El Bambi i la “model” amb Cristina Kirchner

Fa uns dies es publicava la notícia que el Grup Puebla, -espai de coordinació de dirigents progressistes de països iberoamericans- anunciava que el proper dia 19, es realitzaria un acte de suport i solidaritat amb Cristina Fernández de Kirchner . davant la “persecució polític judicial de què està sent víctima des del 2015 després de ser condemnada”. Així ho anuncia la nota de premsa del Grup.

La vicepresidenta d'Argentina Cristina Fernández de Kirchner @ep





Un acte en què estaran presents entre d'altres els expresidents de Bolívia, Evo Morales, Rafael Correa (Equador), Pepe Mujica (Uruguai), Ernesto Samper (Colòmbia), l'expresident espanyol José Luís Rodriguez Zapatero i la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no han dubtat ni un moment a confirmar la vostra assistència.



La presència de Yolanda Díaz era previsible encara que contradictòria; la de l'expresident Zapatero, n'ha omplert d'incredulitat uns quants . Com és possible que participi a l'acte amb tot el que ha fet l'expresidenta de l'Argentina i l'actual vicepresidenta? Només s'entén per les seves vinculacions d'interessos crematístics que, com s'ha vist els últims anys, porta una carrera galopant exercint de lobbista, sense tenir en compte la tirania d'alguns dels seus companys d'actes i clients que té a la cartera. El més significatiu, el dictador de Veneçuela, Nicolás Maduro, la política repressiva del qual ha fet que uns quants milions veneçolans hagin hagut de sortir del país amb el que s'ha posat.



Rodríguez Zapatero està llençant per la borda tot el patrimoni polític que havia acumulat en la seva etapa a Moncloa . Sense oblidar que en la seva etapa de president del govern d'Espanya va començar tot el merder de l'independentisme amb la possible modificació de l'Estatut a iniciativa dell llavors president de la Generalitat de Catalunya, Pascual Maragall, que va tenir la genial idea només començar el seu mandat: es va ficar a l'embolic de la reforma de l'Estatut de Catalunya, amb la complaença de Rodríguez Zapatero, a qui no se li va acudir millor idea de declarar: "Donaré suport a la reforma de l'Estatut que aprovi el Parlament de Catalunya". Aquesta frase es va convertir en una de les banderes de connexió del nacionalisme per exhibir les suposades promeses incomplertes. Zapatero s'havia avançat a conèixer el text d'alguns articles que, segons veus jurídiques autoritzades de l'època, eren inconstitucionals.



Yolanda Díaz, la tot terreny, per fer campanya electoral, s'apunta a un bombardeig. Igual que se'n va al Vaticà en audiència “privada” utilitzant l'avió del Govern –amb la seva Santedat. En aquella audiència a la vicepresidenta se'l veia encantada de la vida parlant amb el Papa davant la mirada dels membres del seu seguici, tots ells procedents del partit comunista, que es diuen ateus. No importa a la líder de Sumar participar en un acte de solidaritat d'una política que està condemnada, i al costat de dos expresidents que deixen molt a desitjar.



La llarga història de l'expresidenta Argentina és molt curiosa i no exempta de clarobscurs, entre altres temes més . El 2016, quatre dies abans de l'assassinat del fiscal Alberto Nisman, aquest havia denunciat davant la justícia l'expresidenta Cristina Kirchner i el canceller Héctor Timerman per encobrir els iranians acusats d'haver estat els autors ideològics de l'atemptat contra la seu de l'AMIA . Va ser l'atemptat terrorista més gran perpetrat en aquest país. L'AMIA és el principal centre comunitari de la col·lectivitat jueva a Argentina.



Amb tots aquests antecedents i alguns més, la presència de Díaz i Zapatero és innecessària, només fa pensar que els diners, els diners pels vots i els viatges estan per sobre de l'ètica. Aquesta que tanta falta fa als temps actuals. El bambi Zapatero s?ha transformat en un llop.