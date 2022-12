Un Nadal solidari, amb pausa en els problemes

Nadal - UNSPLASH

Diuen que després de la tempesta ve la calma. Tempesta hem tingut i seguirem tenint encara durant força mesos més. Això no obstant, és bo per a la salut física i mental, fer una pausa: prendre aire, reflexionar, viure els bons esdeveniments amb intensitat, agafar després un bon impuls i afrontar el futur immediat amb l'energia suficient per fer front als problemes i les adversitats que se'ns vénen a sobre, encara que un no en tingui la culpa i en pagui les conseqüències.



"El Nadal ens dóna l'oportunitat de fer una pausa i reflexionar sobre les coses importants que ens envolten - un moment en què podem mirar enrere l'any que ha passat i preparar-se per al proper any". Això deia l?exprimer ministre anglès David Cameron. Encara que ell no tingués la visió de fer una pausa, reflexionar i deixar al Tàmesi la seva proposta de referèndum amb la sortida del seu país de la Unió Europea, l'anomenat Brexit. Un error que, encara que “gran”, en té més d'un governant.

Arriben les festes nadalenques que cadascú celebra segons les seves creences, però alguna cosa sí que tenen en comú tots: les persones es reuneixen al voltant d'una taula, amb familiars, amics, o fins i tot amb desconeguts que coincideixen en un restaurant. Aquests dies serveixen per deixar aparcat, o fer un parèntesi en la situació que s'està vivint a la política ia les institucions. Situació greu generada per algunes de les seves senyories del Tribunal Constitucional que, aprofitant-se de la seva majoria, dos amb mandat caducat, s'han votat a si mateixos per seguir en el càrrec i poder “fer mà” a les decisions votades al Congrés de els Diputats. Una decisió sense precedents que resulta molt preocupant. Per què? Qui controla allò que diuen impartir justícia ,innocables,? Són éssers superiors posseïdors de la veritat ? Els diputats elegits pel poble no serveixen de res? Això és com a mínim el que estan demostrant. Una imatge molt penosa que aprofundeix més en la desconfiança que la ciutadania hi té. A més, posa en perill la democràcia a Espanya. Deia l'expresident Adolfo Suárez que “jo no vull que el sistema democràtic de convivència sigui, un cop més, un parèntesi a la Història d'Espanya”.



Però com que hi ha un parèntesi per aquestes festes, que tots estan esperant, és bo que les persones s'ho passin bé, que gaudeixin d'aquests dies de festa, que mengin, beguin amb moderació, que somriguin, i que no se n'oblidin tampoc. persones que gairebé no tenen res o res per poder gaudir d'aquestes dates tan significatives. La solidaritat no és una paraula buida, significa la demostració que l'ésser humà és capaç d'ajudar aquelles persones que ho necessiten. No és caritat, és la demostració dels sentiments cap a aquells que ho necessiten. Això no ha de ser un fet puntual sinó una actitud que duri tot l'any. El papa Francesc deia que “us exhorto a la solidaritat desinteressada ia un retorn de l'economia i les finances a una ètica en favor de l'ésser humà”.