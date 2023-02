Les superapps es popularitzaran també a Europa

Foto: Freepik

Les aplicacions als nostres dispositius mòbils han esdevingut una part imprescindible en el nostre dia a dia. Segons l'informe d'IAB Spain “Estudi Mobile & Connectividad Intel·ligent 2021”, cada persona emmagatzema unes 36 apps al seu smartphone per fer les seves tasques quotidianes, cosa que ens mostra la quantitat d'accions que duem a terme al llarg del dia a través de elles i la varietat de gestions que ens faciliten.

Així és com neix el fenomen de les superapps, la funció de les quals és aglutinar pagaments bancaris, xarxes socials, lleure multimèdia, comandes de menjar, pagaments d'impostos, reserves hoteleres, etc. Com a exemple per visualitzar aquest fenomen tenim les exitoses superaplicacions xineses WeChat i Alibaba. La primera va començar com una aplicació de missatgeria instantània (emulant Whatsapp) i integra ja una infinitat d'altres funcionalitats. Alibaba, per la seva banda, va començar com una plataforma d'eCommerce, però ja s'ha estès també a altres branques com a mètode de pagament per a les compres o l'emmagatzematge de dades al núvol.

I per què han triomfat aquest tipus d'aplicacions aglutinadores a altres parts? Una de les raons podria ser la manca d?accessibilitat que tenien algunes zones del món a internet fins que van arribar els smartphones, i una altra la poca penetració bancària que hi ha també en aquests llocs. Hem de tenir en compte que una part important daquestes empreses és oferir el servei de plataforma de pagaments o de bancs.

Els pagaments i transaccions en línia al sud-est asiàtic es van popularitzar molt per la falta d'establiments bancaris físics, i aquestes superapps en van treure profit. No només pots pagar als teus amics de forma directa, o fer transaccions, també pots pagar multes, rebuts i altres. Així mateix, a no molts establiments de la Xina tenen datàfon, però en tots accepten pagaments a través de WeChat i Alipay.

En el cas d'Europa i Amèrica del Nord, els serveis digitals que concentren aquestes aplicacions van sorgir amb anterioritat als telèfons intel·ligents, per això vam tenir aquestes funcionalitats a través d'Internet abans que al nostre telèfon mòbil. Aquest desenvolupament previ a altres parts del món va fer que aquestes aplicacions es mantinguessin en un format més independent.

La clau per al triomf d'aquest tipus d'apps són, sens dubte, les xarxes socials perquè actuïn com a llançadora de la resta d'utilitats a causa del seu poder aglutinador social. Són un brou de cultiu perquè creixi aquest concepte de superapp. També ho són les empreses de banca digital i les Fintech, que van afegint a poc a poc altres funcions a què ja tenen de tipus financer. A Occident n'hi ha algunes com Uber, que ja té diverses competències, i que també podria ser aquesta aplicació que faci el salt cap a altres camps.

PER QUÈ SÓN NECESSÀRIES LES SUPERAPPS?

Són entorns molt segurs i intuïtius, arribant a integrar-hi els serveis bancaris. Aglutinen una gran quantitat de serveis i són escalables, per la qual cosa es poden anar unint més funcions. A més, tenen l'avantatge addicional que no ocupen gaire espai, de manera que suposa tenir en una sola aplicació, més de 30.

També ens facilita tenir totes les nostres dades personals, bancàries, gustos musicals, preferències de compra i altres en un mateix lloc, per la qual cosa pot suposar un monopoli de les dades. És una arma de doble tall per la qual cosa cal tenir molta cura amb la informació, ja que, en cas d'un ciberatac, podria accedir a molta informació confidencial.

En definitiva, hi ha més punts positius que negatius per a l'adopció d'aquestes aplicacions. Des de la comoditat i la seguretat que ofereixen, fins a permetre'ns tenir molt més espai lliure al dispositiu i, sobretot, emmagatzemar-ho tot al mateix lloc. També afavoreix que els pagaments digitals penetrin i arribin a una major quantitat de població a nivell mundial, cosa que seria bona, ia més acceleraria la transformació digital. L'únic que no s'ha de descuidar és la ciberseguretat. Cal extremar les precaucions amb les dades i el seu ús i estar alerta. Un possible ciberatac podria posar fi al bloqueig d'una aplicació amb les conseqüències que això pot portar a ciutadans, empreses i institucions públiques.