acabi el Mundial més controvertit de la història.

Tot i les recomanacions, internes i externes de la FIFA de mantenir “una actitud” de no muntar escàndols que molestin els amfitrions, aquestes no han estat escoltades. El seu missatge deixava bé clares amenaces molt directes. Hi ha qui encara té l?ètica com a principi d?actuació, i no es deixa influir per Infantino i els seus amics que cobren bons sous.

El primer exemple i més significatiu ha estat el protagonitzat pels futbolistes de la selecció de l'Iran , que van tenir la valentia i sensibilitat de no cantar l'himne del seu país al partit que van disputar davant d'Anglaterra en senyal de protesta per la repressió que es està vivint aquests dies per la mort de Mahsa Amini . És una forma exemplar de mostrar la seva solidaritat amb les dones i totes les persones que, sense por, surten als carrers per protestar, malgrat els més de 500 morts, 18.000 detinguts i els condemnats a mort.

L'actitud de la selecció iraniana mereix l'admiració i el respecte de tothom. Ells es juguen després del Mundial una mica més que un partit: les seves vides, les de les famílies i els béns. Precisament aquest dijous, les forces de seguretat iranianes van detenir el futbolista Voria Ghafouri, acusat de difondre propaganda contra la república islàmica. El jugador va ser detingut després d'una sessió d'entrenament amb el seu club, el Foolad Khuzestan, acusat d'haver “entelat la reputació de la selecció nacional i difondre propaganda contra l'Estat”. És la primera conseqüència de les protestes.

Cal significar que set equips europeus que participen al campionat de Qatar van manifestar el seu desacord amb les condicions de vida dels treballadors estrangers en aquest país i contra la intolerància envers les persones LGBT. Els països són: Països Baixos, recolzats per Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Gal·les, Anglaterra i Suïssa. Els jugadors manifestarien el seu desacord lluint un braçalet que seria portat pel capità de cada selecció. És un braçalet amb un cor a ratlles amb els colors de l'arc de Sant Martí i amb les paraules One Love, que seria un símbol del rebuig a l'homofòbia i al racisme i en favor dels drets humans.

Aquesta decisió va enfurismar i de quina manera a la FIFA, que els va advertir que, si els capitans portaven aquest braçalet ONE LOVE, rebrien una targeta groga només trepitjar la gespa. Així que van renunciar a aquesta acció, No obstant, van buscar altres fórmules, i les van trobar: els jugadors anglesos es van agenollar abans del començament del partit com a símbol de rebuig a la FIFA ia les autoritats qatarianes ia favor dels drets humans en aquest país.

La Selecció de Dinamarca va anunciar que no descarta abandonar la FIFA, en senyal de protesta per l'actitud del màxim organisme del futbol mundial de no permetre lluir a les seleccions a Qatar el braçalet 'One Love' en suport al col·lectiu LGTBQ+.

El seleccionat nacional nord-americà va decidir, com a mostra de suport a la comunitat LGBT de Qatar, canviar els colors de l'escut que porten a les samarretes pels colors de l'arc de Sant Martí en lloc del seu escut habitual.

El que està passant a Qatar amb l'actitud d'algunes seleccions és com el xirimiri que sembla que no mulla però que quan se n'adonen estan xops fins als ossos. Això és el que està passant al Mundial, independentment de l'espectacle esportiu que ofereixen els equips. Els dirigents de la FIFA tenen anar fent un pensament: fer les maletes i marxar a casa seva , perquè després d'aquest Mundial, les coses no tornaran a ser les mateixes.