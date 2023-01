El tortell de nata

Van acabar les festes nadalenques amb totes les seves celebracions, la major part acompanyades de suculents esdeveniments gastronòmics. Tots ens afanyem a avaluar les conseqüències dels excessos comesos i ens prometem posar-nos a dieta per recuperar el perfil anterior, objectiu que gairebé mai aconseguim.

La culpa la té, sens dubte, la nostra manca de voluntat per saber temperar la inesquivable pulsió cap a les exquisideses que ens han assetjat durant les dues darreres i llargues setmanes. Qui es resisteix a un bon torró i més ara, que artesans i fabricants han agut l'enginy per, a més de les especialitats tradicionals, seduir-nos amb moltes altres novetats a quina més exquisida! Per no parlar de les temptacions de sempre: polvorons, mantegats, roscs de vi, empenyonats, dolços de glòria, massapans, pans de Cadis, neules i un llarg etcètera.

La cirereta final d'aquest dolç rosari el posa sempre el tradicional tortell de Reis que aquest any ha fet parlar molt. En primer lloc, pel repte amb què pastissers i rebosters artesans han fet front a l'alça de matèries primeres, tractant d'elaborar els seus tortells amb la màxima contenció sense cap minva de la seva indiscutible qualitat.

Als informatius de televisió hem pogut comprovar les cues que es van formar en alguns establiments de diversos punts d'Espanya per aconseguir algun preat tortell en qualsevol de les seves variants (amb o amb farcit de nata, crema, xocolata, massapà…) Industrials que, per cert, s'han lamentat i no sense raó, de la competència que els fan les grans cadenes de distribució, amb una oferta de tortells industrials a preus imbatibles, per no dir incomprensibles.

O potser no tan incomprensibles si tenim en compte una altra notícia: la de la sanció imposada per una administració autonòmica (només una, les altres no se'n van assabentar) a quatre cadenes importantíssimes per frau a l'etiquetatge dels seus tortells, en l'envàs dels quals s'anunciava que estaven farcits de nata al 100%, sent el cas és que contenien un subproducte enginyosament elaborat a base de greixos vegetals.

En temps en què s'imposa com a norma fonamental en tots els ordres de la vida la transparència i en què la indústria alimentària ha d'informar amb veracitat dels ingredients que utilitza no només en les indicacions amb lletra microscòpica que, per imperi de la llei, apareix amb llenguatge críptic en un racó dels envasos, sinó també a les llegendes promocionals que figuren en lloc destacat.

Perquè cometre un frau de l'índole del que estem comentant constitueix un fet absolutament reprovable que posa en dubte el prestigi de les cadenes afectades (i el nom del qual ometem per discreció, el poden trobar rastrejant per aquesta mateixa via la notícia que hem portat a col·lació ).

El que sí que volem és aprofitar l'oportunitat per dir que quan es comet un frau aquest tenor no és suficient que l'administració imposi una sanció pecuniària, ja que el benefici obtingut per un acte tan punible compensa de sobres una modesta sanció que en el pitjor de casos no ha superat els 10.000 euros.

És imprescindible que s'ordeni de forma paral·lela i immediata la retirada immediata dels productes fraudulents i, més encara, que s'obligue a tornar als consumidors l'import de les unitats que van adquirir amb engany. Només així es restaurarà plenament la justícia conculcada per uns industrials de dubtosa ètica comercial.

Coda final: caldrà confessar-los que un servidor va ser un dels milers clients defraudats per l'adquisició de tortell la nata del qual no apareixia més que a la lletra de l'envàs?