L'alcaldessa Colau se salta al ple per trencar amb Israel

L´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor de Presidència de Barcelona i tinent d´alcalde de Cultura, Jordi Martí

Corria l'any 1998 amb una composició política - fruit de les eleccions municipals del 1995- a l'Ajuntament de Barcelona molt diferent de l'actual. Pascual Maragall era el seu alcalde, pel PSC, que havia aconseguit 16 regidors. El seguia, CIU amb 13, el PP amb 7, Iniciativa per Catalunya Els Verds (IC-EV) 3 i tancava la representació al consistori ERC amb 2 regidors.



En aquest consistori hi havia noms tan coneguts com Miquel Roca, Joan Clos -que després va ser alcalde- Artur Mas, Francesc Homs, Joaquim Nadal, Enric Lacalle., Eulàlia Vintró, Ernest Maragall, Alberto Fernández, Antonio Santiburcio, Xavier Casas , i fins mateixa Pilar Rahola . Tot un elenc de polítics que almenys coneixia el que havien de fer, tant a l'equip de govern com als que estaven a l'oposició.



Amb aquesta composició de govern i amb els acords d'Oslo entre Israel i l'Organització d'Alliberament de Palestina (OLP) com a punt de partida, el consistori barceloní, en una posició de donar suport al procés de pau, va proposar al ple signar un acord d'agermanament a tres bandes amb les ciutats de Tel Aviv, Gaza i Barcelona per tal de fomentar la cooperació cultural i de desenvolupament entre les tres ciutats. La proposta va ser aprovada per unanimitat.



Han passat 25 anys d'aquest acord que ha servit per fomentar el que s'ha acordat, cadascun en la mesura de les seves possibilitats de les tres ciutats És clar que depenent dels que governessin, que feien més o menys accions.



Com qui no vol la cosa, en plena campanya electoral i de manera unilateral - via decret d'alcaldia- sense consultar el ple, l'alcaldessa Colau anunciava que havia suspès temporalment les relacions institucionals amb l'Estat d'Israel i totes les institucions oficials del país, inclòs l'agermanament amb Tel Aviv. La decisió la va prendre a esquena del ple, del seu soci de govern i després d'una reunió mantinguda amb una plataforma d'entitats de ciutadans de Barcelona amb l'apartheid no, que han recollit unes 4.000 signatures. Cal recordar que Barcelona te més de 1.600.000 habitants.



La resposta dels partits de l'oposició i del mateix partit que forma el govern de coalició, el PSC, no s'ha fet esperar: crítiques per part de tots i petició que expliqui al ple la mesura presa d'esquena. Alguns parlen d'una decisió autoritària de l'alcaldessa, criticant-la . No només els partits estan trinant, sinó que altres col·lectius han manifestat el seu desacord i preocupació per la decisió unilateral i arbitrària.



Tot i que l'alcaldessa ha declarat que la decisió no va contra el poble israelita, sinó contra els seus mandataris, la important comunitat jueva ha manifestat el seu desacord i preocupació perquè la decisió de Colau pot provocar actes antisemites, discursos d'odi i acabar provocant l'enfrontament , quan fins ara no s'havien produït.



Les crítiques plouen a l'alcaldessa de tot arreu. Alguns pensen que és una decisió meditada per esgarrapar uns quants vots, sense importar-li el cost que pugui tenir . Diuen que com que no té prou problemes, busca una excusa per desviar l'atenció cap a una altra banda. Barcelona sempre ha estat una ciutat de diàleg, oberta a tothom, inclusiva. Ara s'ha convertit en una ciutat sota la dictadura d'una alcaldessa que s'oblida de consultar al ple decisions importants que van ser aprovades al seu dia per ell.



En aquests anys de mandat municipal Colau ha demostrat que Barcelona li ve molt gran, per molts diners que dediqui a determinats col·lectius, a equips de mercenaris que omplen les xarxes de missatges difamatoris contra els mitjans de comunicació que no són de la seva corda i es gasten ingestes quantitats amb mitjans als quals sempre havia criticat.



Deia Catón el Vell que “no perdis el temps a discutir amb els estúpids i els xerraires: la paraula la tenen tots, el bon judici només uns quants”.



I mirant l'alçada política d'alguns regidors que formaven el consistori del 1995 amb Pascual Maragall al capdavant, a més d'un els hauria de fer vergonya, si és que en tenen, començant per l'alcaldessa Colau, la pitjor figura que ha tingut l'ajuntament al capdavant del consistori i de Barcelona. Hauria de ser l'alcaldessa de tota la ciutadania i massa vegades ha demostrat que no és així.