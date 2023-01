La Cimera Hispano-Francesa, un èxit malgrat la comèdia d'uns quants

El president de França, Emmanuel Macron (i) i el president del Govern, Pedro Sánchez (d), posen després de la signatura d'un Tractat d'Amistat entre els seus països respectius, durant la XXVII Cimera Hispano-Francesa

Diuen que tot arriba i també passa. Això és el que ha passat aquest dijous a Barcelona: es va celebrar la Cimera Hispano-Francesa, els independentistes “espontanis” es van manifestar, Junqueras va abandonar la protesta després de ser anomenat traïdor i botifler , el president de la Generalitat va saludar Sánchez i Macron i es va ser. Les entitats organitzadores de la protesta -en què mai quadren les xifres de participants- estan satisfetes -malgrat els autocars que van haver de portar d'altres zona de Catalunya- perquè han tingut uns minuts de glòria i l'espectacle ha acabat com una gran comèdia dels molts i bons autors que té Espanya.



Com sol dir, demà serà un altre dia i alguns intentaran allargar la presència mediàtica i treure rèdit electoral encara que sigui picant els cosins, que no germans, republicans. Si alguna cosa ha quedat palesa és la divisió de l'independentista . A Junts, el seu guru Puigdemont ha tornat a dir la seva, com estava previst. Sap fer-ho molt bé. Hi ha coses que no canvien mai perquè l'home és l'animal que ensopega mil vegades a la mateixa pedra i encara que passin milers d'anys continuarà sent així. Deia el periodista i escriptor Enrique Jardiel Poncela que “els homes només s'uneixen amb sinceritat socialment quan es tracta de rebentar un tercer”.



Si els manifestants pensaven que anaven a intimidar el president de França, estaven apanyats, El gal ha deixat el seu país amb una gran manifestació i des de fa massa temps compta als seus carrers amb manifestacions cada dos per tres, i no són de 6.500 i 20.000 persones, sinó de xifres molt més grans. Així que aquesta de Barcelona era bufar i fer ampolles. El mateix li passa a Pedro Sánchez, que li ha molestat la rebuda, però també venia convençut del que esperava. Tot i això, no han aconseguit amargar-los el dia.



Els resultats de la cimera s'aniran veient a poc a poc. Aquest dijous significa un pas molt important cap a la normalitat de la col·laboració entre els dos països, però des d'una perspectiva d'iguals, no de submissió. Hi ha massa temes pendents per no arribar a acords. El president espanyol ha volgut tenir un gest amb Catalunya que els mal pensats ho interpreten com una provocació.

El paperó que ha tocat fer al President Aragonès ha estat dels que fan història. Saluda els dos presidents, conversa d'uns minuts amb tots dos, per separat, i marxa abans d'escoltar els himnes respectius. La justificació que ha donat és la presència de l'Exèrcit espanyol a Catalunya_ ¿S'oblida dels treballs que aquests soldats han realitzat a Catalunya amb el cóvid o els incendis? I ha tornat una altra vegada que el “conflicte polític no s'ha acabat”



Mentrestant, Junqueras patia en carns pròpies els crits i insults que al seu dia va patir el llavors president Montilla . Injustos tots dos per diferents motius. Puigdemont foge amagat en un maleter per no ser detingut. Junqueras va assumir les conseqüències de les seves accions, es va quedar a Catalunya, va ser a la presó, va ser jutjat, indultat i ara és al carrer, però ha estat conseqüent. És injust que a sobre li diguin traïdor.



Escrivia Unamuno que “no hi ha tirania al món més odiosa que la de les idees. Les idees porten ideofòbia, i la conseqüència és que les persones comencen a perseguir els seus veïns en nom de les idees. Detesto i detesto totes les etiquetes, i l'única etiqueta que ara podria tolerar seria idealista o trencador d'idees”. Doncs això.