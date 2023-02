La nacionalitat espanyola dels sahrauís o la reparació d'una injustícia històrica

Un DNI antic

El meu bon amic i col·lega el periodista i escriptor sahrauí Ali Salem Iselmu em fa arribar l'article que ha publicat arran d'haver difós la notícia de la presentació al Congrés dels Diputats d'una proposició de llei relativa a la recuperació de la nacionalitat espanyola dels sahrauís. Recorda que és nét de Baba Hassena, procurador que va ser a les Corts espanyoles i vicepresident de l'Assemblea general del Sàhara espanyol i que va néixer en un lloc anomenat Negyir situat a les proximitats de la ciutat que llavors es deia Villa Cisneros (avui Dajla) fill de pare que treballava en una empresa minera espanyola i de mare que estudiava a la Secció Femenina. Va néixer, doncs, tan espanyol o més que la duquessa d'Alba. Fins al 1976, en què una política iniqua el va desposseir de la seva nacionalitat originària i el va convertir en apàtrida. Explica el meu amic:

“Vaig arribar l'any 2000 a la ciutat de Madrid acompanyant un grup de nens sahrauís, vam ser acollits a Leganés per una associació d'amics del poble sahrauí. Jo feia d'intèrpret i de mediador amb les famílies d'acollida... Tot això em recorda la meva arribada a Madrid amb aquells nens i nenes que venien dels campaments de refugiats sahrauís. Arribàvem amb un document de viatge expedit per les autoritats algerianes i, un cop caducat, passàvem a ser apàtrides o indocumentats segons la Llei d'Estrangeria”.

En fi, encara que molts ho hagin oblidat, a finals de 1975 es va consumar una vergonya clamorosa que quedarà impresa com un baló en la història de l'Espanya contemporània quan l'últim govern del tardofranquisme va trair el compromís que havia adquirit amb el poble sahrauí de garantir-li el exercici del seu dret a l'autodeterminació, es va desdir d'aquest compromís, formalment adquirit amb les Nacions Unides, i va cedir il·legalment l'administració del territori al Marroc i Mauritània, el primer dels països del qual segueix ocupant il·legalment a la llum del Dret internacional bona part de la superfície del Sàhara Occidental.

Però al destí polític -el problema creat llavors segueix enverinant gairebé mig segle després la política exterior del nostre país-, cal unir el desemparament en què es va sumir una població que va néixer, es va criar, educar i va participar en la vida nacional com a espanyola ia la qual es va comminar a revalidar la seva nacionalitat amb una norma de fart discutible legalitat i de la qual els interessats, en plena fugida del napalm marroquí, no van arribar a assabentar-se'n. La recuperació de la nacionalitat desvergonyidament usurpada aleshores constitueix, doncs, un cas clar de restabliment -molt, molt tardà- de la justícia.

La nostra felicitació, per tant, a les formacions polítiques que hi ha subscrit aquesta proposició que van des de l'esquerra proposant -Unidas Podemos- al centre dreta -Partit Popular-, així com tots els altres grups parlamentaris de la cambra i de la qual només han quedat descavalcats dos: l'extrema dreta de Vox, que s'ha rentat les mans (amb una injuriosa i falsa desqualificació del Front Polisario perquè “ho recolza tot el social-comunisme internacional”!!!) i un incomprensible vot en contra de l'esquerra? o sigui del Partit Socialista Obrer Espanyol. Si Pablo Iglesias aixequés el cap…!