Els secretaris judicials en vaga: Fins quan?

El món judicial hauria de ser prudent i aparèixer el mínim possible als mitjans de comunicació. La discreció, el treball silenciós i el seny convindrien no oblidar-se en aquest col·lectiu tan especial i de tanta responsabilitat. La imatge que la ciutadania té de la justícia ha anat canviant amb el temps: el respecte ha donat pas al recel, la desconfiança, la preocupació i la crítica.

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.



La justícia és lenta i no sempre “justa”. Algunes persones pensen que la dona amb els ulls tapats i la balança a les mans que representa la justícia, en moltes ocasions, no està equilibrada, sinó que s'inclina més cap a un costat que l'altre . Els poderosos pesen més que la resta de la ciutadania? És una pregunta que se'n fan molts, i la resposta majoritàriament és que sí. La gent creu que les senyories són uns privilegiats? També , encara que generalitzar no sempre és just



Des del 24 de gener passat, 4.300 secretaris judicials de tot Espanya estan de vaga indefinida amb el consegüent perjudici del funcionament dels jutjats i tribunals: suspensió de judicis, ajornaments de tràmits i assenyalaments. Fins ara, 146.000 judicis i visites han estat suspeses.



Molts es preguntaran: què fan els secretaris judicials? Són els encarregats del repartiment i la distribució de l'Oficina Judicial. S'encarrega de la posada en marxa dels procediments, és a dir, admet o no a tràmit les demandes. Són els encarregats de preparar les actuacions i desenvolupar el procediment fins que es dicti sentència, així com també s'ocupa dels tràmits per a la seva execució. A més, entre les seves funcions hi ha la de donar fe pública judicial, és a dir, deixar constància de la realització d'actes processats davant dels tribunals. Són algunes de les seves competències, no és una feina menor la que fan. Sense ells es paralitza pràcticament tot. Ernesto Mallo deia que “lleis hi ha, el que falta és justícia”.



És de tots conegut que els jutjats tenen tanta feina -falten mitjans- que les carpetes s'amunteguen i el temps d'espera per arribar a judici és massa llarg: hi ha judicis que han passat deu anys i els afectats estan esperant que se celebrin. És com si els expedients estiguessin “arxivats” al cel dels “justos” - o potser dels injustos?-. Expedients que en alguns casos han desaparegut documentació, com si aquests tinguessin ales i haguessin volat. Tot és complex. La manca de mitjans personals i materials és a tota vista visible, ningú no ho posa en dubte. La justícia, com la salut, són dues matèries fonamentals a la vida de les persones: la salut és una qüestió de justícia social, perquè els factors socials i econòmics afecten la qualitat de vida. Deia l'escriptor i periodista francès Eugenio Beirut que “la justícia és gratuïta, cosa que costa són els mitjans d'arribar-hi”.



El poder dels jutges s'hauria d'entendre com un servei públic a la societat, sense tenir en compte l'estatus social. És així? No. La ciutadania veu els jutges i l'estament judicial com una cosa llunyana, distant, pujada en un pedestal intocable. Quan el que se n'hauria d'esperar és un contacte més proper, transparent i sense por. Això no passa en ple segle XXI. Cal canviar? Sí, cal adaptar-se als nous temps. Fa temps que la societat espera de la Justícia molt més del que ella ofereix. El Talmud, llibre sagrat del judaisme diu: “Desgraciada la generació els jutges dels quals mereixen ser jutjats”.



Es necessiten més jutges, més persones als estaments, i els polítics n'han de ser conscients. Perquè si la situació que ja era caòtica, amb aquesta vaga indefinida, les coses aniran pitjor. És hora de solucionar aquest problema que la ciutadania veu amb preocupació. Els expedients s'amunteguen i la rapidesa per solucionar-ho va a pas de tortuga. Quan ficaran mà ?



En aquest conflicte no s'ha vist la solidaritat d'altres col·lectius i encara menys de la ciutadania. Per què serà?