Laura Borrás i el seu judici “polític”: es queda sola davant la justícia

La presidenta de Junts, Laura Borràs, durant un judici per declarar per presumptament fraccionar contractes a la Institució de les Lletres Catalans (ILC) al TSJC @ep

Aquest dilluns se celebrava la tercera sessió del judici de Laura Borràs per presumpta corrupció quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes , entre el 2013 i el 2018, i encara no estava ficada de ple en política. No ha estat un bon dia per a ella si es té en compte només havien transcorregut uns quants minuts quan Isaías Herrero, exinformàtic i excol·laborador, l'acusava d'haver fraccionat els contractes per atorgar-los a dit. Una confessió que ha deixat l'actual presidenta de Junts en una situació més que complicada davant del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , Jesús María Barrientos i que obre la porta a una possible condemna de sis anys de presó. d'inhabilitació per adjudicar 18 contractes pel mateix sistema: fraccionar els contractes en quantitats que no superessin els 18.000 euros. Quanties que preveu la legislació per a adjudicacions directes, sense haver de celebrar concurs públic. És un sistema que s'aplica massa sovint a les administracions…



La llei sempre ha estat clara: està prohibit trossejar contractes grans per passar-los per menors i atorgar-los a dit a les empreses “favoretes”, sense tenir en compte la llei. Per què es fa? Perquè així s'eviten un concurs i tot el que això comporta: transparència en el procés, presentació de nombroses empreses, etc. Després de la darrera reforma de contractació de fa un parell d'anys, les exigències són més grans: està prohibit signar més d'un contracte amb la mateixa empresa si, sumades les quantitats, aquestes superen els límits dels contractes menors. Ara s'aplica? Sembla que no, sinó que algú s'entretingui a mirar unes quantes administracions de tota mena. No s'endurà cap sorpresa.



Però tornant a la presidenta de Junts, que per cert serà l'última a declarar, manifesta des que va sortir a la llum l'escàndol que ella és innocent i que és una persecució política. Li queden uns quants dies de seguir empassant saliva davant les declaracions d'Herrero -i alguns més- que aquest dilluns al matí, ha explicat amb tot luxe de detalls les consignes de Borràs de com havia de fraccionar les quantitats i de la necessitat de presentar tres ofertes comparses perquè tot semblés que s'ajustava a llei.



El problema de Laura Borrás és la seva prepotència i irresponsabilitat . Sempre s'ha cregut per sobre de la llei, cobrint-se sota la bandera de l'independentisme i aprofitant-se dels càrrecs institucionals per saltar-se a la torera qualsevol cosa. La manca de respecte institucional, la denigració de la institució que representava, - l'última, la presidència del Parlament, segona institució de Catalunya- creient-se impune ha anat en augment pensant que els seus actes i declaracions no tindrien conseqüències: era la reina de la política catalana, la intocable. Tant és així que, fins i tot sabent, o potser per això, va ser cap de llista en les últimes autonòmiques. Es va fer- per congrés-amb el control del seu partit i quan se la creien feliços, li arriba el judici - tarda com sempre, però arriba- i torna amb la cantilena que el que és seu és un judici polític, ni més ni menys cert. Ni la CUP ni ERC no pensen que això sigui així. Per això, en el que es creia un passeig triomfal en la seva presència als tribunals, no ha rebut el suport de cap. Hi ha un refrany popular que diu: “Vanitat exterior, és indici de pobresa interior”.



En espera de la sentència, en el seu propi partit la donen per amortitzada. Desitgen que ella faci el pas enrere. Candidats a substituir-la n'hi ha, fins i tot el mateix Puigdemont fa mesos que l'ha abandonat. Borràs s'haurà d'anar a casa seva i dedicar-se a seguir fent classes. Ningú la trobarà a faltar i uns quants companys estaran encantats de marxar. Junts haurà de fer un nou plantejament i esperar que passin les eleccions municipals per veure com els hi va. L'exemple el tenim al candidat a l'alcaldia de la capital catalana, Xavier Trías, la gran esperança de recuperació, però el discurs ha canviat força. A partir d?aquí s?obre una nova etapa a Junts. Serà possible? Sense Borràs sí, encara que encara queden alguns talibans per corregir.