Alcaldessa Colau, carrils bici d´una sola direcció

Carril bici a Barcelona @ep

Som els primers dies del nou any. Passar la pàgina del calendari no vol dir que les coses canviaran per aquest simple gest. És la il·lusió de pensar que pugui ser així, però la realitat aixafa les il·lusions. Encara que el refrany popular digui "any nou vida nova", caldria afegir-hi els problemes vells, persistents i sense voluntat de solucionar-los.



Sabem que cal cuidar el medi ambient pensant en el present i el futur, és una cosa que ningú no posa en dubte ia majoria de les persones tenen voluntat d'apostar-hi. Una altra cosa molt diferent és implantar sistemes que maten també les persones , es faci els ulls grossos, no es facilitin xifres i sembli que tot funciona de meravella. Moltes ciutats aposten per això i Barcelona n'és una, pionera, per cert, en la implementació de la bicicleta que tant problema està generant. Primer, els ciclistes circulaven per les voreres com Pedro per casa seva, amb els consegüents atropellaments i amb gran cabreig dels transeünts. A això s'hi van afegir els patins, drets, després els elèctrics. Amb tot aquest conglomerat circulant per les voreres, al final, l'alcaldessa Colau, molt ecologista ella, va prendre la gran decisió transcendental que diria algun barceloní enfadat, de fer els carrils bici. Se suposava que això milloraria la circulació i la protecció dels vianants. Cras error, ja que se segueixen produint accidents que van en augment cada dia.



Les ments pensants que han dissenyat els carrils bici podrien pensar que, en un carrer d'una sola direcció, el carril bici hauria de ser també d'una sola direcció perquè les persones solen mirar cap a on vénen els cotxes, no pels dos costats. Si als cotxes se li aplica aquest sistema en algunes vies d'una sola direcció, per què no es fa el mateix amb els carrils bici? Potser així es podrien evitar els accidents que van augmentant.



Hi ha ciclistes que pensen que està participant al Tour de França i circulen a tota pastilla i es porten al davant tot el que passin en aquell moment per la seva trajectòria. És més, n'hi ha que fins i tot van parlant per telèfon, que és el més d'allò més.



Aquests dies ens han arribat queixes d'atropellaments de bicicletes fins i tot en pas de vianants i els autors han sortit corrents perquè no els identifiquin , sense auxiliar la persona que han tirat a terra i que la pobra ha quedat atordida i sense capacitat de resposta per aixecar-se i emprendre-la amb l'autor de la malifeta. Només la solidaritat d'algunes persones que eren en aquell moment a prop de la víctima han donat ajuda. La solidaritat encara existeix, per sort.



Aquest 2023, any electoral, amb eleccions municipals a Catalunya- també de generals al desembre-, seria bo, ja que cal seguir apostant pel transport “no contaminant”, un nou replantejament de l'alcaldessa Colau, -altres municipis també- per evitar més accidents en una ciutat on les superilles, els pilons de ciment, l'estrenyiment de les calçades i la limitació d'accés al centre fan de la ciutat de Barcelona una urbs massa complicada. Carril bici sí, d?una sola direcció, sancionar els incívics i planificar millor per anar reduint els accidents . Perquè està comprovat que, si això li passa a un famós, tots els mitjans de comunicació ens fem ressò i si per contra són ciutadans anònims, ja que ningú se n'assabenta i aquí no ha passat res.



La realitat és que cada dia hi ha massa persones que són atropellades per bicis i patins, què se segueix parlant de la millora de la circulació, del medi ambient i de com és d'ecologista el govern municipal., Espabiliu aquest any que és electoral i poseu fre a les actituds incíviques d'alguns malfactors del transport sostenible. perquè al final la gent es mor per la contaminació, però també per ser atropellada per una bicicleta, o un patinet.