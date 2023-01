El jutge Llanera posa la proa a Puigdemont i aquest a ERC

Arxiu - Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont

La costa de gener sempre es diu que és complicada per les despeses que s'han realitzat a les festes nadalenques, que durant uns mesos repercutiran a la majoria de les butxaques de les famílies fins que puguin reposar una part del gastat. Ara la pujada del gener també està sent complicada en el panorama polític i judicial, agreujada per la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor aquest dijous. Amb aquesta nova situació jurídica, els magistrats del Tribunal Suprem que van jutjar al seu dia la causa del procés han donat un termini de 8 dies a Junqueras ia la resta de polítics que van ser condemnats, i als que van fugir i segueixen sense ser jutjats, perquè presentin al·legacions sobre l'efecte que pot tenir sobre les condemnes.

És sabut que amb la nova modificació es deroga el delicte de sedició i es modifica el de malversació, dos dels delictes que els van ser imposats en la sentència del Suprem als polítics del procés. Ara el que toca esperar amb la modificació és que caldrà revisar les penes imposades per aplicar el Codi Penal més favorable als condemnats/indultats.

El moll de la qüestió es planteja amb l'expresident Carles Puigdemont , sobre el qual el jutge Llanera ha dictat una interlocutòria en què es pronuncia sobre el i la resta de polítics fugits a l'estranger: els exconsellers Toni Comín, Lluis Puig i Clara Ponsatí , i la secretària general d'ERC, Marta Rovira .

L'expresident Puigdemont està trinant amb el jutge Llanera, no és nou. Aquest li ha eliminat el delicte de sedició, però ha mantingut el de malversació –que està castigat amb penes de 4 a 12 anys de presó i de 10 a 20 anys d'inhabilitació– i ha inclòs també el de desobediència. L'euroordre ha deixat sense efecte, per la qual cosa podrà circular lliurement per tot Europa, però manté l'ordre de cerca i captura en territori nacional. És a dir que, si vol tornar a Catalunya, serà detingut. Aquesta situació està sent per a ell “inacceptable”, i es compara amb la situació actual de Junqueras, que és probable que es pugui presentar a les properes eleccions autonòmiques que se celebren d'aquí a tres anys si no es produeix un avenç.

Carles Puigdemont no perdona els republicans que no li hagin donat un cop de mà - com, si està fugit?- i veu com la seva inhabilitació trunca el seu somni de tornar a ser president de Catalunya. És per això que se sent abandonat i sense possibilitats de tornar a Catalunya sense ser arrestat. Sap que el poden indultar, però abans ha de seguir els passos dels polítics condemnats: primer anar a la presó, segon ser jutjat i tercer ser indultat, cosa que de moment no està disposat a fer. Mentre això no es produeixi, Puigdemont ho té malament amb la tornada i les seves aspiracions polítiques queden truncades.

Davant aquest panorama, l'expresident està intentant reprendre el “lideratge” de la confrontació amb l'objectiu que el govern de Pedro Sánchez se senti pressionat, exemple d'això és la manifestació de protesta del proper dia 19 amb motiu de la cimera hispana francesa que se celebra a Barcelona. El segon objectiu del fugit és deixar els republicans com a traïdors. Potser per això, a ERC no li ha quedat més remei que dividir-se els papers: Junqueras al capdavant de la manifestació i Pere Aragonés, com a president de la Generalitat de Catalunya, participant a la trobada. És el que es diu popularment que ERC estarà a missa i repicant. És el que li toca si no vol donar més motius a Puigdemont per criticar-los, i és que Puigdemont en aquests moments encara ha de pair la nova situació. Vist això, aquest gener la costa encara serà més dura d'aguantar.