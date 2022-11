El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, un polític impresentable

Juan García-Gallardo @ep

El poder està bé i l'estupidesa és, en general, inofensiva. Però el poder i l'estupidesa són perillosos, escrivia l'escriptor nord-americà, Patrick Rothuss. Aquesta definició és aplicable al vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo , un jove polític de 31 anys que milita a Vox . Ha tingut una carrera que ha estat meteòrica després d'afiliar-se al partit d'Abascal, on només feia un any que va ser elegit per encapçalar la llista del partit d'ultradreta a la comunitat de la qual ara és vicepresident, gràcies al pacte amb el PP .



El vicepresident és una joia en brut, no hi ha setmana que no sigui notícia, i no precisament pel seu bon fer en la gestió del govern, sinó pels seus exabruptes dins i fora de les Corts de Castella i Lleó i la seva actitud de no rectificar. Una postura molt democràtica que li ve al dit a l'anomenat “nen de pare” mal consentit pel seu entorn en ser el menor de la família. Va ser acaronat no només pels seus pares, sinó per les seves germanes. Un context que el converteix en un nen impertinent i malcriat que es creu sempre posseïdor de la veritat absoluta. Això no li impedeix cobrar pel càrrec que ostenta la quantitat de 85.566 euros anuals, no està malament.



I és que García-Gallardo ha tornat a ser notícia aquesta setmana per una altra de les seves intervencions a les Corts - quan es debatia la presentació d'una Proposició no de Llei que havia presentat el PSOE per demanar la reprovació del vicepresident per haver anomenat “banda criminal” " als socialistes al ple del passat 25 d'octubre-. Com era d'esperar, no va intentar disculpar-se, sinó que va ratificar les seves paraules i va tornar a assenyalar la "història criminal del PSOE pels seus pactes amb els filoterroristes de Bildu i per l'acostament de presos etarres al País Basc". Per si no en tenia prou va tornar a assenyalar Pedro Sánchez com a "cap de la banda". L'escàndol que s'ha muntat ha estat descomunal, més o menys com el que va passar al Congrés dels Diputats quan Irene Montero els ha acusat els del PP de “promoure la cultura de la violació”.! Quin joia també !



No és la primera vegada que aquest individu amb càrrec institucional pateix incontinència verbal, i atresora una llista d'actuacions estel·lars que denigren les institucions i la política , sense que el PP li hagi parat els peus, que és el mateix que trencar el govern i donar-li una puntada de peu al darrere - això sí, amb compte perquè sent devoció per muntar a cavall- i que es torni al bufet d'advocats de la seva família, que per cert és conegut per defensar en força ocasions la família Ruiz Mateo.



Però la joia de la corona del govern de Castella i Lleó la té presa amb el procurador d'Unidas Podemos Juan Fernández, com ha quedat palès una vegada més a la sessió d'aquest dimecres, en què el polític de Podemos, en la seva intervenció, ha acusat vicepresident - després de no rectificar- de “professar la ideologia feixista”. Amb mala cara i gestos que ho definien molt bé, ha provocat la intervenció del president de la Cambra per expulsar el diputat Fernández de la sala. Les protestes de socialistes, i del representant de Ciutadans -anterior vicepresident, Francisco Igea, amb qui també se la va tenir en altres plens- no es van fer esperar. L'actitud del president de la Cambra castellanolleonesa ha estat de partidisme pur i dur –li va el sou en la seva decisió–, amb una imatge que deixa la institució molt malparada. És clar, igual el que pretén l'artista de la pel·lícula és carregar-se a les institucions perquè cal recordar que quan estava en plena campanya electoral va dir que no creia a les comunitats autònomes, cosa que està demostrant que és així.



El que ha de fer el PP és fer fora García- Gallardo, governar sol i si no pot, convocar noves eleccions, cosa que no farà. El poder és com un caramel que crea addicció i reporta bons sous, encara que cada dia es degrade més la institució. Voltaire deia que la idiotesa és una malaltia extraordinària, no és el malalt el que pateix per ella, sinó els altres”.