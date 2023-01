“Capitalistes despietats”, ministres incompetents

Ione Belarra @ep

Hi ha gent que no sap a cada moment al lloc que ocupa: que vol estar a missa i repicant, que es canvia de gorra les vegades que faci falta. És duna doble versatilitat que posa els pèls de punta. Que això passi en un camp de futbol, com hem vist més d'una vegada, on el porter es desplaça a la porteria contrària per rematar, té una passada, perquè l'únic que pot passar és que en un contraatac ràpid de l'equip contrari li fiquin un gol. Serà un drama, però no passa això. Una altra cosa ben diferent és que, quan un membre o membre del govern d'Espanya, en aquesta ocasió, s'oblidi del seu càrrec, se'n vagi a un míting de partit - recordem que estem en campanya electoral-, es vingui a dalt tenint davant seu a un “públic” rendit i es posi a dir ximpleries de tal calat que deixi a la resta de la ciutadania exclamant: Jesús! Quina tropa tenim dirigint aquest país.



Aquest cap de setmana, la màxima responsable d'Unidas Podemos -amb permís de Pablo Iglesias , la seva dona i la Verstrynge- i Ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra , la tornava a embolicar en un míting del partit. D'aquests populistes en què sempre deixa clar que “fes el que nosaltres diem, però no el que fem”, perquè això només és el privilegi de la petita cúpula dels que canviarien Espanya. La ministra, que s'anava creixent davant del seu auditori, va acusar els presidents de les cadenes de distribució de ser “capitalistes despietats". "És indecent que el senyor Roig s'estigui omplint les butxaques sent un capitalista despietat. Cal dir-ho clar, són capitalistes despietats i els hem de frenar els peus" . Ho va deixar anar de carrer i es va quedar tan a gust. La demagògia és l'arma habitual dels populistes de la cúpula dirigent del partit que utilitza el color morat com a senyal de identitat: és clar que el color ja està una mica destenyit i desprestigiat.



Però és que aquella mateixa setmana, casualment, el seu cap i guru podemita, el predicador Pablo Iglesias, ja havia escalfat l'ambient amb la seva proposta llançada en aquesta ràdio del capitalista “comunista-independentista” Jaume Roures, on havia proposat la gran idea crear supermercats públics perquè els gestioni l'Estat. Fins i tot també parlava de cooperatives de treballadors. Una idea que ens porta una vegada més a pensar que aquests personatges pensen que són a Cuba, Veneçuela, o qualsevol altre país on la democràcia l'assumeix el dictador que directament que governa i la resta a callar, oa xuclar del pot si pertanyen al reduït cercle de l'opressor. Aquesta és la realitat.



La pregunta que es fa molta gent és: Com és possible que una ministra del govern d'Espanya actuï així posant etiquetes als empresaris, enfrontant-los amb el seu govern i oferint una imatge tan deplorable? Quin seria el qualificatiu per a Roures? Quan el president Sánchez pararà els peus a aquests incompetents que l'únic que saben fer és degradar la política i les institucions? Deia l'escriptor Francisco Ayala que “la incompetència és més perjudicial com més gran sigui el poder de l'incompetent”.



El president de Mercadona Joan Roig li ha respost de manera molt elegant: “Els empresaris són els que generen riquesa i benestar i si després, als que els toca gestionar-la, si ho saben fer, hi ha riquesa per a tothom; si no, hi ha enfrontament”. Hi ha una frase de la periodista francesa Françoise Giroud que va dir: “La dona serà realment igual a l'home el dia que es designi una dona incompetent per a un lloc important”. Doncs aquell dia ja ha arribat.



Manifestava Goethe que “per conèixer la gent cal anar a casa seva”. I això és el que s'ha de fer amb les podemites, per partida doble: anar a les seu del partit ia les casa i comptes corrents que tenen des que formen part de “la casta”, tant a la vida política com als càrrecs institucionals en els que estan i dels que no estan disposats a marxar. Els agraden les bones cases, el cotxe oficial i els sous que mai no cobraran a l'empresa privada. No està malament sinó fora perquè ells anteriorment havien criticat.



Algú recorda la gestió que està fent la Belarra al seu ministeri? La gestió de Montero és poca i conflictiva . Unides Podem el que pretén és carregar-se al govern per sobreviure en aquest món bolivarià que pensen instaurar. S'equivoquen, igual que el PSOE si segueix permetent els torpedes que cada setmana llança directament l'inquilí del Palau de la Moncloa.